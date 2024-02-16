Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?22 комментария
В Петербурге арестовали участницу шоу «Пацанки»
Суд Петербурга арестовал участницу шоу «Пацанки» после попытки сбыть наркотики
Суд в Петербурге отправил под стражу участницу телевизионного шоу «Пацанки» Диану Спряталась (Янголенко), которую обвинили в попытке сбыта нескольких пакетов с марихуаной, сообщили в пресс-службе города.
Девушка отправлена в СИЗО до 13 апреля, передает ТАСС.
По данным следствия, подозреваемая 14 февраля «где-то приискала шесть граммов марихуаны» с целью дальнейшего сбыта. Ее задержали в апартаментах дома на Толубеевской улице. При обыске у нее нашли весы и пакетики с наркотиком.
Ранее участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову нашли мертвой в Рязани.