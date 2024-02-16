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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    3 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    16 февраля 2024, 15:12 • Новости дня

    Путин встретился с рабочими «Станкомаша» в Челябинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Челябинск прибыл в индустриальный парк «Станкомаш».

    Глава государства начал встречу с рабочими индустриального парка, передает ТАСС.

    «Станкомаш» начал работу восемь лет назад, он стал первым зарегистрированным индустриальным парком в Челябинской области и одним из первых пяти в России.

    Накануне Путин прибыл в Свердловскую область и посетил «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».

    15 февраля 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире

    Путин похвалил работников УВЗ за производство танков для нужд СВО

    Путин назвал Т-90 «Прорыв» лучшим танком в мире
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам «Уралвагонзавода» (УВЗ) за производство качественной техники, которая применяется в ходе СВО. Он назвал танки, выпускаемые заводом, лучшими в мире.

    «Хочу вас поблагодарить, как говорится в таких случаях, от себя лично, от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых-самых хороших эпитетов. И Т-72 модернизированный, и Т-90М «Прорыв». Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что предприятие производит технику хорошего качества. «Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать. Инженеры и конструкторы работают над этим», – заявил Путин.

    Напомним, в четверг президент в ходе рабочей поездки по Свердловской области посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    15 февраля 2024, 21:59 • Новости дня
    Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ от Москвы до Минска

    Tекст: Ольга Иванова

    Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

    Путин рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает идею строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Минска, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин назвал реальным строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска. Он подчеркнул, что Россия, судя по всему, подошла к тому, чтобы реализовывать проекты высокоскоростного железнодорожного сообщения.

    Путин отметил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    15 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    Путину показали новейший поезд «Финист»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области показали новейший поезд «Финист», сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале написал, что российский лидер поздним вечером прибыл в еще один город Свердловской области и посещает еще одно крупное предприятие. По его словам, здесь раньше производили знаменитые «Ласточки», а теперь – «Финисты».

    Журналист отметил, что глава государства побывал в новейшем поезде «Финист».

    В презентации, подготовленной к приезду Путина, говорится, что потребности в подвижном составе, необходимом для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, оцениваются в 44 высокоскоростных электропоезда, передает ТАСС.

    Главу государства проинформировали на предприятии, что необходимый парк подвижного состава для перспективных ВСМ в Екатеринбурге, Адлере и Минске может составить более 250 поездов.

    Перед совещанием по проекту строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» он посетил комплекс сборки скоростных электропоездов ООО «Уральские локомотивы». Путина сопровождали экс-владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и генеральный директор АО «Группа «Синара» Виктор Леш.

    Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

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    16 февраля 2024, 12:11 • Новости дня
    ФОМ: 82% граждан России положительно оценили работу Путина

    Большая часть российских граждан (82%) скорее хорошо оценивают работу российского президента Владимира Путина, 83% доверяют ему, показало исследование ФОМ.

    Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% скорее плохо оценивают его работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ФОМ.

    На вопрос о доверии президенту 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 9% россиян скорее не доверяют ему.

    Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 российских регионах.

    Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    15 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин продлил программу «Молодая семья»

    Путин заявил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

    Путин продлил программу «Молодая семья»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства и будет продлена и после 2025 года, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими «Уралвагонзавода».

    «Поддержка молодых семей, особенно семей с детьми – это безусловный приоритет, – подчеркнул глава государства. – Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год», передает ТАСС.

    «Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», – добавил он.

    Российский лидер также поручил представить предложения о дополнительных социальных гарантиях сотрудникам муниципалитетов.

    В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству необходимо представить предложения о дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также работникам органов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе о возмещении расходов по найму жилого помещения (компенсации расходов на приобретение или строительство жилого помещения), находящегося на территории соответствующего муниципального образования, предусмотрев механизмы финансирования указанных гарантий.

    Ранее Путин заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.

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    16 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее Запада
    Путин назвал позорным колониальное прошлое и настоящее Запада
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, но Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Неоколониализм – позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты. Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции», – указал он в приветствии к международному форуму «За свободу наций».

    Как отметил российский лидер, подобная политика стала «одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях, барьером на пути развития всего человечества».

    Путин напомнил, что Россия многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений. Оказала молодым независимым государствам серьезную помощь в обеспечении безопасности, становлении экономики, решении острых социальных и гуманитарных проблем.

    «И сегодня мы готовы объединить усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость. За прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического, многополярного мира, в основе которого лежат принципы международного права, уважение законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество», – заверил президент России.

    Он уверен, что встречи в таком формате станут регулярными и будут содействовать укреплению широкого диалога и партнерских связей, выработке совместных ответов на глобальные вызовы. «Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего самого доброго», – подытожил глава российского государства.

    Приветствие Путина озвучил на самом мероприятии зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Климов, передает ТАСС.

    Путин заявлял ранее, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

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    15 февраля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме

    Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов в Верхней Пышме
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил на мощностях «Уральских локомотивов» в Верхней Пышме наладить производство высокоскоростных поездов.

    Об этом президент заявил на совещании о развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    «На мощностях завода уже может быть налажено серийное производство и высокоскоростных поездов», - отметил глава государства.

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.

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    16 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Челябинск

    Путин приехал на завод роботов в Челябинске

    Путин прибыл в Челябинск
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Челябинск, он посетит Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ).

    Также в планах у главы государства посещение индустриального парк «Станкомаш» – основной площадки промышленной группы (ПГ) «Конар». Компания специализируется на производстве продукции для проектов общероссийского значения в нефтегазовом секторе, в том числе СПГ-проектов, для судостроения и энергетики, промышленного и гражданского строительства, передает ТАСС.

    Путин пообщается на площадке с рабочими.

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    15 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин посетил новый цех на «Уралвагонзаводе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал первые кадры посещения президентом «Уралвагонзавода».

    Как сообщает ТАСС, Путин в ходе посещения «Уралвагонзавода» осмотрел новый цех по изготовлению трансмиссий. Главе государства представили современные станки, а также образцы готовой продукции.

    Новый цех – уникальный производственный проект «Уралвагонзавода» не только по масштабам и срокам реализации, но и по уровню используемого оборудования, и по технологиям. Впервые в новейшей истории завода цех был возведен с нуля, оснащен «под ключ» и запущен в эксплуатацию. Общий бюджет проекта превышает 10 млрд рублей.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.

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    15 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин прибыл в Свердловскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Екатеринбург.

    В Свердловской области глава государства посетит «Уралвагонзавод», где осмотрит цеха (в том числе сборочный цех, где производятся компоненты для бронетехники и представлены боевые машины) и пообщается с работниками предприятия, передает ТАСС.

    После этого у президента запланировано посещение предприятия «Уральские локомотивы». Также в программе: совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

    Ранее Путин осмотрел Тульский областной клинический онкологический диспансер, открытый в 2023 году, и пообщался с медицинским персоналом.

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    16 февраля 2024, 00:05 • Новости дня
    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта

    Путин обновил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, включив в нее 40 страниц изменений

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

    В стратегию вносится около 40 страниц различных изменений и дополнений, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Среди изменений новые вызовы для Российской Федерации, среди которых нехватка вычислительных мощностей, недостаточное развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта, дефицит высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в области ИИ, низкий уровень внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, нормативные барьеры, необходимость обеспечения защиты персональных при создании и обучении моделей ИИ.

    Кроме того, упомянуто и «ограничение доступа к технологиям искусственного интеллекта в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны недружественных иностранных государств».

    Также указывается на «дополнительные международные барьеры, препятствующие развитию искусственного интеллекта в России».

    Обновлены основные принципы развития и использования технологий ИИ, которые должны обязательно соблюдаться. В их числе заявлена прозрачность и объяснимость работы ИИ, недискриминационный доступ пользователей к информации об алгоритмах.

    Ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ должен вырасти с 12 млрд руб. в 2022 году до не менее чем 60 млрд рублей к 2030 году.

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    16 февраля 2024, 00:39 • Новости дня
    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов

    Путин поручил выстроить логистику для производства скоростных поездов в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и другим профильным ведомствам заняться выстраиванием логистических цепочек и кооперации для производства в России высокоскоростных поездов.

    «Подчеркну, это важнейший технологический проект для нашего машиностроения в целом», – сказал Путин на совещании в Верхней Пышме.

    По его словам, в программе развития высокоскоростного сообщения должны принять «десятки, если не сотни» предприятий и научных институтов по всей стране. Именно поэтому «уже сейчас надо заниматься вопросами тесной кооперации, выстраивания эффективных производственных цепочек», подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил наладить производство высокоскоростных локомотивов на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. По его словам, для производства скоростных локомотивов «заделы все созданы», а завод «успешно проектирует и производит по-настоящему современную, передовую железнодорожную технику, электровозы и поезда».

    При этом президент подчеркнул, что вся железнодорожная техника собирается на отечественных материалах и комплектующих, оснащенных, кроме всего прочего, и российским программным продуктом.



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    15 февраля 2024, 19:17 • Новости дня
    Путин поддержал предложение учредить госнаграду для трудовых династий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин во время встречи с рабочими «Уралвагонзавода» одобрил предложение учредить государственную награду для трудовых династий.

    «Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», – прокомментировал президент соответствующее предложение одного из рабочих, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что недавно в России был учрежден знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд». «Но так, чтобы как-то развернуться в сторону трудовых династий, в голову мне не приходило. Идея хорошая», – добавил глава государства.

    Он пообещал поручить своей администрации и правительству продумать реализацию такого предложения.

    Напомним, 1 февраля Путин разрешил награждать трудовые коллективы орденами Гагарина, «За доблестный труд», Александра Невского, «За морские заслуги», Почета, Пирогова, «За заслуги в культуре и искусстве».

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    15 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Путин: Мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Абсолютное большинство людей в России никогда не разделяли русских и украинцев, считая, что это фактически один и тот же народ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими «Уралвагонзавода».

    «Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин отметил, что подавляющая часть живущих на Украине и абсолютное большинство населения России всегда считали, что это фактически один и тот же народ. При этом он указал, что антироссийские настроения на Украине возникли еще в послевоенное время.

    «После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду, и на них противник наш сделал ставку», – сказал глава государства. Когда Советский Союз перестал существовать, люди с антироссийской позицией пришли к власти на Украине, добавил он.

    «Даже не важно какова фамилия была того или иного президента. Они вели себя агрессивно, нагло и все сразу раз – под них и легли», – подчеркнул Путин.

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    15 февраля 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Советские воины достойно выполняли свой долг в Афганистане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советские солдаты и офицеры, медработники и представители других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин.

    В обращении главы государства к участникам торжественного вечера, приуроченного к 35-й годовщине завершения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что сотни тысяч солдат, офицеров, гражданских специалистов – медицинских работников, учителей, строителей, представителей других профессий в сложнейших условиях достойно выполняли свой долг в Афганистане, передает ТАСС.

    Российский лидер добавил, что советские воины и работники «при решении поставленных задач проявляли бесстрашие и отвагу, благородство и милосердие». «Мы всегда будем хранить память о павших героях, которые мужественно сражались на афганской земле, защищая Отчизну», – уточнил он.

    Путин подчеркнул, что советские воины и работники через годы и десятилетия «пронесли нерушимое боевое братство», которое помогло им «преодолеть все испытания и выстоять». По его словам, сегодня ветераны-афганцы в рядах добровольцев участвуют в спецоперации, оказывают поддержку семьям погибших товарищей, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи.

    Глава государства пожелал советским воинам и работникам успехов, здоровья и всего наилучшего.

    Ранее Путин дал поручение о присвоении статуса ветерана участвовавшим в СВО без контракта.

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