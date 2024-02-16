Германия поставила ВСУ за неделю 18 бронетранспортеров и разведывательные дроны

Германия поставила ВСУ за неделю 18 бронетранспортеров, снаряды и разведывательные дроны

Tекст: Денис Тельманов

Германия поставила Украине за неделю 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов, следует из опубликованного правительством ФРГ обновленного списка вооружений, которые Берлин передал или намерен предоставить Киеву, сообщает ТАСС.

По данным агентства, помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 3 бронемашин для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.

Кроме того, Германия готовится передать украинцам две системы ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для системы IRIS-T, 18 колесных гаубиц RCH 155, 18 самоходных установок Panzerhaubitze 2000, свыше 120 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 9 инженерных танков DACHS и еще 40 разведывательных БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украина и Германия подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Ожидается, что Германия направит только в 2024 году на поддержку Украины 15 млрд евро, из них более 7 млрд на поставки оружия Киеву.