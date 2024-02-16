Германия исключила отправку своих военных на Украину по соглашению о безопасности

Tекст: Вера Басилая

Как следует из документа на сайте правительства Германии, двустороннее соглашение о «гарантиях безопасности» между Берлином и Киевом не предполагает отправку военных ФРГ на Украину, передает ТАСС.

Отмечается, что Германия будет обучать ВСУ с целью не допустить будущих нападений, но военная поддержка ФРГ будет использоваться только в соответствии с Уставом ООН и при строгом соблюдении международных норм. Кроме того, Берлин и Киев оговаривают необходимость недопущения «незаконной утечки» предоставленной ВСУ военной техники.

Также Германия будет расширять сотрудничество с Украиной для укрепления способности Киева противостоять ядерной, биологической и химической угрозе. Кроме того, Берлин поддержит и расширит возможности Украины по обороне объектов критической, в частности энергетической, инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение об обязательствах в области безопасности. Соглашение заключено на 10 лет с возможностью продления.

Шольц также сообщил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро. В новый пакет помощи входят поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО.