FT: Danone решил продать российский бизнес компании «Вамин» из Татарстана

Tекст: Дмитрий Зубарев

По документам, на которые ссылается издание, «Вамин» принадлежит Минтимеру Мингазову, назначенному в совет директоров компании «Эйч энд Эн» (бывшая «дочка» Danone в России) после того, как ее возглавил Якуб Закриев.

Как пишет FT, в письме, направленном министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, директор недавно созданной компании, принадлежащей «Вамину», Айрат Мухамадеев сообщил, что она согласилась заплатить 17,7 млрд рублей (191,5 млн долларов) за получение контроля над российским бизнесом Danone, при этом 7,7 млрд рублей из них пойдут на обслуживание долга, передает «Интерфакс».

В письме министру Мухамадеев также сообщил, что цена сделки включает 56-процентную скидку к рыночной стоимости бизнеса, согласно независимой оценке.

Ранее Danone списала российские активы на 200 млн евро.