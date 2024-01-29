Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Набиуллина: БРИКС обогнала G7 по доле в мировой экономике в 2023 году
Доля стран БРИКС по итогам 2023 года увеличилась с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности и превысила удельный вес «Большой семерки», сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Как указала Набиуллина, экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. По ее словам, с присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам прошлого года по паритету покупательной способности, передает РИА «Новости».
Она отметила, что эти цифры чуть выше, чем доля стран «Большой семерки», поэтому можно сделать вывод, что роль БРИКС в мире значима.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие страны желают сотрудничать с БРИКС, они считают членство в объединении отвечающим их интересам.