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    МВД России усложнило эстонскому премьеру карьеру в НАТО
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    Киркорову в Донбассе предложили сменить костюмы с перьями на военную форму
    Минобороны Армении отдало приказ войскам на границе с Азербайджаном
    Путин поручил установить в России День наставника
    Поставки свинины в КНР из России решили начать после китайского Нового года
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    В отношении бизнес-тренера Шабутдинова возбуждено еще семь уголовных дел
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    19 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    13 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    5 комментариев
    14 февраля 2024, 08:17 • Новости дня

    В России обвинил Киев в экологической катастрофе в Харьковской области

    Марочко: Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское командование допустило разлив нефтепродуктов и попаданию их в реку Немышля в Харьковской области, спровоцировав экологическую катастрофу, в которой собирается обвинить Россию, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко рассказал РИА «Новости», что разлив нефтепродуктов допущен военно-политическим руководством Украины после уничтожения российскими силами склада ГСМ на восточной окраине Харькова. Эту тему Киев собирается вынести на обсуждение на международном уровне, отметил он.

    Украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПСО) сейчас занимаются подготовкой и публикацией в Сети соответствующих материалов, рассказал Марочко.

    При этом действия украинского командования он назвал недальновидными, отметив, что задумка вышла из-под контроля. Нефтепродукты уже попали в пруды вдоль реки, а также по течению перешли в реку Харьков, сказал Марочко.

    Ранее начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что на попавшей под удар российских войск 10 февраля нефтебазе в Харькове хранилось почти 4 тыс. тонн топлива.

    13 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ

    Рогов: Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу с позывным Хабиб

    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в зоне спецоперации уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» – майор с позывным Хабиб, уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса.

    Известно, что Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года. Тогда он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала город Балаклея. Впоследствии под контроль ВСУ попали и некоторые другие населенные пункты – Купянск и Изюм.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Киев ради США отправляет на убой элитный спецназ.

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    13 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

    Reuters: Законопроект о помощи Киеву набрал достаточно голосов в Сенате США

    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект закона о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в Сенате США для его утверждения, сообщает Reuters.

    После одобрения в Сенате законопроект будут рассматривать в Палате представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что законопроект, предлагающий направить 60 млрд долларов в качестве помощи Украине, является оскорбительным для каждого американца.

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    13 февраля 2024, 22:23 • Новости дня
    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»

    Военкоры сообщили о выходе российских войск на окраину Авдеевки и разделении группировки ВСУ в городе надвое

    Военкоры сообщили, что российские войска «перерезали Авдеевку пополам»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска продолжили продвижение в Авдеевке и вышли на окраину города, в результате «перерезали Авдеевку пополам», «отрезав» занятые вооруженными силами Украины позиции на юге города, сообщили российские военкоры.

    Как сообщили «Военкоры Русской весны», снабжение ВСУ в южной части города оказалось «под огромной угрозой». Указывается, что «работающие на ВСУ ресурсы» пишут об этом «в панике» и публикуют «карты изменившейся обстановки». Кроме того, украинская сторона сообщила, что российские войска перерезали «дорогу жизни» ВСУ.

    Поясняется, что российские силы, судя по опубликованным украинской стороной картам, «заняли укрепрайон ВСУ на автобазе и дошли до края Авдеевки – Индустриального проспекта, наступая теперь в обе стороны на разделенную на две части группировку ВСУ».

    При этом утром сообщалось, что «в северной части Авдеевки идут бои в районе западных дач, автобазы, вдоль улицы Чистякова и переулка 50-летия АКХЗ», а на юге «российские войска продолжают штурмовые действия вдоль улиц Соборная, Чернышевского и в районе садового товарищества «Виноградники-2». Подчеркивается, что сейчас «многое из этого под контролем армии России».

    Напомним, в Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ – третьей штурмовой бригады, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Позднее стало известно, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны российских войск. Блогер Юрий Подоляка указывал, что «именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой».

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    13 февраля 2024, 20:42 • Новости дня
    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне

    Сырский признал провал контрнаступления и объявил переход ВСУ к обороне

    Сырский объявил о переходе ВСУ к обороне
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами России к обороне, заявил новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF.

    В интервью, записанном за несколько дней до назначения, Сырский говорит, что ситуацию на передовой «можно оценить как сложную». Он также отметил, что в ходе оборонительных действий ВСУ будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны, передает ТАСС.

    Главком ВСУ считает, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева – и пожаловался на ее недостаточность. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок применения. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

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    13 февраля 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    МВД объявило в розыск начальников СИЗО Киева и Харькова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское Министерство внутренних дел объявило в розыск руководителей киевского и харьковского следственных изоляторов.

    В розыск объявлены Александр Балдук и Евгений Бартощак, передает РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска МВД России. Основанием для розыска указана статья Уголовного кодекса РФ, но не отмечается, какая именно.

    В 2023 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин указывал, что в отношении Балдука и Бартощака заведены уголовные дела.

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    13 февраля 2024, 09:23 • Новости дня
    Володин объяснил, почему Россия не может согласиться на «обмен костями» с Украиной

    Tекст: Ольга Никитина

    Обсуждать обмен останков бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина на похороненных украинских деятелей кощунственно, и согласиться на подобное невозможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале рассказал, что на Столыпина было совершено 11 покушений. «В завещании, которое Петр Аркадьевич написал задолго до смерти, было наказано: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют», – написал спикер Госдумы, отметив, что близкие исполнили желание покойного: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра – в Киеве, где он был застрелен.

    На это решение, как подчеркнул Володин, не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы – многочисленные сменяющиеся правители Украины. Однако захватившие власть в Киеве нацисты не испытывают уважения к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, подчеркнул он.

    Володин в этой связи напомнил, что одна из целей СВО – денацификация Украины. И теперь, отметил он, многие поймут, о ком идет речь.

    «Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению», – написал спикер нижней палаты российского парламента.

    Режим Зеленского, по словам Володина, переписывает историю, запрещает русский язык, предает веру, перечеркивает все былые ценности и разрушает на Украине все, что было когда-то.

    «Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», – заключил Володин.

    Ранее на Украине заявили, что останки бывшего председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это лишь подчеркивает то, что Киев является русским городом.

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    13 февраля 2024, 21:34 • Новости дня
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    Сальдо видеороликом опроверг фейк об украинском флаге на окраине Крынок
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) распространили фейк об установленном на водонапорной башне в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он показал съемку с коптера, показывающую что никакого флага Украины в Крынках нет.

    В реальности никакого флага на водонапорной башне нет, что подтвердили российские подразделения, выполняющие задачи в районе Крынок, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    «Связавшись с нашими подразделениями, выполняющими задачи в районе н.п. Крынки, получил свежие кадры той самой водонапорной башни, где якобы был установлен украинский флаг. После просмотра видео дальнейшие комментарии считаю излишними»,  – написал Сальдо. По его словам, таким образом ВСУ пытаются опровергнуть критическое положение морпехов на левом берегу Днепра и создать иллюзию контроля над ситуацией на поле боя в условиях серьезных проблем на всех участках фронта.


    «Отчаянные попытки показать присутствие украинских морпехов на левом берегу Днепра путем установки флагов объясняются тем, что Крынки остаются последним аргументом, который мог бы побудить Запад продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Тем не менее, украинским «специалистам» все меньше получается выдавать желаемое за действительное», – написал Сальдо.

    Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    13 февраля 2024, 14:27 • Новости дня
    Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гуньку

    Tекст: Ольга Никитина

    Оттава ответила Москве отказом на запрос о выдаче 98-летнего бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки, которому стоя аплодировал парламент Канады, сообщили в МИД.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что канадская сторона формально объяснила свое решение отсутствием договора об экстрадиции между Россией и Канадой.

    Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани направлен запрос об экстрадиции Гуньки, которому в сентябре рукоплескал парламент Канады.

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    13 февраля 2024, 14:36 • Новости дня
    Новое командование ВСУ начало проверки в армии

    Tекст: Ольга Иванова

    Новое командование ВСУ начало проверки в вооруженных силах страны на различных уровнях, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее словам, командование проверяет «Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации», передает ТАСС.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал».

    Коментарии (8)
    13 февраля 2024, 16:38 • Новости дня
    Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удар по полигону ВСУ в Селидово
    Экс-депутат Рады Мосийчук подтвердил удар по полигону ВСУ в Селидово
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что военный полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово на Донецком направлении действительно попал под ракетный обстрел.

    Информация о пострадавших и погибших выясняется, написал Мосийчук в своих соцсетях, передает RT.

    Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

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    13 февраля 2024, 22:43 • Новости дня
    Министр обороны Украины и главком ВСУ рассказали НАТО о военных планах

    Умеров и Сырский рассказали главнокомандующему силами НАТО в Европе Каволи о военных планах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

    Умеров сообщил, что стороны «обсудили военные планы на 2024 год», Сырский «озвучил приоритеты», в числе которых указаны «оптимизация структуры» украинских войск, улучшение их подготовки, а также доукомплектование бригад и создание новых. Кроме того, указывается на необходимость «обеспечения регулярных потребностей в оружии и технике» и получения средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    15 февраля Сырский в формате видеоконференции выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя.

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    13 февраля 2024, 17:37 • Новости дня
    Названа дата доклада Сырского министрам обороны НАТО

    Сырский проинформирует министров обороны НАТО о положении ВСУ 15 февраля

    Названа дата доклада Сырского министрам обороны НАТО
    @ IMAGO/Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступит перед министрами обороны НАТО на их плановой встрече в Брюсселе 15 февраля, чтобы отчитаться о положении ВСУ и ситуации на поле боя, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Как сообщил источник ТАСС, ожидается, что Сырский проинформирует министров обороны стран НАТО о положении ВСУ и ситуации на поле боя в формате видеоконференции.

    Ранее бывший замминистра по делам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть запрос на «медийные победы», ради этого новый главком ВСУ Александр Сырский может осуществить несколько крайне опасных операций.

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    13 февраля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России

    Военный эксперт Леонков: Удачный удар по Селидово может сорвать ротацию ВСУ в Авдеевке

    Эксперт назвал Селидово важной целью для потенциальных ударов ВС России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Возможный удар по Селидово может сорвать ротацию войск ВСУ и снизить оборонный потенциал противника в Авдеевке. Такое предположение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Сети появились данные о масштабном поражении живой силы противника в Селидово (ДНР).

    «Селидово является одним из логистических центров для группировки ВСУ в Авдеевке. Такие населенные пункты представляют собой защищенные ворота в укрепрайон, через которые поддерживаются линии снабжения и обеспечивается ротация личного состава. Соответственно, атака военных целей в подобных городах усложнит положение ВСУ на данном направлении», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «В настоящий момент есть основания полагать, что в Селидово располагались бригады, которыми планировалось заменить солдат украинской армии, застрявших внутри Авдеевки. Скорее всего, офис Зеленского также рассматривал данную территорию как место, через которое можно проводить подмогу к основному очагу сражений», – допускает собеседник.

    «Если ВС России нанесли удар по скоплениям живой силы противника в Селидово – это может усложнить положение ВСУ в Авдеевке и сорвать ротацию войск. Кроме того, сама возможность прибытия дополнительных формирований на это направление откладывается, поскольку Украине придется потратить время на проработку альтернативных маршрутов», – уточняет он.

    «По неподтвержденной информации, удар ВС РФ был нанесен при помощи комплекса «Искандер». Данный вид вооружений изначально создавался с возможностью внедрения в снаряды кассетной боевой части, что позволяет покрывать огромные площади одним лишь залпом. Поразить таким образом можно как пехоту, так и технику противника. Однако для таких выводов надо дождаться официального подтверждения информации», – резюмирует Леонков.

    Ранее в Сети появились данные о том, что военный полигон в Селидово на Донецком направлении был подвергнут обстрелу со стороны ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в момент атаки на территории населенного пункта могло находиться до полутора тысяч украинских военных, прибывших на учения.

    Позже данную информацию подтвердил и бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, точные данные по количеству пострадавших и погибших до сих пор выясняются. Блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале называет нанесенный удар «большим успехом» для ВС РФ.

    «Именно в Селидово выгружаются части, которые противник готовил для контрудара под Авдеевкой. Наша разведка сработала блестяще», – подчеркивает он. По данным Подоляки, российским войскам удалось дважды попасть по позициям противника. Первый был осуществлен при помощи комплекса «Искандер». Применялись кассетные боеприпасы.

    Второй залп был пущен через час, когда на территории Селидово началась массовая эвакуация выживших. Подчеркивается, что оба удара были осуществлены с предельной точностью. Автор отраслевого Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев называет произошедшее следствием ошибок нового руководства ВСУ.

    «Надо отметить, что при Залужном подобных успехов у нас не было. Отдавая ему должное, они максимально рассредоточивали личный состав, несмотря на организационные сложности. Видимо, Сырского не зря считают мясником, раз он для упрощения задачи по деблокаде Авдеевки пошел на такой риск для личного состава», – пишет Васильев.

    При этом украинское командование опровергает данные о потерях в этом населенном пункте, называя происходящее «информационно-психологической операцией».

    Напомним, после назначения нового главкома ВСУ стало известно, что в украинской армии планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке. По данным издания Forbes, речь идет о 3-й штурмовой бригаде, которая с декабря прошлого года находится в резерве в Краматорске.

    Все это говорит о том, что наиболее вероятным с оперативной точки зрения первым шагом Сырского может стать операция по деблокаде Авдеевки. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, почему новый главком ВСУ известен под прозвищами «Бахмутский мясник» и «Генерал-200».

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    13 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    Симоньян: Информацию о потерях ВСУ в Селидово скрыли по приказу Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по полигону ВСУ в Селидово, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Источник Симоньян сообщил, что Сырский запретил любую информацию о потерях в Селидово, где, по ее словам, тренировали «ораву ВСУ для Авдеевки».

    Между тем, по данным военкора Юрия Подоляки, российские войска нанесли два удара ракетами «Искандер». Первый пришелся на площадку, где скопились украинские военные, второй удар был, когда началась эвакуация, передает канал «360». СБУ закрыла город на въезд и выезд и начала поиск наводчиков.

    Ранее сообщалось, что военный полигон ВСУ в Селидово на Донецком направлении подвергся ракетному обстрелу. В момент атаки на полигоне могли находиться до 1,5 тыс. украинских военных, прибывших на учения.

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    14 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Украинские националисты раскритиковали Сырского за «суржик»

    Tекст: Антон Антонов

    Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский подвергся критике со стороны украинских националистов, которых возмутило, что главком разговаривает на «суржике».

    В интервью ZDF Сырский допустил «11 русизмов за 45 секунд», превзойдя по данному показателю многих украинских политиков.

    Отметим, что «суржиком» пользовались многие украинские политики – от Юлии Тимошенко образца конца нулевых до Виталия Кличко и Владимира Зеленского. А бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимая пост главы правительства, подвергался насмешкам из-за попыток выступать в ходе официальных мероприятий на украинском языке, которым практически не владел.

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    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

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    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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