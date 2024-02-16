Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Путин указал на возможности для компаний России из-за западных санкций
Президент Путин: Российские компании получили новые возможности из-за введенных Западом санкций
Российские компании получили новые возможности из-за введенных западных санкций, они «не жадничают» и вкладываются в свое развитие, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, те компании, которые столкнулись с определенными проблемами и ограничениями, получили при этом рынок сбыта своей продукции внутри собственной страны, который освободился от значительного количества западных брендов, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что предприятия заинтересованы в том, чтобы работа по всем компонентам, в том числе и по кадрам, шла самым наилучшим образом. «Они не жадничают. Предприятия вкладываются в эту работу», – резюмировал Путин.
Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как санкции убедили россиян в возможностях отечественного образования.