В Бундестаге призвали Берлин пойти на уступки в вопросе репараций Польше

Член Бундестага от ХДС Цимиак призвал власти Германии пойти на уступки Польше в вопросе репараций

Tекст: Антон Антонов

Цимиак отметил, что после смены правительства в Польше, тон у Варшавы «совершенно другой», но сама «проблема остается». По его мнению, дело не в «конкретной сумме денег», а в «символическом признании страданий поляков» из-за «притеснений со стороны национал-социалистов», передает ТАСС со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Как заявил Цимиак, «сильным сигналом» со стороны Берлина для начала могли бы стать «забота и медицинское обслуживание польских героев Варшавского восстания, бывших подневольных работников или узников концлагерей». Он указал, что таких людей «осталось немного, и многие из них не проживут долго, но еще один знак примирения останется навсегда».

Напомним, глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что данный вопрос продолжает оставаться на повестке дня, хотя «формально закрыт много лет назад». При этом, как заявил Туск, «материальное и моральное возмещение» не реализовали. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что просит власти Германии креативно подумать о компенсации военных потерь польской стороне.



