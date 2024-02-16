Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности

Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов российской промышленности

Tекст: Вера Басилая

«Если бы не было мер, которые принимают против нас наши квазипартнеры в промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов», – заявил президент, передает ТАСС.

По его словам, руководство предприятия заверило его в том, что иначе не были бы приобретены «те компетенции, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются, причем по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков, что здорово впечатляет».

Ранее сообщалось, что Путин встретился с рабочими «Станкомаша» в Челябинске.