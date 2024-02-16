Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Шольц сообщил о передаче Украине гаубиц и двух систем ПВО
Шольц сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 1 млрд евро
Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Набор будет включать в себя «поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности», 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО, передает ТАСС.
По словам канцлера, всего Германия выделила на военную поддержку Украины около 28 млрд евро. Также он напомнил, что Берлин занимает второе место по объемам военной помощи Киеву.
Ранее сообщалось, что Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США.