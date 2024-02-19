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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Авдеевка так важна

    Авдеевский укрепрайон был одним из важнейших символов оккупации Донбасса майданной Украиной. Почти десять лет жители Донецка задавались вопросом: когда наши освободят Авдеевку? Наконец это случилось!

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку может спасти только большой ближневосточный беспорядок

    Кто может помешать американцам в их деле по дестабилизации Ближнего Востока. Арабы, иранцы, китайцы, русские? Ответ простой – все вместе. Все, кроме израильтян.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем разница между российской и западной «культурами отмены»

    У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    9 комментариев
    19 февраля 2024, 14:27 • Новости дня

    Путин оценил смелость севастопольцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым оценил смелость севастопольцев, которых «не запугаешь» непростой обстановкой.

    «[Число жителей] постоянно растет. Несмотря даже на сегодняшние события, условно говоря. Хотя в прессе иногда их преподносят как очень страшные, опасные. Тем не менее люди не покидают Севастополь», – рассказал Развожаев, передает ТАСС.

    «Не страшно?» – спросил его Путин. В ответ губернатор заметил, что севастопольцы вообще мало чего боятся.

    «Не запугаешь», – ответил президент.

    Путин отдельно поинтересовался ситуацией с безработицей. Услышав, что ее уровень составляет 2,6%, он констатировал, что это «ниже, чем в стране [в среднем]».

    Путин принял в Кремле Развожаева с докладом по итогам развития города за 2023 год.

    Также президент пообещал, что поручит создать оргкомитет по празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

    Развожаев также попросил главу государства дать поручение осуществить выплаты из Президентского фонда для жителей осажденного Севастополя и тех, кто награжден медалями за оборону города.

    Советские войска освободили Севастополь в ходе Крымской наступательной операции 9 мая 1944 года. Войскам 4-го Украинского фронта удалось разгромить остатки 17-й германской армии. Ключом вражеской обороны стала Сапун-гора, за которую велись ожесточенные бои.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Севастополя.

    18 февраля 2024, 10:30 • Новости дня
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    Путин назвал ситуацию с Украиной для России вопросом жизни и смерти
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти, заявил российский лидер Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону.

    Как указал глава государства, и для российских, и для зарубежных слушателей было важно понять, насколько чувствительно и важно для России «все, что происходит на украинском направлении», передает ТАСС.

    По мнению Путина, для Запада это улучшение своего тактического положения, а для России – это судьба, это вопрос жизни и смерти. «Я хотел, чтобы люди, которые будут это [интервью Карлсону] слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить», – подчеркнул он.

    Российский лидер, отвечая на вопрос, воспримут ли в западном сообществе эту часть беседы, отметил, что американской аудитории будет непросто понять «историческую часть» его интервью Карлсону. «Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев», – уточнил президент.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что американское общество живет в полной информационной блокаде, на это указывает прозрение, которое наступило после интервью Карлсону.

    В минувшее воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что историческая часть интервью Путина Карлсону будет тяжело восприниматься на Западе, но и там есть специалисты, которых она заинтересует.

    Напомним, Путин во время интервью Карлсону рассказал историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого. Газета ВЗГЛЯД ранее раскрыла, что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Карлсону.

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    16 февраля 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым

    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым

    Путин дал совет, как чувствовать себя счастливым
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Людям важно найти любимое дело, чтобы чувствовать себя действительно успешными и счастливыми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш».

    «Это вообще один из ключевых вопросов в жизни. Чтобы быть успешным, счастливым человеком, нужно найти себя в профессии», – заявил Путин, говоря о профориентации школьников и выборе профессии, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал оптимизировать контакты вузов и техникумов с производством.

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    17 февраля 2024, 23:32 • Новости дня
    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин после доклада Шойгу в Кремле поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

    Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны Сергея Шойгу об освобождении российскими войсками Авдеевки поздравил военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин «в Кремле выслушал доклад» Шойгу и «поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», передает РИА «Новости».

    Минобороны России опубликовало телеграмму, направленную Путиным генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который командует освободившей город группировкой российских войск «Центр».

    В телеграмме указывается, что в боях отличился ряд соединений и воинских частей: «30-й отдельной мотострелковой бригады второй армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; первой отдельной мотострелковой бригады, девятой отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, десятого танкового полка первого армейского корпуса; шестого танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии».

    Путин объявил благодарность всем войскам, которые под руководством Мордвичева принимали участие в боях за Авдеевку. Благодарность объявлена «за отличные боевые действия». «Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» – заявил в телеграмме Путин.

    Напомним, Шойгу в Кремле доложил главе российского государства о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР. В ходе боев за Авдеевку вооруженные силы Украины потеряли в течение истекших суток свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Российские войска осуществляют мероприятия по блокированию украинских сил, которые оставили город и засели на Авдеевском коксохимическом комбинате.

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    17 февраля 2024, 23:02 • Новости дня
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе российского государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки в ДНР, сообщило ведомство.

    Указывается, что город освободила от вооруженных сил Украины группировка российских войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. «Центр» продолжает наступление в ДНР. Минобороны отметило в Telegram, что Авдеевка была «мощным оборонительным узлом» ВСУ.

    Минобороны подчеркивает, что освобождение Авдеевки отодвигает линию фронта от Донецка, это дает возможность «существенно обезопасить его от террористических ударов» ВСУ. «Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», – сказано в сообщении.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских подразделений из Авдеевки, интенсивные бои за которую продолжались с осени.

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    16 февраля 2024, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил о способности России обеспечить себя необходимыми технологиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия рассчитывала покупать технологии за рубежом на вырученные от продажи нефти и газа деньги, но оказалось, что она может разрабатывать их сама, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость – оказалось, что есть и возможность производить все самим», – сказал Путин на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке «Станкомаш», передает ТАСС.

    Он добавил, что работа по развитию технологий в стране продолжится.

    Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.

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    18 февраля 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: История российской государственности глубже, чем норманская теория

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норманская теория происхождения российской государственности является лишь одной из версий, на самом деле история российского государства глубже, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

    Путин отметил, что приведенная им в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону норманская теория – «это только одна из теорий», передает ТАСС.

    «Насколько мы знаем, Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения, критиковал эту норманскую теорию», – напомнил президент, отметив, что, скорее всего, великий русский ученый был прав в том, что «государственность российская зарождалась раньше или зародилась раньше».

    «Если даже придерживаться норманской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», – сделал вывод Путин.

    Ранее российский лидер Владимир Путин комментируя «историческую часть» своего интервью Такеру Карлсону, заявил, что ситуация вокруг Украины для Запада является лишь вопросом тактического положения, а для России – вопрос жизни и смерти.

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    16 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин встретился с главой Челябинской области

    Путин встретился с главой Челябинской области Текслером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в Челябинск, где он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и в индустриальном парке «Станкомаш».

    Текслер доложил Путину, что в регионе досрочно завершили программу расселения из ветхого и аварийного жилья, построили свыше 4 тыс. км дорог и возвели 85 крупных спортивных объектов, передает ТАСС.

    Глава государства в ходе беседы подчеркнул, что в регионе необходимо увеличить число соцобъектов. «Все-таки количество социальных объектов надо увеличивать – и детских садов, и спортивных объектов», – сказал он. Губернатор Челябинской области согласился с Путиным, добавив, что за последние пять лет в регионе появился 61 новый детский сад, 15 новых школ, еще в 67 провели ремонтные работы.

    Накануне Путин прибыл в Свердловскую область и посетил «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».

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    16 февраля 2024, 17:29 • Новости дня
    Путин предположил получение дополнительных доходов в бюджет России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти рассчитывают, что федеральный бюджет может получить дополнительные доходы помимо уже запланированных, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

    «Прошу подумать о докапитализации Фонда развития промышленности. <...> Понимаю, что всегда это вопросы непростые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены. Но подумать об этом тоже обязательно нужно. Надеюсь, что будут и допдоходы у нас», – заявил президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.

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    16 февраля 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости учитывать украинский стаж для расчета пенсий в новых регионах
    Путин заявил о необходимости учитывать украинский стаж для расчета пенсий в новых регионах
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пенсии жителей в новых российских регионах должны рассчитываться с учетом стажа работы, полученного в период нахождения этих территорий в составе Украины, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими завода в парке «Станкомаш».

    «Нужно отрегулировать все, что касается их (жителей Донбасса и Новороссии – прим. ВЗГЛЯД) пенсионных прав. И сейчас эту работу ведет Государственная дума. <…> Надо засчитывать стаж работы, который люди получили, работая на территориях, когда они еще находились в составе Украины», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что в парламенте намерены окончить работу по этому вопросу в скором времени. Разрешение этой проблемы непростое, но принятие таких законов необходимо, и подобный опыт уже есть с Крымом.

    Положение жителей новых регионов является чрезвычайно важным «с социальной и внутриполитической точки зрения» обстоятельством, подчеркнул он.

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    17 февраля 2024, 15:09 • Новости дня
    Путин назвал создание Газпрома спасением газопромышленного комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское руководство в 1993 году приняло стратегически верное решение о создании компании Газпром, так как это дало возможность сохранить единый газопромышленный комплекс в стране, заявил президент России Владимир Путин.

    «Создание Газпрома позволило сохранить единство отечественного газопромышленного комплекса. И за прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности этого решения», – сказал российский лидер, поздравляя компанию с 31-летием, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что Газпром ведет деятельность «в интересах развития страны, обеспечения ее энергетической безопасности». Он также отметил, что «Газпром» является одним из мировых лидеров в газовой отрасли.

    «Сегодня Газпром ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы, осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надежного поставщика, позиции одного из мировых лидеров в газовой отрасли», – сказал он.

    В январе Газпром обновил исторический рекорд суточных поставок по системе газоснабжения.

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    16 февраля 2024, 15:12 • Новости дня
    Путин встретился с рабочими «Станкомаша» в Челябинске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Челябинск прибыл в индустриальный парк «Станкомаш».

    Глава государства начал встречу с рабочими индустриального парка, передает ТАСС.

    «Станкомаш» начал работу восемь лет назад, он стал первым зарегистрированным индустриальным парком в Челябинской области и одним из первых пяти в России.

    Накануне Путин прибыл в Свердловскую область и посетил «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».

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    16 февраля 2024, 17:14 • Новости дня
    Путин назвал нынешнюю высокую ставку ЦБ временной мерой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин надеется, что нынешняя высокая ставка Центрального банка является временной мерой. Об этом он заявил на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

    «В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим – и правительство, и Центральный банк», – передает его слова ТАСС.

    Путин добавил, что на данный момент необходимы точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности». «И такие механизмы у нас есть, в том числе кластерная инвестиционная платформа», – сказал глава государства.

    Напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

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    16 февраля 2024, 17:37 • Новости дня
    Путин: Россия будет расширять промышленные альянсы с дружественными странами
    Путин: Россия будет расширять промышленные альянсы с дружественными странами
    @ Александр Рюмин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона планирует расширять индустриальные альянсы с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по поддержке инвестпроектов в отечественной промышленности.

    «Все выпускать на собственной площадке, на собственной территории невозможно, да и не нужно. Но тем не менее и поэтому в том числе мы намерены расширять международные индустриальные и технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, из стран БРИКС, да и вообще с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, Россия и дальше намерена расширять поддержку промышленности, разрешать конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета с бизнесом, научным сообществом, нашими предприятиями, трудовыми коллективами.

    Страна нуждается в своих «технологических ключах» по критически важным направлениям, чтобы повысить качество жизни и безопасность граждан.

    «И мы обязательно это сделаем. Важно концентрировать здесь и свой научный потенциал, и кадровый ресурс. И в этой связи напомню о поставленной задаче – к 2030 году инвестиции в российские проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции должны составить не менее 10 триллионов рублей», – подвел итог президент.

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    16 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин указал на возможности для компаний России из-за западных санкций

    Президент Путин: Российские компании получили новые возможности из-за введенных Западом санкций

    Tекст: Александра Юдина

    Российские компании получили новые возможности из-за введенных западных санкций, они «не жадничают» и вкладываются в свое развитие, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, те компании, которые столкнулись с определенными проблемами и ограничениями, получили при этом рынок сбыта своей продукции внутри собственной страны, который освободился от значительного количества западных брендов, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что предприятия заинтересованы в том, чтобы работа по всем компонентам, в том числе и по кадрам, шла самым наилучшим образом. «Они не жадничают. Предприятия вкладываются в эту работу», – резюмировал Путин.

    Ранее Путин отметил положительную роль санкций на рост заказов промышленности.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как санкции убедили россиян в возможностях отечественного образования.

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    16 февраля 2024, 15:39 • Новости дня
    Путин призвал оптимизировать контакты вузов и техникумов с производством

    Путин: Вузы, техникумы и лицеи должны работать в тесном контакте с производством

    Tекст: Александра Юдина

    Вузы, техникумы, профтехучилища и лицеи должны работать в тесном контакте с отечественным производством, заявил на встрече с рабочими в индустриальном парке «Станкомаш» президент Владимир Путин.

    По его словам, в диалоге средних учебных заведений профессиональной подготовки и вузов с производством состоит залог успеха, передает ТАСС.

    Накануне Путин прибыл в Свердловскую область и посетил «Уралвагонзавод» и «Уральские локомотивы».

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