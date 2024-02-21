Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.3 комментария
В Эстонии предложили гражданам хранить картошку в военных бункерах на границе с Россией
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил гражданам хранить варенье и картошку в бункерах, которые построят на границе с Россией.
По его словам, в бункерах можно хранить продукты, пока сооружения не понадобятся стране в целях обороны, передает ТАСС.
Речь идет о гражданах, владеющих приграничными земельными участками, на которых планируется построить подземные сооружения. Министр подчеркнул, что правительство заинтересовано в сотрудничестве с землевладельцами. Он выразил надежду, что бункеры все же Эстонии «никогда не пригодятся».
Ранее власти Эстонии заявили о продолжении строительства линии обороны на границе с Россией.