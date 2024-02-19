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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок

    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

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    19 февраля 2024, 20:20 • Новости дня

    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию

    Политолог Григорьев: Для жителей Севастополя вопрос исторической памяти всегда был принципиальным

    Политолог: За прошедшие десять лет севастопольцы убедились в правильности возращения в Россию
    @ Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    За последние десять лет Севастополь преобразился до неузнаваемости. Россия готова вкладываться в его развитие, для президента это бесспорный приоритет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

    «После возвращения в состав России Крым и Севастополь по-настоящему преобразились. Украина, будем честны, совсем не занималась регионом. Денег на его развитие выделялось мало. Делалось это сознательно, ведь в Киеве понимали – местное население нацелено на взаимодействие с Москвой», – сказал Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан ОП РФ.

    «И за последние десять лет жители Крыма и Севастополя в полной мере убедились в правильности своего выбора. Полуостров и город буквально расцветали у них на глазах. Разумеется, добиться такого ошеломляющего результата без пристального внимания со стороны президента не удалось бы. Для Владимира Путина развитие этих территорий является безоговорочным приоритетом», – подчеркивает он.

    «Кроме того, принципиальным вопросом для жителей Севастополя всегда была необходимость сохранения исторической памяти. Воссоединение с Россией само по себе придало этому колоссальный импульс. Здесь традиции связи с Москвой чтут и ценят. Уже сейчас планируется множество мероприятий к 80-й годовщине освобождения Севастополя от нацистских захватчиков», – резюмирует Григорьев.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе беседы глава региона рассказал об итогах развития за 2023 год. По его словам, собственные доходы бюджета составили 27,8 млрд рублей. В сравнении с 2020 годом прирост по данному показателю составил 67,5%.

    «Это получилось почему? Потому что была легализация туристической отрасли во время ковида за счет мер поддержки, это работа с имуществом, с инвентаризацией имущества, с малым и средним бизнесом, это упрощенная система налогообложения. Хотя сейчас мы тоже им дали дополнительные льготы с учетом кризисных явлений. Тем не менее экономика «обеляется», и непосредственно собственные доходы Севастополя растут», – подчеркнул Развожаев.

    Кроме того, он отметил и рост населения. По его словам, в настоящий момент в городе зарегистрированы 561 тыс. человек. При этом уровень безработицы в регионе составляет лишь 2,6%. Президент отметил, что эта цифра ниже средних значений по стране.

    Особое внимание было уделено и грядущему празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Путин пообещал, что инициирует создание оргкомитета по проведению торжественных мероприятий. Развожаев в свою очередь попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

    Напомним, советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.

    18 февраля 2024, 10:30 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти, заявил российский лидер Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.

    Как указал глава государства, и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России «все, что происходит на украинском направлении», передает ТАСС.

    По мнению Путина, для Запада это улучшение своего тактического положения, а для России – это судьба, это вопрос жизни и смерти. «Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», – подчеркнул он.

    Российский лидер, отвечая на вопрос, воспримут ли в западном сообществе эту часть беседы, отметил, что американской аудитории будет непросто понять «историческую часть» его интервью Карлсону. «Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», – уточнил президент.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американское общество живет в полной информационной блокаде, на это указывает прозрение, которое наступило после интервью Карлсону.

    В минувшее воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что историческая часть интервью Путина Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует.

    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Карлсону.

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    17 февраля 2024, 01:06 • Новости дня
    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники после снятия запрета на поставку бананов в Россию

    Эквадор отменил решение о передаче США старой российской техники
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Эквадор отменил свое решение о поставке российской техники в США, сообщил посол России Владимир Спринчан после встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа.

    «Позиция Эквадора – не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», – сказал Спринчан РИА «Новости»

    Он подчеркнул, что с эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне.

    Посол и президент подробно обсудили «текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами». При этом он отметил, что формально об отмене решения о поставках российского вооружения в США будет объявлено в начале следующей недели.

    Ранее сообщалось, что поставки бананов с пяти предприятий Эквадора, допустивших больше всего нарушений, снова разрешены в Россию под гарантию эквадорской службы.

    При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора передать США российскую технику. Она напомнила, что Эквадор осведомлен о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и без согласия российской стороны не передавать его третьей стороне.

    31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию Москвы, поскольку считает ее не военной техникой, а «металлоломом».



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    17 февраля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин после доклада Шойгу в Кремле поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Авдеевки поздравил военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин «в Кремле выслушал доклад» Шойгу и «поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», передает РИА «Новости».

    Минобороны России опубликовало телеграмму, направленную Путиным генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командует освободившей город группировкой российских войск «Центр».

    В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: «30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии».

    Путин объявил благодарность всем войскам, которые под руководством Мордвичева принимали участие в боях за Авдеевку. Благодарность объявлена «за отличные боевые действия». «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» – заявил в телеграмме Путин.

    Напомним, Шойгу в Кремле доложил главе российского государства о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Российские войска осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

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    17 февраля 2024, 23:02 • Новости дня
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР, сообщило ведомство.

    Указывается, что город освободила от вооруженных сил Украины группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. «Центр» продолжает наступление в ДНР. Минобороны отметило в Telegram, что Авдеевка была «мощным оборонительным узлом» ВСУ.

    Минобороны подчеркивает, что освобождение Авдеевки отодвигает линию фронта от Донецка, это дает возможность «существенно обезопасить его от террористических ударов» ВСУ. «Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», – сказано в сообщении.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени.

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    17 февраля 2024, 15:49 • Новости дня
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    На крыше коксохимического завода в Авдеевке подняли флаг России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы 114-й бригады первого армейского корпуса Вооруженных сил России водрузили российский триколор на крыше Авдеевского коксохимического завода.

    Силы России продолжают зачистку Авдеевки от украинских формирований, российские флаги один за другим появляются в разных районах города, передает телеканал «360».

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Сырский сдал Авдеевку России.

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    19 февраля 2024, 08:33 • Новости дня
    В Крыму передачу полуострова УССР назвали преступным актом

    Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова УССР преступным актом

    В Крыму передачу полуострова УССР назвали преступным актом
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом без какой-либо целесообразности.

    По его словам, люди придумывали, как уже свершившийся акт оправдать, решающее слово в оценке такого поступка должно быть за судом – шаг был предпринят под воздействием сиюминутного импульса, передает РИА «Новости».

    Также Константинов добавил, что нельзя исключать вероятность «сделки» Никиты Хрущева с руководителями УССР.

    «Передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Как в эпоху крепостного права дарились имения – вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов», – возмутился глава парламента.

    Кроме того, он указал на то, что крымчане наделены политической волей, которую выразили десять лет назад на референдуме и твердо стоят на своем и сейчас.

    Ранее глава парламента Крыма указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине.

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    17 февраля 2024, 06:47 • Новости дня
    Открытое горение ликвидировано в производственном здании в Ижевске

    Tекст: Денис Тельманов

    Открытое горение в производственном здании по улице Орджоникидзе Ижевска ликвидировано, пожарные проливают конструкции, сообщили в МЧС.

    В данный момент объявлено о ликвидации открытого горения. Идет разборка и проливка конструкций, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

    О пострадавших не сообщается.

    Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади 3,5 тыс. кв. метров.

    Первоначально площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. метров.


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    18 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: История российской государственности глубже, чем норманская теория

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норманская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

    Путин отметил, что приведенная им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону норманская теория – «это только одна из теорий», передает ТАСС.

    «Насколько мы знаем, Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения, критиковал эту норманскую теорию», – напомнил президент, отметив, что, скорее всего, великий русский ученый был прав в том, что «государственность российская зарождалась раньше или зародилась раньше».

    «Если даже придерживаться норманской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», – сделал вывод Путин.

    Ранее российский лидер Владимир Путин комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону, заявил, что ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти.

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    17 февраля 2024, 00:50 • Новости дня
    В Ижевске начался пожар на площади 2,8 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    МЧС России сообщило о крупном пожаре, который начался в Ижевске на площади 2,8 тыс. кв. метров.

    «Пожар в здании в Удмуртии – на 2 800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет», – передает сообщение МЧС ТАСС.

    При этом назначение здания и обстоятельства возникновения пожара не приводятся.

    Ранее жительница Ижевска рассказала о взрывах на заводе рядом с городом. По ее словам, на Воткинском машиностроительном заводе регулярно слышны звуки от детонаций, это не пугает местных жителей, поскольку их причиной являются  плановые испытания.

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    17 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС посоревноваться с Россией в сотрудничестве с Африкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Странам Евросоюза следует расширять сотрудничество с африканскими странами, несмотря на несоответствие европейским стандартам, пока это не сделала Россия, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Как заявил Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, конфликт в отношениях с Россией может затянуться на десятилетия, передает ТАСС. По мнению политика, Европа будет разделена на две части – «с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой – авторитарная и разжигающая войны Россия».

    Эффективное сдерживание «является страхованием жизни» для Европы, заявил министр. ЕС необходимо расширять сотрудничество со странами Африки, в том числе в военной сфере, иначе Россия будет расширять в них свое влияние, утверждает Писториус.

    Ранее Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией.

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    17 февраля 2024, 03:50 • Новости дня
    Пожар в Ижевске локализован на площади 3,5 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар в производственном здании в Ижевске Республики Удмуртия локализован, сообщает МЧС России.

    «Пожар локализован на площади 3 500 кв. м. Пострадавших нет», – передает сообщение МЧС ТАСС.

    Ранее МЧС России сообщило о крупном пожаре, который начался в Ижевске на площади 2,8 тыс. кв. метров.

    При этом назначение здания и обстоятельства возникновения пожара не приводись.

    Жительница Ижевска рассказала о взрывах на заводе рядом с городом. По ее словам, на Воткинском машиностроительном заводе регулярно слышны звуки от детонаций, это не пугает местных жителей, поскольку их причиной являются плановые испытания.

    Коментарии (0)
    17 февраля 2024, 15:09 • Новости дня
    Путин назвал создание Газпрома спасением газопромышленного комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское руководство в 1993 году приняло стратегически верное решение о создании компании Газпром, так как это дало возможность сохранить единый газопромышленный комплекс в стране, заявил президент России Владимир Путин.

    «Создание Газпрома позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности этого решения», – сказал российский лидер, поздравляя компанию с 31-летием, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что Газпром ведет деятельность «в интересах развития страны, обеспечения ее энергетической безопасности». Он также отметил, что «Газпром» является одним из мировых лидеров в газовой отрасли.

    «Сегодня Газпром ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы, осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надежного поставщика, позиции одного из мировых лидеров в газовой отрасли», – сказал он.

    В январе Газпром обновил исторический рекорд суточных поставок по системе газоснабжения.

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    17 февраля 2024, 00:36 • Новости дня
    В Курской области объявили ракетную опасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей региона о ракетной опасности.

    «Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», – передает ТАСС заявление губернатора.

    Он подчеркнул, что тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, кладовой.

    «Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», – порекомендовал Старовойт.

    Ранее ракетную угрозу объявляли в Белгородской области.

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    18 февраля 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин назвал Турцию самым надежным энергопартнером

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция оказалась наиболее надежным партнером России в газовой сфере, после частичного отказа Германии от российского топлива, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Видео опубликовал Зарубин в своем Telegram-канале. «Самые надежные партнеры оказались турки. Вот через «Турецкий поток» [газ поступает в Европу]», – обратил внимание Путин, передает ТАСС.

    Он также добавил, что германские власти сейчас заняты внутриполитической борьбой, однако очевидно, что их политика наносит ущерб экономике ФРГ. «Там идет достаточно сложная внутриполитическая борьба. Кто там на что пытается сделать ставку, для того чтобы кому-то удержаться у власти – кому-то к ней прийти, – отметил глава государства. – Иногда со стороны это сложно не то чтобы уследить – вникнуть в суть, в ткань происходящего непросто. Поэтому я бы не стал давать каких-то оценок».

    «В конце концов, все зависит только от решения правительства Германии. «Северный поток – 2» – одна нитка сохранилась, несмотря на теракт. «Северный поток – 1» разрушен, повреждена одна нитка, по-моему, «Северного потока – 2», но одна-то работает», – заметил президент. «Но «Северный поток – 2» можно [запустить]? Можно! Вентиль открутите, скажите: «Мы хотим получать». Завтра начнут получать. Неделя нужна. Но не хотят», – подчеркнул российский лидер.

    «Утрачивается или уже утрачена конкурентоспособность, в связи с тем что она выстроена была на относительно <…> дешевых российских энергоносителях. Хотя даже когда они были относительно дешевыми, все равно мы говорили, что это слишком дорого», – напомнил Путин. Сейчас же, «пожалуйте бриться – теперь триста с лишним долларов за тысячу кубов», указал президент РФ.

    Тем не менее, по его словам, экономика Германии устойчива: она «способна долго существовать и развиваться – и здесь никакой катастрофы не будет». «Фундаментальные основы немецкой, европейской экономики очень серьезные, основательные», – отметил российский лидер.

    Ранее власти Германии сообщили, что позиция федерального правительства ФРГ по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается.

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    18 февраля 2024, 13:34 • Новости дня
    Минченко оценил перспективы кандидатов в президенты на увеличение поддержки
    Минченко оценил перспективы кандидатов в президенты на увеличение поддержки
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Патриотический электорат консолидируются вокруг фигуры кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Это тенденция может быть продолжена, в том числе после военных успехов в ходе СВО и взятия Авдеевки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее ВЦИОМ и ФОМ опубликовали результаты соцопросов по предстоящим выборам президента.

    «Показатели кандидатов второго эшелона находятся в зоне погрешности, многое будет зависеть от их вовлеченности в избирательную гонку. Какие у них есть варианты дополнительного набора электората? Кандидат КПРФ Николай Харитонов ведет очень традиционную для КПРФ кампанию, но при этом без огонька», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Да и сама фигура Харитонов, в общем-то, достаточно серая. Я думаю, что вариант КПРФ – это максимальная мобилизация своих традиционных избирателей без попыток выйти за ее пределы. Харитонову нужно мобилизовать хотя бы ядро партийного электората», – указал собеседник.

    «Что касается кандидата ЛДПР Леонида Слуцкого, то он логично сделал ставку на электорат или даже на раскрученный бренд Владимира Жириновского, переживающий перепозиционирование: думали, шут, оказался мудрец, который многое предсказал. Привязка к образу Жириновского работает. Собственно, и агитационная модель сейчас у ЛДПР ровно такая же, как у Жириновского – агитационные автобусы, поездки по регионам и так далее», – пояснил спикер.

    «Но я думаю, что проблема ЛДПР в том, что они работают в основном на патриотический электорат, который, по сути, поддерживает в первую очередь самовыдвиженца Путина. И рейтинговая просадка Слуцкого по результатам этой недели, я думаю, связана именно с этим. У всех возникает вопрос: а где «уникальное торговое» предложение Слуцкого?» – отметил эксперт.

    «Сейчас патриотические избиратели консолидируются вокруг фигуры кандидата Путина. Я думаю, что эта консолидация может быть продолжена, в том числе после военных успехов в ходе СВО и взятия Авдеевки. И Путин, на мой взгляд, может набрать более 80%. Это вполне реалистичный сценарий. Тут и патриотическая составляющая, и понимание избирателей, что во время такого масштабного противостояния нет смысла менять Верховного главнокомандующего», – добавил аналитик.

    «Кандидат партии «Новые люди» Владислав Даванков целенаправленно работает с молодежью, с жителями крупных городов, со средним классом. Эта его обаятельная кампания с элементами хайпа, вирусности, со ставкой именно на личность самого молодого кандидата дает свои результаты. Хотя, я думаю, пока это все в пределах статистической погрешности. Недельная волатильность пока ни о чем не говорит. Даванкову надо работать на повышение узнаваемости фамилии и партии», – считает спикер.

    Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали результаты социологических вопросов по теме предстоящих выборов президента России.

    Опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы на сайте компании, показал рост уровня информированности граждан о предстоящих выборах: 82% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения (+ 1 п. п. за неделю), 4% – только год. Намерение принять участие в выборах выразили 63% опрошенных (+1 п. п. за неделю), 14% ответили, что скорее примут участие.

    Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Путина заявили 79% электорально активных россиян (+4 п. п. за неделю), за Даванкова – 4% (-1 п. п. за неделю), Харитонова – 4%, Слуцкого – 2% (-2 п. п. за неделю).

    Между тем 74% респондентов ФОМ дали правильный ответ на вопрос, когда пройдут выборы президента России, следует из сообщения на сайте Фонда. Неправильный ответ дали 4%, 17% участников опроса с ответом затруднились. Участвовать в выборах намерены 83%, из них 57% совершенно точно планируют участвовать. Не планируют участвовать в выборах 13% опрошенных.

    За Путина готовы проголосовать 74% опрошенных. Из тех, кто намерен принять участие в выборах, за его кандидатуру высказались 81%. За Харитонова готовы отдать голос 3% респондентов, за Слуцкого – 3%, за Даванкова – 2%.

    Опрос ВЦИОМ проводился 15 февраля методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. В поквартирном опросе ФОМ, который проводился с 9 по 11 февраля, приняли участие 1,5 тыс. респондентов из 53 субъектов России.

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