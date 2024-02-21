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    Мнения
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    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Греция стала единственной православной страной с однополыми браками

    В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.

    8 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    29 комментариев
    21 февраля 2024, 14:21 • Новости дня

    Росатом: В России создали 20-кубитный квантовый компьютер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые создали 20-кубитный квантовый компьютер, в планах – 50-кубитный, сообщил советник гендиректора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов, являющийся одним из создателей отечественного квантового компьютера.

    По его словам, в России разработали 20-кубитный квантовый компьютер на ионной платформе. Юнусов добавил, что имеется также 25-кубитный компьютер на атомной платформе, есть планы на создание компьютера от 50 до 100 кубитов. До конца этого года должны успеть 50 сделать, передает ТАСС.

    Ранее президенту Владимиру Путину на выставке, проходящей на полях первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», показали 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы.

    20 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин заявил, что настало время России
    Путин заявил, что настало время России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское государство качественно меняется изнутри и укрепляет свой суверенитет, сегодня – время России, заявил глава государства Владимир Путин на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

    «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» – сказал Путин в ходе своего выступления, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о сложном этапе в укреплении суверенитета России.

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    20 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Блинкен призвал дипломатов США отказаться от отца и матери

    Блинкен призвал дипломатов США использовать «гендерно-нейтральные формулировки»

    Блинкен призвал дипломатов США отказаться от отца и матери
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Энтони Блинкен направил 5 февраля внутреннюю записку, в которой поручил сотрудникам Госдепартамента воздерживаться от использования гендерных терминов, таких как «мать», «отец», «дамы и господа», сообщает издание National Review.

    В записке Блинкен утверждает, что пол является социальной конструкцией и гендерная идентичность человека «может совпадать, а может и не совпадать с полом, присвоенным при рождении». Блинкен призвал своих коллег в Госдепартаменте использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», пишет «Российская газета».

    По словам главы Госдепартамента, следует избегать таких широко используемых терминов, как «рабочая сила», «вы, ребята», «дамы и господа», «мать/отец», «сын/дочь» и «муж/жена» и заменять их. Вместо этого надо использовать такие слова, как «каждый», «люди», «вы все», «родитель», «ребенок», «супруга» или «партнер».

    Ранее сообщалось, что британская армия рассматривает возможность замены таких званий, как стрелок и гвардеец, на гендерно-нейтральные термины в связи с их чрезмерной мужественностью.

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    20 февраля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели себя безрассудно, один за другим направляя свои отряды на плацдарм в районе Крынок на левом берегу Днепра, заявил президент России Владимир Путин.

    Таким образом ВСУ «лезли и лезли» в ловушку, и эти безрассудные действия могут повториться, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку, – отметил Путин. – Но как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду».

    Шойгу согласился с Путиным и назвал такие шаги «дорогой в один конец».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о попытках Украины создать новый плацдарм на Днепре и разбиралась, какие конечные цели преследует командование ВСУ подобными действиями.

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    20 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского в папахе и с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки

    Приемный сын Сырского с казаками поздравил россиян с освобождением Авдеевки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с освобождением Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Иван проживает в Австралии, он пришел в генконсульство России в Сиднее, где его встретил атаман Посольского австралийского отдела Забайкальского казачества Семен Бойков и другие казаки.  Иван Сырский в казачьей папахе и футболке с символом Z поздравил россиян со взятием Авдеевки, передают «Известия».

    Иван также сообщил о своих планах получить гражданство России.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта. При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    21 февраля 2024, 03:59 • Новости дня
    Журналист Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Джонсона

    Журналист Карлсон рассказал о вымогательстве 1 млн долларов за интервью с британским экс-премьером Джонсоном

    Журналист Карлсон пожаловался на вымогательство со стороны Джонсона
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон потребовал от американского журналиста Такера Карлсона выплатить ему 1 млн долларов за интервью, сообщил сам Карлсон.

    «Один из его советников вернулся и сообщил: «Он поговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов ... американскими долларами, золотом или биткоинами», – рассказал Карлсон интернет-изданию Blaze, передает ТАСС.

    При этом Джонсон называл его «орудием Кремля» или чем-то в этом духе».

    Карлсон добавил, что инцидент произошел накануне.

    Ожидалось, что в интервью Джонсон разъяснит позицию в отношении конфликта на Украине.

    «Это делает человек, который полтора года назад по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек», – возмутился Карлсон.

    «Я только что взял интервью у Владимира Путина. Я не защищаю его, но Путин не просил у меня миллион долларов», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону напомнил, что Борис Джонсон отговорил Украину от заключения мирного договора с Россией.

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    21 февраля 2024, 07:35 • Новости дня
    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке

    New York Times: В Авдеевке попали в плен или пропали без вести порядка 1 тыс. украинских военных

    На Украине подсчитали, сколько солдат ВСУ попали в плен в Авдеевке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование подсчитало, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки, пишет американское издание New York Times.

    По данным газеты, от 850 до 1 тыс. солдат в данный момент попали в плен или числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    При этом издание подчеркивает, что это – катастрофическая потеря, которая нанесла сильный удар по моральному духу солдат ВСУ.

    Согласно информации источников газеты, отступление Украины из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно.

    На прошлой неделе ВС России освободили Авдеевку. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек. Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. Так, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов в России
    Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов в России
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные партнеры требуют от Киева перечень расположенных на территории России целей, по которым целесообразно нанести удары, сообщил источник ТАСС.

    «От Киева требуют предоставлять перечень целей на территории России и обосновывать целесообразность нанесения по ним ударов», – приводит ТАСС слова собеседника агентства.

    Он отметил, что использование поставляемых Украине снарядов осуществляется «под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ» (ИГ, запрещена в России).

    «Все это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил Российской Федерации», – указал собеседник агентства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ управляются из-за границы.

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    21 февраля 2024, 08:47 • Новости дня
    Немцы Крыма предложили денонсировать договор с Германией от 1990 года

    Парламентарий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

    Немцы Крыма предложили денонсировать договор с Германией от 1990 года
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заключенный в 1990 году договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» («Договор два плюс четыре»), подписанный при объединении ГДР и ФРГ, следует денонсировать, поскольку он не исполняется, заявил глава Немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

    Он выразил сожаление тем, что положения договора не были реализованы. «Родина наших предков так и не обрела полный суверенитет над своими внутренними и внешними делами», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава Немецкой национально-культурной автономии Крыма напомнил, что договором определялась основа для справедливого и надежного мира в Европе, страны условились установить доверительные отношения и не рассматривать друг друга как противников. Однако нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания, заключил Гемпель.

    Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что в Германии преобладают нарративы холодной войны, немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году.

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    20 февраля 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    ВСУ в Крынках впервые использовали транспортные дроны «Баба-Яга»
    @ wikimedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали большие дроны-октокоптеры для снабжения своего подразделения в Крынках, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Шойгу доложил главе государства, что выдавить ВСУ из Крынок было непросто – российские позиции постоянно подвергались обстрелу с правого берега, противник активно использовал FVP-дроны и беспилотники, передает ТАСС.

    «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками – и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов – но и большими <…> октокоптерами, кто-то их называет «Баба-Яга», по-разному», – сказал министр.

    Ранее Путин назвал безрассудством действия ВСУ в Крынках.

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    20 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Шойгу: ВСУ потеряли в ходе контрнаступления 166 тыс. военных

    Шойгу назвал общие потери ВСУ в ходе контрнаступления
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе своего контрнаступления 166 тыс. военных убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову.

    Министр рассказал, что фактически у ВСУ больше половины всех «Леопардов» уничтожены, они также потеряли 123 самолета и вертолета, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что ВСУ за два дня в Авдеевке потеряли 2,4 тыс. человек.

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    20 февраля 2024, 20:48 • Новости дня
    Польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

    Протестующий польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

    Польский фермер призвал Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Один из протестующих фермеров, заблокировавших дорогу в польских Гожичках, разместил на своем тракторе адресованное президенту России Владимиру Путину послание.

    Как пишет Gazeta Wyborcza, фермер прикрепил к трактору флаг СССР и разместил на его передней части плакат с обращением к российскому лидеру: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

    По данным издания, демонстранту будет направлено уведомление в связи с «пропагандой тоталитарного государственного строя».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что массовые протесты польских фермеров на границе с Украиной привели к блокировке фур с военными грузами для ВСУ.

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    21 февраля 2024, 10:14 • Новости дня
    ФСБ раскрыла работу британской разведки в Херсонской области

    ФСБ: «Британский совет» ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева

    ФСБ раскрыла работу британской разведки в Херсонской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британская разведка ведет работу в интересах киевского режима на территории Херсонской области через правительственную организацию «Британский совет», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Под влияние «Британского совета», по информации ФСБ, попал житель поселка Новая Маячка россиянин Сергей Чебукин, ранее разделявший ультранационалистические взгляды. Мужчина, по сообщению российской спецслужбы, вовремя осознал, что его втягивают в преступную деятельность, после этого он обратился в правоохранительные органы, передает ТАСС.

    ФСБ начала проверку работы «Британского совета» и лиц, которые с ним сотрудничали.

    Накануне в ФСБ сообщили, что жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства России и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене.

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    21 февраля 2024, 11:42 • Новости дня
    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России

    Сенатор Долгов: Запад боится возможных последствий, если не получится приструнить террористический запал Киева

    Сенатор объяснил требование Запада к Киеву предоставить список целей на территории России
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные страны снова и снова подтверждают сопричастность к преступлениям Киева. Их вовлеченность в конфликт уже выходит за рамки прокси-форм. И требование к Киеву о согласовании целей вызвано далеко не добрыми намерениями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Запад потребовал от Украины согласовывать цели для нанесения ударов по России.

    «Страны Запада и прежде не особо скрывали, что участвуют в украинском конфликте. Они поставляют ВСУ вооружение, их советники находятся на территории Украины и фактически руководят операциями. Требование НАТО предоставить список целей на территории России стало лишь очередным подтверждением их сопричастности к преступлениям Киева», – отметил сенатор Константин Долгов. По его мнению, вовлеченность Запада в конфликт на Украине «вышла за рамки прокси-форм».

    Список целей мог понадобиться странам НАТО, чтобы его скорректировать, допустил собеседник. «Киев западным оружием наносит удары по гражданским целям. Возможно, на Западе хотят избежать случаев, подобных тем, которые имели место в Белгороде. Впрочем, вряд ли это вызвано какими-то добрыми намерениями. Скорее всего, там боятся последствий, которые могут быть, если не удастся приструнить террористический запал Киева», – считает Долгов.

    При этом Запад все еще продолжает действовать в рамках линии на «стратегическое поражение России», добавил парламентарий. «Пока мы не достигнем всех целей в рамках спецоперации, пока мы не победим, я думаю, что никакого проблеска разума из-за океана ожидать не стоит. Когда же они окончательно поймут, что украинская карта бита, весь Запад пересмотрит некоторые свои акценты», – прогнозирует собеседник.

    «Пока же нам стоит продолжать действовать, исходя из наших интересов: уничтожать военную инфраструктуру Украины, перемалывать западное оружие, которое поставляется ВСУ, обеспечивать собственную безопасность. Лучший ответ Западу – это наш железный кулак», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Запад потребовал от Киева предоставить перечень целей на территории России, а также обосновать целесообразность нанесения по ним ударов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, западные страны связывают продолжение поставок Украине ракет повышенной дальности с «эффективностью» их применения.

    По словам собеседника агентства, передающие такое вооружение страны НАТО осознают, что украинские войска применяют террористические методы, нанося ракетные удары по гражданским объектам в России и убивая мирных жителей. «Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию», – отметил источник. Он добавил, что это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против ВС России.

    Ранее Дмитрий Песков указывал, что вовлечение Запада в конфликт может затянуть СВО, но не изменить ее ход. «Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», – подчеркивал пресс-секретарь президента России.

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    21 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского и согласился направить гонорары на финансирование ВСУ

    Шендерович оправдал убийства Дугиной и Татарского
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) согласился направить свои гонорары на финансирование Вооруженных сил Украины.

    Говоря о возможности финансирования ВСУ, Шендерович сказал, что дочь убедила его в том, что «сборы на воинов – это тоже гуманитарный аспект».

    Кроме того, он оправдал убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушения на Захара Прилепина и Владимира Соловьева. «Это очень жестко, но это очень поучительно», – заявил Шендерович в разговоре с якобы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком (на самом деле – Вованом и Лексусом). Разговор опубликован в Telegram-канале пранкеров.

    Российское руководство, а также телеведущего Владимира Соловьева публицист считает «легитимными целями» для ВСУ.

    Ради приезда на Украину Шендерович выразил готовность подготовить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Бандеры, Бабьего Яра, Львовского погрома, чтобы «не провоцировать украинцев».

    Он также высказал уверенность в том, что Россию однажды «положат вниз лицом», а Украина заберет себе Крым и Донбасс. Тогда либералы-релоканты, считает он, смогут вернуться в Россию, где объяснят россиянам «в угрюмом состоянии поражения» все о Западе и об Украине.

    Напомним, ранее российским пранкерам о своем желании направить гонорары на финансирование ВСУ рассказали писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили; признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов), а также писательница, публицист Людмила Улицкая.

    Коментарии (38)
    21 февраля 2024, 03:22 • Новости дня
    Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5

    Испытательный пуск британской стратегической ракеты Trident II D5 завершился неудачей

    Британия неудачно запустила стратегическую ракету Trident II D5
    @ U.S. Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    ВМС Великобритании провели неудачный испытательный пуск баллистической ракеты Trident II D5 с прошедшей ремонт атомной подводной лодки HMS Vanguard.

    После пуска ракета уклонилась от курса и упала рядом с субмариной. В этот момент на борту лодки находились министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс и первый морской лорд (глава ВМС) адмирал Бен Ки, передает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

    Ожидалось, что Trident II D5 пролетит почти 6 тыс. км, и поразит цель в центральной части Атлантического океана между Бразилией и Западной Африкой.

    Сейчас началось расследование причин неудачного пуска и поиск обломков ракеты.

    Несмотря на это британское Минобороны заявило, что тестовый пуск «подтвердил эффективность ядерного сдерживания Великобритании, в котором мы абсолютно уверены».

    HMS Vanguard проходила ремонт в течение семи лет и должна была подтвердить способность совершать ракетные пуски, чтобы вернуться в состав ВМС.

    Предыдущий пуск британскими ВМС ракеты Trident II D5 в 2016 году также завершился неудачей.

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Главный русофоб Капитолия предал Киев

      Один из самых влиятельных сенаторов США, старый враг России Линдси Грэм предал Украину. Вопреки всему тому, что он заявлял ранее, Грэм предлагает поставлять ей оружие только в кредит и под залог полезных ископаемых. Это действительно важное заявление, которое говорит о больших переменах в США.

    • Урсула близка к потере власти

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении выдвинуться на новый пятилетний срок на посту главы Еврокомиссии. Первый заканчивается в декабре, и велика вероятность, что он станет последним: Урсула нажила слишком много врагов. Ранее ей уже помешали возглавить НАТО.

    • «Главный по Украине» в США

      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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