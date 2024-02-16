Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности
Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов российской промышленности
Антироссийские санкции положительно повлияли на динамику роста заказов российской промышленности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш».
«Если бы не было мер, которые принимают против нас наши квазипартнеры в промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов», – заявил президент, передает ТАСС.
По его словам, руководство предприятия заверило его в том, что иначе не были бы приобретены «те компетенции, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются, причем по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков, что здорово впечатляет».
Ранее сообщалось, что Путин встретился с рабочими «Станкомаша» в Челябинске.