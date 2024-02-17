Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?32 комментария
Кулеба попросил у Блинкена ракеты ATACMS
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обратился к нему с просьбой поставить на Украину новое вооружение.
О состоявшемся с Блинкеном разговоре глава МИД Украины сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Кулеба заявил, что украинская армия нуждается в боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и средствах дальнего радиуса действия, передает ТАСС.
«В этом контексте я представил аргументы в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км», – написал он.
Ранее Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000.