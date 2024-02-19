Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.0 комментариев
Названы победители конкурса социальных практик «Десятилетие детства»
Лучшие социальные практики отобрали в рамках конкурса «Десятилетие детства»: всего наградили восемь финалистов и восемь полуфиналистов, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«Участники конкурса делают много социально важных дел: помогают в лечении и реабилитации детей, сопровождении молодых взрослых с инвалидностью, поддерживают семьи в беде, развивают проекты для социализации детей-сирот, растят интерес школьников к истории и культуре России, науке и технике», – написала уполномоченный в Telegram.
Всего поступило более 5 тыс. практик. Львова-Белова наградила победителя в новой номинации «Дети – детям», созданной специально для инициативных подростков. Лучшей признали практику Никиты Спиридонова из Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества. Цель проекта – популяризация правил дорожного движения среди детей.
«Всего наградили восемь финалистов и восемь полуфиналистов. Часть проектов возьмем в работу – будем предлагать губернаторам, чтобы в Год семьи усилить помощь детям и семьям с детьми. Поздравляю победителей и всех участников!» – сказала омбудсмен.