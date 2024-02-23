ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» в последнюю неделю освободила город Авдеевку в ДНР и продолжила продвижение в западном направлении, поражены скопления живой силы и техники ВСУ у Орловки, Соловьево, Семеновки, Тоненького, Евгеновки и Миролюбовки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отражены 39 атак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад у Бердычей, Ласточкино и Первомайского в ДНР.

Украинская сторона за семь дней потеряла свыше 2,9 тыс. человек, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении Южная группировка освободила населенный пункт Победа, заняла выгодные рубежи и поразила живую силу и технику украинских военных у Белогоровки, Григоровки, Красного, Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Новомихайловки, Невельского и Красногоровки в ДНР.

У Георгиевки, Ленинского, Богдановки и Новгородского отражены 12 контратак украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад.

Там ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. 560 человек, 12 танков, 31 боевую бронированнаую машину, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и машину РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны у Водяного, Новодонецкого, Старомайорского, Урожайного (ДНР), Червоного, Приютного и Луговского (Запорожская область).

Отражены четыре атаки штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Новодонецкого и Шевченко в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 1 тыс. 195 человек, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки улучшили положение по переднему краю и отразили 25 контратак ВСУ у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

У Чугуновки, Петропавловки, Кисловки (Харьковская область), Ямполовки, Торского (ДНР), Стельмаховки и Червоной Дибровы (ЛНР) поражена живая сила и техника 30-й, 66-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады теробороны.

Там ВСУ потеряли свыше 390 человек, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 25 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении ВС России освободили Крынки, заняли более выгодные позиции и поразили живую силу и технику 28-й, 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны у Малой Токмачки, Вербового, Орехова, Щербаков, Лугового (Запорожская область), Золотой Балки, Михайловки, Ивановки, Тягинки и Змеевки (Херсонская область).

Отражены три атаки 82-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Работино в Запорожской области. ВСУ потеряли более 460 человек, пять танков, шесть боевых бронированных машин, 33 автомобиля, шесть лодок и 14 орудий полевой артиллерии.