Шольц признал финансовые трудности Германии из-за поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц признал наличие у страны финансовых проблем из-за поддержки Украины

Tекст: Денис Тельманов

«В разговорах с гражданами меня всякий раз спрашивают – правильно ли, что мы так массивно поддерживаем Украину? И я вам говорю совершенно точно – да. Даже если мы, естественно, испытываем финансовые последствия», – передает слова Шольца РИА «Новости».

По его словам, последствия победы России будут «намного дороже, чем поддержка Украины».

Ранее сообщалось, что за неделю Германия поставила ВСУ 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.