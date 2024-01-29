Набиуллина: БРИКС обогнала G7 по доле в мировой экономике в 2023 году

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Набиуллина, экономики стран БРИКС достаточно быстро развиваются. По ее словам, с присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам прошлого года по паритету покупательной способности, передает РИА «Новости».

Она отметила, что эти цифры чуть выше, чем доля стран «Большой семерки», поэтому можно сделать вывод, что роль БРИКС в мире значима.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие страны желают сотрудничать с БРИКС, они считают членство в объединении отвечающим их интересам.