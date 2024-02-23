Евросоюз внес в список санкций военных и глав оборонных предприятий России

Tекст: Вера Басилая

В документе утверждается, что исполняя свои должностные обязанности, вице-адмирал Романов якобы «подрывает целостность, суверенность и независимость Украины», передает ТАСС.

Также ЕС также решил ввести ограничения против заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Аркадия Романова.

Кроме того, под санкции попали председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, министр промышленности Херсонской области Семен Машкауцан.

ЕС также ввел ограничения против врио министра здравоохранения области Артыша Сата, министра образования Алексея Галченкова и министра информационной политики Херсонской области Евгения Брыкова.

Также в 13-й пакет санкций ЕС включены генеральные директора Вятского машиностроительного предприятия «Авитек» Александр Иванов, «МГ-Флот» Владимир Бобров, Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники Владимир Зайцев, судоходной компании АЗИА Владимир Шастин, Ульяновского механического завода Сергей Чурин, «ПСВ Технологии» Сергей Петров, Московского научно-исследовательского института «Агат» Михаил Иванчихин, «Оборонлогистики» Михаил Лукьянов, «Совфрахта» Надежда Решетнева, «Марин транс шиппинг» Николай Панков.

Руководителей оборонных предприятий «обвинили» в разработке вооружений или оказании логистической и иной поддержки Минобороны, также утверждается об их ответственности в дестабилизации Украины и «аннексии Крыма».

Ранее в 13-й пакет санкций Евросоюза против России впервые включены компании из Гонконга. Также рестрикции введены против трех компаний материкового Китая.

Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.

Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании получили новые возможности из-за введенных западных санкций, они «не жадничают» и вкладываются в свое развитие.