Человек с чипом Neuralink усилием мысли научился управлять мышью

Появились кадры с плачущим пленным командиром «Азова» в Авдеевке

Tекст: Ольга Никитина

Пленный представился Александром Карнагой и рассказал, что раньше служил в 111-й ТРО на границе, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Карнага перевели в 3-ю бригаду около двух недель назад.

«Командир был очень напуган, видимо, опасаясь, что его собираются расстрелять», – сообщается в публикации.

«Азовец» разрыдался после вопроса о том, убивал ли он кого-нибудь. «Нет, не убивал, мужики! Я все расскажу, что знаю», – сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.