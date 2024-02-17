В Новосибирске задержали выбросившую младенца в мусорный контейнер мать

Военкоры оценили взятие Авдеевки

Военкоры и блогеры оценили взятие Авдеевки

Tекст: Ольга Иванова

Так, Сергей Колесников в своем Telegram-канале подчеркнул, что «это не гребень Сырский (главком ВСУ Александр) «вывел ВСУ» из Авдеевки. Это наши войска, ценой неимоверных усилий прорвали оборону, взяли город в клещи, перерезали пути снабжения – после чего посыпался фронт на этом участке».

Военкор Евгений Поддубный пишет, что успех Армии России в последние сутки уже позволяет подводить промежуточные итоги операции по освобождению Авдеевки и уничтожению одного из наиболее мощного укрепленного района противника на всей линии боевого соприкосновения.

«Наше командование полностью переиграло западных военных кураторов киевского режима и украинских генералов. А наши солдаты и офицеры растоптали подразделения армии трусов и детоубийц», – подчеркнул он.

Военкор Александр Коц указал, что события в Авдеевке – ответ тем, кто спрашивает: «А как мы будем прорывать подготовленную оборону ВСУ? Мы же столкнемся с тем же, с чем они летом в Запорожье. Это же тупик». По его словам, в Авдеевке продемонстрировали выход из тупика.

«Конечно, все прошло не так просто. И наши силы понесли потери. И эта победа не состоялась бы без самоотверженности наших бойцов, без участия спецназа и разведчиков, без постоянного наблюдения с воздуха и без соответствующего планирования», – подчеркнул он.

Замглавы исполкома МГРО партии «Единая Россия» Ирина Елиферова в Telegram-канале назвала событие «стратегической, очень важной Победой с большой буквы». Она отметила, что Сырский заявил, что Киев все равно «вернут» Авдеевку. Елиферова подчеркнула, что «русские бойцы не сдают позиций».

Писатель и журналист Марина Юденич сравнила объявление Сырского о сдаче Авдеевки с событиями 17 февраля 1944 года.

«17 февраля 1944. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов полностью разгромили корсунь-шевченскую группировку Вермахта, одержав абсолютную победу в операции, которая стала частью стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине. Для тех, кто плохо учил историю, жизнь повторяет ее снова и снова», – написала она.

Telegram-канал Пул N3 сыронизировал на тему вывода войск ВСУ из Авдеевки.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» выделили основное из выводов американского «Института изучения войны», которые свидетельствуют об успехах российской армии на линии Купянск-Сватово-Кременная и в районе Артемовска.

Вместе с тем, в WarGonzo пишет, что несмотря на заявления Сырского, ВСУ продолжают попытки вырваться из города по немногочисленным оставшимся путям отхода, а часть личного состава остается на территории города, в частности на Коксохиме.

Авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber также сообщают что под Авдеевку ВСУ стаскивают ПВО со всей Украины.

Авторы Telegram-канала «Военный осведомитель» сочли запоздалым решение Сырского выйти из Авдеевки. Канал пишет, что отдельные позиции противника все же попали в локальные окружения и вынуждены либо пробиваться с тяжелыми потерями, либо попадать в плен.

«С одной стороны, бегство противника из Авдеевки избавит наши штурмующие подразделения, и так серьезно обескровленные многомесячными боями за город, от дополнительных потерь. С другой же стороны, к сожалению, нам не удалось добиться крупного окружения и как итог полного разгрома опытных украинских соединений в нем оказавшихся. Противник, несмотря на также понесенные тяжелые потери, смог сохранить ядро своих бригад», – пишет канал.

В Telegram-канале «Сварщики» указывается, что в Авдеевке находится большое количество украинских военнослужащих, которые не смогли прорвать окружение и отступить. Они создают очаги сопротивления. Так, например, обстоит дело с коксохимическим заводом, в подвалах которого, по аналогии с Азосталью, закрепились бойцы ВСУ.

«Ну а нашим бойцам сейчас важно другое – не дать разрозненным группам противника а городе опомниться и занять устойчивую оборону», – пишет канал.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе подразделений из Авдеевки, чтобы избежать окружения и сохранить жизни военнослужащих.

