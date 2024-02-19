Путин оценил смелость севастопольцев

Tекст: Ольга Иванова

«[Число жителей] постоянно растет. Несмотря даже на сегодняшние события, условно говоря. Хотя в прессе иногда их преподносят как очень страшные, опасные. Тем не менее люди не покидают Севастополь», – рассказал Развожаев, передает ТАСС.

«Не страшно?» – спросил его Путин. В ответ губернатор заметил, что севастопольцы вообще мало чего боятся.

«Не запугаешь», – ответил президент.

Путин отдельно поинтересовался ситуацией с безработицей. Услышав, что ее уровень составляет 2,6%, он констатировал, что это «ниже, чем в стране [в среднем]».

Путин принял в Кремле Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год.

Также президент пообещал, что поручит создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Развожаев также попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из Президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

Советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.

Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Севастополя.