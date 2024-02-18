Премьер Эстонии отреагировала на решение МВД России объявить ее в розыск

Премьер Эстонии Каллас заявила, что не боится решения МВД России объявить ее в розыск

Tекст: Вера Басилая

В интервью агентству Reuters на Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что решение о розыске должно было ее заставить воздержаться от решений, «которые я бы в противном случае приняла». Каллас заявила, что не удивлена «сценарию России и не боится», передает ТАСС.

Премьер Эстонии считает, что ее объявили в розыск якобы из-за слухов, что она может занять должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, которую занимает Жозеп Боррель.

Ранее генпрокурор Эстонии допустил выдачу Каллас России третьей страной.

Напомним, Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в России в розыск по уголовной статье.

В Кремле ранее пояснили, что причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью. В МИД России отметили, что принятые меры – только начало.