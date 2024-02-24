NTV: Бойцы ВСУ потеряли мотивацию продолжать боевые действия

Tекст: Кристина Цыцура

ВСУ пожаловались на давление, оказываемое на них беспилотниками ВС России, которые срывают атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на репортаж.

Как рассказали военные, стало проблемой даже выкопать окопы.

«Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», – рассказал опрошенный солдат.

Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.