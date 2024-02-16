Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 19 человек

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что один из пострадавших накануне жителей Белгорода самостоятельно обратился в Городскую больницу № 2. Таким образом, число раненых достигло 19 человек.

По словам губернатора, двух взрослых и два ребенка из числа пострадавших отправили на поезде в столичные больницы.

Гладков заявил, что еще пять человек после оказания амбулаторной помощи отпустили домой, десять человек находятся в больницах города Белгорода: двое – в тяжелом состоянии в реанимации, восемь – в состоянии средней тяжести.

Также губернатор добавил, что при обстреле получили повреждения 57 автомобилей.

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Всего система ПВО ВС РФ уничтожила 14 снарядов чешской РСЗО Vampire при атаке на регион.

