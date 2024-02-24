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    Найти Кузьминова помогла характерная для предателей слабость
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Юмор и достоинство как новое оружие России

    Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Три ошибки русских во время Евромайдана

    Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.

    35 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

    12 комментариев
    24 февраля 2024, 08:26 • Новости дня

    Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации

    Минобороны: Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне спецоперации, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.

    В Telegram-канале оборонного ведомства указано, что министр заслушал доклады командующего группировкой «Центр» и офицеров штаба по обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении.

    Как отметил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев, существенно возросла эффективность применения российскими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов.

    Также командующий заявил министру обороны, что несмотря на жалобы Киева на нехватку снарядов, интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась.

    При этом Мордвичев добавил, что ВСУ после освобождения Авдеевки отброшены более чем на 10 км, а российские военные тем временем продолжают наступление на своих направлениях.

    23 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине

    Нуланд выступила против мирных переговоров по Украине

    Нуланд назвала условие для мирных переговоров по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас время для мирных переговоров по Украине еще не наступило, Киеву следует вести их, когда он будет «в более сильной позиции», заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

    США против приостановки боевых действий или «фальшивого мира», сказала она. При этом Нуланд заверила, что США не навязывают Украине свою точку зрения и не будут «выбирать этот момент для Украины». Нуланд отметила, что конфликты «обычно заканчиваются какого-то рода переговорами», но Киев примет соответствующие решения сам, передает ТАСС.

    Нуланд полагает, что Россия «воспользовалась бы паузой для отдыха и восстановления», будь у Москвы такая возможность, но это «не в интересах Украины», которая «должна оказаться в более сильном положении».

    Как полагает Нуланд, Россия не собирается идти на уступки в случае возможных переговоров и планирует обсуждать лишь вероятные уступки с Киевом. США и их союзники хотят в долгосрочной перспективе обеспечить развитие украинских войск, чтобы «еще больше усложнить» ситуацию для России.

    Напомним, в Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается. Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией.

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    23 февраля 2024, 15:22 • Новости дня
    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией

    Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов

    В ВСУ признались, что не смогут дальше воевать с Россией
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские солдаты признались, что не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов и средств для борьбы, сообщает The Telegraph.

    Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».

    Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.

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    22 февраля 2024, 00:56 • Новости дня
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом

    Лавров подчеркнул, что украинские сельскохозяйственные земли присвоены американским бизнесом

    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    @ Pavlo Pakhomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский бизнес присвоил сельскохозяйственные земли на Украине, а украинский президент Владимир Зеленский превратил жителей своей страны в расходный материал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Национальным правительствам пытаются вживить «чипы» внешнего управления. Результат налицо: сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в расходный материал, который режим Владимира Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

    Также Лавров подчеркнул, что «умышленно принижается масштаб трагедии в Газе». Он отметил, что в секторе Газа в ходе обострения конфликта, которое продолжается менее пяти месяцев, «погибло больше мирных граждан, включая детей и женщин, чем с обеих сторон в Донбассе за 10 лет, прошедших после антиконституционного госпереворота в Киеве».

    Напомним, Лавров заявил, что обещанные Западом средства на нужды устойчивого развития и климата оказались «принесены в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

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    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    23 февраля 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области

    «Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары

    Стало известно о серии ударов по аэродрому в Николаевской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились сообщения, что по аэродрому Кульбакино в Николаевской области на Украине нанесены несколько ударов ВС России.

    Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.

    Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.

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    22 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки

    Washington Post подтвердила бегство ВСУ из Авдеевки «без предварительного согласования»

    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 110-й бригады вооруженных сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке «без предварительного согласования», сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных.

    Как пишет Washington Post, выход ВСУ из Авдеевки оказался хаотичным и плохо спланированным. Один из солдат рассказал, что военным приказывали занимать позиции, уже разрушенные к тому времени или захваченные российскими войсками, передает РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы «110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций». В материале говорится, что «усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования».

    Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей подтвердил, что не все украинские военные смогли выбраться из Авдеевки. Его собственный взвод находится в «очень сложной ситуации» после выхода «в районы вокруг города». Он признал, что потеря Авдеевки «психологически сломала» некоторых украинских военных, «большинство людей от всего этого в шоке».

    Напомним, New York Times сообщила, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал статью New York Times «российской пропагандой», а источники издания – «совершенно несостоятельными, потому что нет таких людей».

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    22 февраля 2024, 06:54 • Новости дня
    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках

    Российские войска уничтожили в Крынках прошедших подготовку в Италии и Британии украинских морпехов

    Подготовленные в Италии и Британии морпехи ВСУ уничтожены в Крынках
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из военнослужащих вооруженных сил Украины, уничтоженных в Крынках, проходили подготовку в Италии и Великобритании, сообщил представитель силовых структур.

    Указывается, что в Крынках находились 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. Представитель силовых структур сказал, что в них служили «очень подготовленные бойцы», они «были единственными бригадами морской пехоты», передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что освобождение поселка Крынки в Херсонской области российскими войсками ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

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    22 февраля 2024, 05:50 • Новости дня
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Военнослужащие 55-й гвардейской бригады ЦВО показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, сообщило Минобороны России. Также сообщается, что одни из самых ожесточенных боев происходили у железнодорожного вокзала.

    Минобороны России пояснило, что «вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады». Штурмовые группы продвигались с нескольких направлений, главные силы шли по Соборной улице, передает ТАСС.

    Указывается, что почти в каждом доме ВСУ устроили огневые точки, поблизости располагались «сети окопов и укрытий», среди зданий находилась военная техника. Почти каждый подвал украинские военные использовали как склад боеприпасов, там были «минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства».

    Как сообщили участники освобождения Авдеевки, «одни из самых ожесточенных боев» велись у железнодорожного вокзала, там располагались «самые боеспособные части ВСУ».

    Военные показали «позиции ВСУ и трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении из Авдеевки». Указывается, что ВСУ «оставили огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений».

    Минобороны России сообщило, что заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил государственные награды (медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших») военнослужащим мотострелковых бригад второй гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки.

    Напомним, накануне сообщалось, что начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки. До этого Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    21 февраля 2024, 12:34 • Новости дня
    Умер военный блогер Мурз

    Председатель ОП ДНР Кофман: Умер военный блогер Андрей Морозов

    Умер военный блогер Мурз
    @ Voin Ros/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Умер российский военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз, сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

    В своем Telegram-канале он написал: «Спи спокойно, Мурз».

    Блогер вел собственный канал, где рассказывал о событиях в зоне спецоперации. На его канал подписаны более 100 тыс. человек.

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    22 февраля 2024, 04:29 • Новости дня
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    На Украине заявили о риске для ВСУ оказаться в клещах в Угледаре
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины могут оказаться в клещах в Угледаре, который находится в Волновахском районе в ДНР, заявила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко.

    Кириенко отметила, что «Авдеевка – все», а Курахово нужно «приготовиться». По ее словам, данному направлению «зря не уделяли внимания», продвижение российских войск грозит повторением в Угледаре «Артемовска/Авдеевки», передает РИА «Новости».

    Сообщается, что «один батальон одной бригады может уже становиться в круговую оборону», а «это несколько сотен» солдат. Кириенко пожаловалась, что «фланги просели и соседние подразделения их не выдержали». По ее словам, у России «больше сил». Кириенко призвала строить вторую линию обороны.

    Напомним, российские войска освободили Авдеевку. Как указывал член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев, «после Авдеевки можно совершать различные маневры, например, в направлении освобождения Угледара и отсечения ВСУ от Донецка, чтобы покончить с обстрелами города».

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    23 февраля 2024, 15:01 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    Зеленский заявил о подготовке к новому контрнаступлению
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины проведут новое контрнаступление в Черном море и готовят много сюрпризов России, заявил в интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы», передает RT со ссылкой на Fox News.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты».

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    22 февраля 2024, 13:08 • Новости дня
    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»

    Военный аналитик Онуфриенко: Выход войск России к Угледару с северо-востока создаст серьезную угрозу группировке ВСУ

    Военный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    До сих пор российские войска пытались штурмовать Угледар с юга, с низин. Освобождение села Победа позволяет ВС РФ подойти к городу с северо-востока. Такое развитие событий создает реальную угрозу для группировки противника. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинская журналистка предрекла ВСУ «клещи» в Угледаре.

    «ВСУ удерживают Угледар преимущественно за счет географически более выгодных позиций. Мы пытались штурмовать город с юга, с низин, а противник был на высотах, что позволило ему приостановить продвижение российских войск более года назад. С тех пор линия фронта относительно стабильна. Ситуация поменялась со взятием нами села Победа к югу от Марьинки», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, российские бойцы продолжают развивать успех и продвигаются по трассе в направлении Константиновки. «Цель – ликвидировать укрепрайон Новомихайловка – Парасковиевка – Константиновка. После этого у нас появляется возможность выйти на Угледар с северо-востока населенного пункта. Такое развитие событий создает серьезную угрозу группировке противника», – подчеркнул собеседник.

    На этом направлении ВСУ менее защищены, объясняет Онуфриенко. «Севернее и северо-восточней Угледара находятся высоты, которые нивелируют преимущества противника. Учитывая тот факт, что украинское командование редко своевременно выводит войска из населенных пунктов, допуская окружение, перспективы попадания угледарской группировки в «клещи» крайне высоки. Но произойдет это нескоро, хотя риски для ВСУ нарастают», – считает военный эксперт.

    При этом штурм Угледара вряд ли будет затяжным, полагает собеседник. «В городе нет укреплений, подобных тем, которые были в Артемовске или Авдеевке. Да, я допускаю, что ВСУ могут опираться на шахту «Южнодонбасская», но она находится в достаточном удалении от Угледара», – пояснил спикер.

    Онуфриенко ожидает, что украинским военным придется нелегко в городе. «Наша авиация активно работала в Победе и Авдеевке. Я думаю, что количество вылетов, как и применения ФАБов, будет увеличиваться», – заключил аналитик.

    Ранее на Украине предрекли «клещи» в Угледаре. Своими опасениями поделилась украинский военкор Юлия Кириенко. По ее словам, находящиеся в городе бойцы ВСУ могут оказаться «в клещах». «Авдеевка – все. Курахово (город на подконтрольной Киеву части ДНР) приготовиться. Этому направлению зря не уделяли внимания. Если (ВС РФ) там продвинутся, то мы будем иметь еще один Артемовск/Авдеевку. Только это будет Угледар», – заявила журналистка.

    По ее словам, один из батальонов ВСУ в составе нескольких сотен военнослужащих уже был окружен российскими силами и вынужден занять круговую оборону. Это произошло потому, что в этом районе украинские фланги «просели», поскольку соседние подразделения не смогли их удержать. Кириенко призвала командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» построить там как можно скорее вторую линию обороны.

    Напомним, российские военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Площадь освобожденной территории – 31,75 кв. км, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что после Авдеевки ВС РФ могут совершить различные маневры, в том числе в направлении освобождения Угледара. По его словам, полное отсечение ВСУ от Донецка позволит покончить с обстрелами города.

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    22 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине

    Глава МИД России Лавров заявил, что переговоры по Украине невозможны из-за высокомерия Запада

    Лавров назвал причину невозможности переговоров по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны не хотят серьезного разговора по Украине, потому что им не позволяет высокомерие и заряженность на русофобию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече по итогам заседания глав МИД G20.

    Лавров заявил, что высокомерная позиция «у немцев особенно проскальзывает», а у англичан она «всегда была и никуда не исчезнет, это неизлечимо». Глава МИД России усомнился возможности переговоров в такой ситуации, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Россия подтвердила свои слова о готовности к переговорам два года назад в Стамбуле, а также обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что он не видит условий для начала переговоров. Лавров подчеркнул, что «западные коллеги» сами должны объяснить, почему они выступают против серьезного диалога по проблемам, которые сами создали на Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад призывает к перемирию на Украине, чтобы приостановить российскую спецоперацию и процесс возвращения российских земель «в родное лоно» и дать передышку ВСУ.

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    21 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    ВС России заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние сутки Центральная группировка российских войск улучшила позиции на Авдеевском направлении и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Розовки и Водяного ДНР, сообщило Минобороны.

    Кроме того, силы России отразили семь контратак украинских войск в районах Ласточкино, Кирово и Первомайского ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 450 военнослужащих, танк, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, РСЗО «Град» и гаубица Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка нанесла поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах Чугуновки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, а также отразила пять контратак в районе Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 30 военнослужащих, две бронемашины, четыре пикапа и установку «Акация».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино, Вербового и Лугового Запорожской области.

    Украинская сторона потеряла до 75 военнослужащих, танк, две бронемашины, установку Zuzana словацкого производства и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах.

    За сутки российская ПВО сбила 12 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбу JDAM, уничтожила 99 БПЛА в районах Кременной, Рубежного, Лисичанска ЛНР, Ямполовки, Верхнеторецкого, Старомлыновки ДНР, Пологов, Веселого, Ульяновки, Васильевки Запорожской области и Новой Маячки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 572 самолета, 266 вертолетов, 13 042 беспилотника, 471 ЗРК, 15 149 танков и других бронемашин, 1223 РСЗО, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 900 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
    22 февраля 2024, 06:22 • Новости дня
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    Орбан заявил, что никто в Европе не верит в победу Украины
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    Орбан выступил на закрытом совещании парламентских фракций правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» и ее партнеров – христианских демократов, передает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан не думает, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. При этом «нагрузка на Европу» будет увеличиваться, поскольку поддержка Киева со стороны США снизится. Орбан считает, что «поддержка украинцев обходится в огромную политическую цену».

    Он указал, что «фермеры восстают по всей Европе, и никто не верит в победу Украины». Орбан рассчитывает, что правые партии смогут одержать победу на выборах в Европарламент. По его словам, эти выборы, а также «президентские выборы в США могут наконец принести мир в Европу». Орбан практически открыто желает победы в США бывшему президенту Дональду Трампу.

    Напомним, Орбан заявил, что Евросоюз не может дать Украине достаточное количество денег и оружия для победы в конфликте. Орбан считает, что для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности.

    Коментарии (9)
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