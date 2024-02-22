Российские хакеры слили в Сеть данные работников украинских военкоматов

Tекст: Алексей Дегтярев

Опубликованы списки личного состава военкоматов, включая врачей медкомиссий, всех тех, «кто отправляет на убой украинцев», заявила группа, передает РИА «Новости».

Опубликованы адреса, личные телефоны, паспортные данные, электронные адреса и адреса соцсетей сотрудников ТЦК.

По мнению хакеров, украинцы должны знать в лицо тех, кто «их убивает» и от кого им нужно прятаться.

По данным RaHDit, в числе сотрудников военкоматов есть «любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники, а также врачи, под видом лечения отправляющие людей в окопы».

Ранее RaHDIt заявляла, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.