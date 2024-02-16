Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000

Глава ГУР Украины Буданов попросил Париж поставить ВСУ истребители Mirage 2000

Tекст: Ольга Никитина

Буданов в интервью французской газете Liberation сказал, что киевский режим нуждается в помощи. Украинские летчики, считает он, «легко смогут освоить эту технику», передает ТАСС.

Также он затронул вопрос нехватки снарядов у Украины.

Напомним, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Это даже стало причиной политического скандала между Парижем и Берлином.