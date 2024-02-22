Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.0 комментариев
Российские хакеры слили в Сеть данные работников украинских военкоматов
Личные данные 2,6 тыс. сотрудников украинских военных комиссариатов (территориальных центров комплектования, ТЦК) опубликованы в Сети российскими хакерами группы RaHDit.
Опубликованы списки личного состава военкоматов, включая врачей медкомиссий, всех тех, «кто отправляет на убой украинцев», заявила группа, передает РИА «Новости».
Опубликованы адреса, личные телефоны, паспортные данные, электронные адреса и адреса соцсетей сотрудников ТЦК.
По мнению хакеров, украинцы должны знать в лицо тех, кто «их убивает» и от кого им нужно прятаться.
По данным RaHDit, в числе сотрудников военкоматов есть «любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы».
Ранее RaHDIt заявляла, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.