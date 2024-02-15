Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.13 комментариев
Путину показали новейший поезд «Финист»
Президенту России Владимиру Путину во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области показали новейший поезд «Финист», сообщил журналист Павел Зарубин.
Зарубин в своем Telegram-канале написал, что российский лидер поздним вечером прибыл в еще один город Свердловской области и посещает еще одно крупное предприятие. По его словам, здесь раньше производили знаменитые «Ласточки», а теперь – «Финисты».
Журналист отметил, что глава государства побывал в новейшем поезде «Финист».
В презентации, подготовленной к приезду Путина, говорится, что потребности в подвижном составе, необходимом для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, оцениваются в 44 высокоскоростных электропоезда, передает ТАСС.
Главу государства проинформировали на предприятии, что необходимый парк подвижного состава для перспективных ВСМ в Екатеринбурге, Адлере и Минске может составить более 250 поездов.
Перед совещанием по проекту строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» он посетил комплекс сборки скоростных электропоездов ООО «Уральские локомотивы». Путина сопровождали экс-владелец группы «Синара» Дмитрий Пумпянский и генеральный директор АО «Группа «Синара» Виктор Леш.
Ранее Путин, находясь в рабочей поездке в Свердловской области, посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.