Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?13 комментариев
Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000
Глава ГУР Украины Буданов попросил Париж поставить ВСУ истребители Mirage 2000
Украина надеется, что Франция поставит ей истребители Mirage 2000 («Мираж-2000»), заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Буданов в интервью французской газете Liberation сказал, что киевский режим нуждается в помощи. Украинские летчики, считает он, «легко смогут освоить эту технику», передает ТАСС.
Также он затронул вопрос нехватки снарядов у Украины.
Напомним, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Это даже стало причиной политического скандала между Парижем и Берлином.