В Греции нововведение проходит под тем же лозунгом, что и в англоязычном мире: «А вам-то какая беда, если двое гомосексуалистов получат возможность официально называть свои отношения браком?». Но опыт того же англоязычного мира показывает, что действительно беда.3 комментария
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Al Ikhbaria: Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Израильская авиация в среду нанесла ракетный удар по Дамаску, сообщил канал Al Ikhbaria.
Согласно этой информации, под обстрел попал жилой район Кфар-Суса на юго-западе сирийской столицы, передает ТАСС.
9 февраля сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска.