Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

  • Новость часаРакетная атака ВС России накрыла 1,5 тыс. солдат ВСУ на полигоне в Селидово
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа испугалась потери американского покровительства
    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией
    Захарова: Изымающие российские активы западные чиновники будут признаны ворами
    Появилось видео выступления Киркорова в городской больнице Горловки
    Стало известно о беседе Путина и Карлсона «не под запись»
    Эксперт: Объявление Каллас в розыск не скажется на отношениях России и Эстонии
    Азербайджанские пограничники застрелили четверых армянских военных
    Генпрокуратура оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов
    Германский эксперт: ФРГ военизируется, немцы вступили в другую эпоху
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Это Русская весна, а не русская Реконкиста

    Если русскую Реконкисту нужно делать заново, с нуля, то получается, что труды московских государей и особенно Алексея Михайловича в 1654 году, а затем подвиги российского воинства под началом Миниха, Румянцева и Суворова были бессмысленны?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Новый агентский регламент ФИФА угрожает российскому футболу

    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    2 комментария
    13 февраля 2024, 14:39 • Новости дня

    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

    Reuters: Законопроект о помощи Киеву набрал достаточно голосов в Сенате США

    Законопроект о выделении 95 млрд долларов Украине набрал достаточно голосов в Сенате США
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект закона о выделении 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в Сенате США для его утверждения, сообщает Reuters.

    После одобрения в Сенате законопроект будут рассматривать в Палате представителей Конгресса США, передает ТАСС.

    Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что законопроект, предлагающий направить 60 млрд долларов в качестве помощи Украине, является оскорбительным для каждого американца.

    13 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян

    Членов банды украинцев, похищавших россиян, приговорили к колонии на сроки от 9 до 19 лет

    Банду украинцев приговорили к лишению свободы за похищение россиян
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мособлсуд приговорил участников преступного сообщества, в которое входили бывшие украинские силовики, похищавшие и убивавшие людей на территории России, к лишению свободы на сроки от девяти до 19 лет, сообщила Генпрокуратура.

    В суде было установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019-го граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский в Киеве создали преступное сообщество, в деятельность которого также были вовлечены Максим Пызин, Тимур Макаров, Сергей Дунаев, Денис Усенко, Эрвин Исмаилов, Эдуард Тавгорашвили, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз, Вадим Долгов и Оксана Капкаева, передает сообщение Генпрокуратуры ТАСС.

    По данным ведомства, банда была создана для «похищения граждан России с вывозом на территорию Украины, завладения их имуществом, совершения убийств».

    Так, в 2020 году члены банды в Челябинске похитили предпринимателя, отобрав у него электронно-вычислительную технику. С ее помощью фигуранты получили доступ к криптовалюте на счетах бизнесмена, похитив биткойны на сумму более 50 млн рублей.

    Также, по данным надзорного ведомства, члены преступной группы совершили покушение на похищение участника народного ополчения Донецкой народной республики (ДНР) и покушение на убийство сотрудника полиции ДНР, на его автомобиль которого они установили самодельное взрывное устройство.

    Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в нападении на прохожих на тюменских улицах и в торговом центре города. Ими оказались местные жители, двое из них учатся в школе с одним из потерпевших.

    Коментарии (30)
    12 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76

    Представитель ГУР МО Украины Юсов: Киев попросил Россию вернуть тела летевших на Ил-76 военнопленных ВСУ

    Украина попросила вернуть тела своих пленных с Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина обратилась к России с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрей Юсов.

    Юсов телеканалу «Общественное» указал, что запросы России на возвращение тел военнослужащих, которые были на самолете Ил-76, подаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на сбитом украинскими военными Ил-76 над Белгородской областью якобы не было украинских же военнопленных. Он сделал это заявление после того, как New York Times опубликовала подтверждение уничтожения Ил-76 из американского ЗРК Patriot.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Данилова об отсутствии украинских военнопленных на сбитом Ил-76, отметила, что киевскому режиму следует вспомнить, был ли Валерий Залужный главкомом ВСУ.

    Коментарии (25)
    13 февраля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ

    Рогов: Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу с позывным Хабиб

    Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали офицера ВСУ Андрея Литюгу с позывным Хабиб, сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в зоне спецоперации уничтожен офицер центра спецопераций ССО «Восток» – майор с позывным Хабиб, уроженец Сум не дожил несколько дней до своей 10-й годовщины участия в боях против Донбасса.

    Известно, что Литюга принимал активное участие в конфликте на Украине с 2022 года. Тогда он командовал группой спецназа ВСУ, которая захватывала город Балаклея. Впоследствии под контроль ВСУ попали и некоторые другие населенные пункты – Купянск и Изюм.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Киев ради США отправляет на убой элитный спецназ.

    Коментарии (10)
    12 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России

    СВР: Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России есть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасения Запада о переходе представителей киевской элиты на сторону России оправданы, такие случаи уже есть, говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.

    По его словам, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут перейти на сторону будущих победителей, то есть России, и такие опасения вполне оправданы – первые уже пошли, передает ТАСС.

    Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине, а в расчет принимался тот факт, что в условиях, сложностей с проведением мобилизации, все более тяжелого положения на фронте и заминок с получением западной военной помощи украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО.

    Ранее член Сената США от правящей демпартии Крис Мерфи заявил, что, не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России.

    Коментарии (21)
    13 февраля 2024, 01:47 • Новости дня
    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

    Журналист Такер Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией даже при возобновлении помощи Запада

    Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина даже с помощью западных стран не сумеет одержать верх в конфликте с Россией, заявил американский журналист Такер Карлсон, ставший всемирно известным после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Украина не сможет победить в конфликте с Россией, украинские военные не смогут даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины», – заявил Карлсон, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Украины нет промышленного потенциала, при этом он отметил, что такая же ситуация у НАТО и у США. Кроме того, население России на 100 млн человек больше, чем у Украины.

    «Это означает, что дальнейшая поддержка украинских военных со стороны Запада означает только больше погибших украинцев и дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», – подчеркнул Карлсон.

    Ранее Карлсон рассказал о готовности Путина к компромиссу по Украине.

    Коментарии (8)
    13 февраля 2024, 04:23 • Новости дня
    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях Запорожья

    Пленный разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Взятый в плен российскими бойцами украинский разведчик Дмитрий Руденко рассказал, что в госпиталях на запорожском направлении находится большое число раненых, среди которых есть иностранные наемники.

    По его словам, у пострадавших встречаются очень тяжелые ранения от минометных выстрелов и осколков артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

    Не смотря на то, что Руденко часто встречал в госпиталях наемников-иностранцев, он затруднился сказать, из каких стран они приехали на Украину.

    Руденко рассказал, что его мобилизовали на фронт и провели обучение на одном из украинских полигонов.

    Перед тем, как попасть в плен, Руденко успел сделать только два разведвыхода, причем, во время первого он получил ранения, а в ходе второго попал в плен.

    Ранее сообщалось, что погибших бойцов ВСУ объявляют пропавшими без вести, чтобы не забирать их тела с поля боя. В сложившейся ситуации украинские военнослужащие предпочитают сдаваться в плен.

    Коментарии (6)
    13 февраля 2024, 09:23 • Новости дня
    Володин объяснил, почему Россия не может согласиться на «обмен костями» с Украиной

    Tекст: Ольга Никитина

    Обсуждать обмен останков бывшего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина на похороненных украинских деятелей кощунственно, и согласиться на подобное невозможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале рассказал, что на Столыпина было совершено 11 покушений. «В завещании, которое Петр Аркадьевич написал задолго до смерти, было наказано: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют», – написал спикер Госдумы, отметив, что близкие исполнили желание покойного: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра – в Киеве, где он был застрелен.

    На это решение, как подчеркнул Володин, не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы – многочисленные сменяющиеся правители Украины. Однако захватившие власть в Киеве нацисты не испытывают уважения к тем, кто жертвовал собой и благодаря кому они живут, подчеркнул он.

    Володин в этой связи напомнил, что одна из целей СВО – денацификация Украины. И теперь, отметил он, многие поймут, о ком идет речь.

    «Скоро эти выродки будут готовы обменивать прах своих дедов и прадедов, которые погибли, защищая свою страну от фашизма, дали возможность жить нынешнему поколению», – написал спикер нижней палаты российского парламента.

    Режим Зеленского, по словам Володина, переписывает историю, запрещает русский язык, предает веру, перечеркивает все былые ценности и разрушает на Украине все, что было когда-то.

    «Задача по денацификации киевского режима имеет принципиальное значение как для жителей России, так и Украины», – заключил Володин.

    Ранее на Украине заявили, что останки бывшего председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, это лишь подчеркивает то, что Киев является русским городом.

    Коментарии (6)
    12 февраля 2024, 16:36 • Новости дня
    Во Франции призвали к прекращению помощи Украине

    Французский политик Филиппо: Необходимо срочно прекратить помощь Украине и начать переговоры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского и начать переговоры, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Как указал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), необходимо перестать быть «посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского». По его словам, США уже перестали выделять средства и просят Евросоюз взять на себя эту ответственность, пишут «Известия».

    Он напомнил, что в результате ЕС объявил о выделении Украине 50 млрд евро, а во Франции некоторые политики даже хотят создать «фонд сбережений» для Киева. «Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно!» – написал политик.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

    При этом газета Politico назвала этот пакет помощи «жалкими грошами», отметив, что в масштабах проблем, с которыми сталкивается Украина, сумма в 50 млрд евро, выделенная Евросоюзом до 2027 года, является мизерной.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 08:19 • Новости дня
    На Украине предупредили о рискованных операциях Сырского

    Экс-замминистра Тука: Сырский проведет для Зеленского рискованные операции ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    У президента Украины Владимира Зеленского есть запрос на «медийные победы», ради этого новый главком ВСУ Александр Сырский может осуществить несколько крайне опасных операций, считает бывший замминистра по делам внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    Тука в эфире YouTube-канала «Сейчас» заявил, что Сырский «может провести какие-то рискованные спецоперации», поскольку он намерен исполнять приказы президента Украины Владимира Зеленского «с большой точностью», передает канал «360».

    В результате таких операций, по мнению украинского политика, ВСУ могут столкнуться с «очень негативными последствиями».

    Ранее СМИ сообщали, что ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов.

    Коментарии (9)
    12 февраля 2024, 20:43 • Новости дня
    Небензя рассказал об упущенной Киевом возможности вернуть Донбасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Донбасс мог вернуться в состав Украины по итогам реализации Минских соглашений, но Киев не предпринял для этого никаких действий.

    «Реализация Минского комплекса мер была лучшим сценарием урегулирования внутриукраинского конфликта. Ведь по итогам реализации Минских соглашений Донбасс вернулся бы на Украину, если бы Украина хоть что-нибудь для этого сделала», – сказал Небензя в ходе созванного Россией заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

    В первую очередь для этого Украине нужно было стать «цивилизованной страной, где в равной степени уважаются права всех, без какой-либо дискриминации по политическому, языковому или национальному принципу», подчеркнул постпред.

    Ранее сообщалось, что Россия созвала Совбез ООН по Украине в годовщину Минских соглашений.

    Коментарии (4)
    12 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    В Подмосковье вынесли приговор участникам банды украинских силовиков

    Суд Подмосковья вынес приговор участникам созданной бывшими украинскими силовиками банды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил на сроки от 9 до 19 лет лишения свободы 11 участников организованного преступного сообщества (ОПС), созданного тремя бывшими украинскими силовиками для похищений и убийств, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

    По сообщению пресс-службы, с апреля 2014 года по октябрь 2019 года граждане Украины Андрей Байдала, Игорь Мищенко и Дмитрий Шиманский, имевшие отношение к деятельности силовых структур Украины, находясь на территории Киева, создали преступное сообщество, целью которого являлось похищение граждан России с последующим вывозом на территорию Украины, завладение их имуществом, организация и совершение убийств, передает ТАСС.

    В Генпрокуратуре отметили, что членами преступного сообщества в 2020 году в Челябинске был похищен предприниматель, у которого банда забрала биткойны на сумму более 50 млн рублей. Также участниками ОПС на территории России пытались похитить ополченца ДНР. Там же они совершили покушение взорвали автомобиль сотрудника полиции.

    В зависимости от роли каждого, 11 подсудимых были признаны виновными в грабеже, покушении на похищение человека, участии в преступном сообществе, похищении, незаконном обороте оружия, незаконном приобретении взрывных устройств, покушении на убийство, превышении должностных полномочий и контрабанде оружия.

    Суд назначил двоим обвиняемым по 19 лет лишения свободы, одного приговорил к 17 годам, единственной представшей перед судом по делу ОПС женщине назначил 13 лет. Остальных семерых подсудимых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет. Расследование уголовного дела в отношении Байдалы, Мищенко и Шиманского продолжается.

    Ранее ФСБ пресекла в Подмосковье работу управляемой с территории Украины нарколаборатории, производившей большие партии синтетических запрещенных веществ.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 07:49 • Новости дня
    В Мариуполе обнаружен схрон с секретной документацией СБУ

    В Мариуполе обнаружена секретная документация СБУ в заминированном схроне

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретная документация украинских спецслужб и оружие обнаружены в заминированном тайнике в Мариуполе, сообщили в Управлении ФСБ по Донецкой народной республике.

    По данным ведомства, в схроне, помимо документов, находился гранатомет, пулемет и автомат, передает ТАСС.

    Отмечается, что изъятая документация направлена на исследование, на месте обнаружения схрона проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что в ходе восстановления больницы №7 Мариуполя в подвале здания были обнаружены документы, свидетельствующие об испытаниях лекарств на пациентах, в том числе младенцах.

    В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование,

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 00:35 • Новости дня
    Маск назвал безумием идею не дать прекратить Трампу американскую помощь Украине

    Маск назвал безумием идею Маск назвал безумием идею не дать Трампу прекратить американскую помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск считает безумием идею не допустить возможности прекратить помощь Украине при следующем президенте США, которую высказал сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

    Сенатор заявил, что если пакетный закон о помощи Украине и Израилю в размере 95 млрд долларов примут в Конгрессе, а Дональд Трамп в случае избрания президентом США захочет приостановить помощь Украине, это станет нарушением закона и поводом для импичмента.

    «Это безумие», – написал Маск в своем микроблоге, опубликовав предложение Вэнса, передает ТАСС.

    Вэнс напомнил, что Трамп выражал готовность в течение суток обеспечить прекращение боевых действий на Украине.

    Ранее сообщалось, что лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что необходимо прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского и начать переговоры.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 07:24 • Новости дня
    Российские военные применили против ВСУ трофейные американские гранаты

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты беспилотников 1-го армейского корпуса начали применять для ударов по украинским позициям трофейные гранаты американского производства.

    «Затрофеили «миньоны», гранаты американские, аналог нашего ВОГ-25. Произвели разборку, додумали, как его взводить, и теперь отправляем обратно», – рассказал ТАСС боец с позывным Джони.

    По его словам, сейчас основной упор на фронте сделан на удары при помощи fpv–дронов.

    Чтобы эффективно им противостоять, российские военные тщательно изучают трофейные украинские беспилотники, подчеркнул военный.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2024, 03:58 • Новости дня
    Жительница Мариуполя умерла после не прошедших испытаний западных препаратов

    Жительница Мариуполя умерла после приема не прошедших испытаний западных препаратов

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Мариуполя Лидия Трофимова 1978 года рождения умерла после лечения артрита в больнице Мариуполя №7 не прошедшими испытаний иностранными препаратами, сообщил ее сын Михаил.

    По его словам, врачи утверждали, что у них нет других препаратов, а есть иностранные.

    «У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами», – подчеркнул Михаил.

    По его словам, состояние его матери ухудшалось в течение двух месяцев, в итоге она умерла, приводит РИА «Новости» рассказ сына погибшей женщины.

    Отмечается, что инцидент произошел в 2012 году. Никакого согласия на испытании на себе непроверенных препаратов его мать не подписывала, а подобных пациентов, по его словам, было много.

    Ранее сообщалось, что в Мариуполе в ходе ремонта в больнице №7 обнаружили документы о тестировании лекарств на младенцах.

    В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров выразил недоверие Швейцарии в качестве посредника по Украине
    Канада отказалась выдать России бывшего эсэсовца Гуньку
    Купленный у Франции радар не смог обнаружить упавший в Молдавии дрон
    Даванков предложил депортировать мигрантов за приставания к россиянам
    В Госдуме обсудили законопроект по борьбе с треш-стримами
    Вассерман не увидел причин возражать против Дня святого Валентина
    Уральское село по заказу администрации украсили портретом Саши Грей в костюме Снегурочки

    Чем удивит российская экономика в 2024 году

    Российская экономика растет выше среднемировых темпов, инфляция продолжает снижаться, бюджет страны радует, доходы не от нефти и газа растут, заявил президент Владимир Путин. Что ждет российскую экономику в 2024 году? Удастся ли продолжить положительные тренды прошлого года? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа испугалась потери американского покровительства

    Издание Politico пишет о необходимости перехода ЕС к независимой от США оборонной политике. Между тем не многие европейские страны – члены НАТО способны вносить 2% ВВП в бюджет альянса. По мнению экспертов, создание самостоятельной системы безопасности в таких условиях является сложной задачей. Лишит ли Вашингтон Европу оборонного покровительства и почему в ЕС опасаются этой перспективы? Подробности

    Перейти в раздел

    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

    Перейти в раздел

    Армянскую разведку нацеливают на борьбу с «пророссийским влиянием»

    Армения приступила к активному формулированию специальной службы, без которой сложно представить дееспособное государство, – внешней разведки. Почему такого органа у Армении раньше не было, будет ли возможным сотрудничество российской и армянской разведок – и как на этом фоне выглядит деятельность других подобных служб стран постсоветского пространства? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............