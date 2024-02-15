Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.7 комментариев
Генпрокурор Эстонии допустил выдачу Каллас России третьей страной
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может столкнуться с риском экстрадиции в ходе зарубежных поездок после ее внесения в список разыскиваемых МВД России, заявил генпрокурор республики Андрес Пармас.
Как указал Пармас порталу Delfi, после возбуждения уголовного дела в России против премьер-министра Каллас зарубежные поездки главы правительства становятся более рискованными. Он отметил, что хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, в действительности нельзя ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого, передает РИА «Новости».
Поскольку, по его словам, если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то Эстония сможет только «развести руками и апеллировать к закону». Пармас добавил, что в ситуации, когда Каллас больше не будет занимать пост премьер-министра и будет путешествовать как частное лицо, «риск определенно увеличится», пишет ТАСС.
Напомним, Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в России в розыск по уголовной статье.
В Кремле ранее пояснили, что причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью. В МИД России отметили, что принятые меры – только начало.