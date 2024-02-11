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Сенатор США возмутился предложением выделить Киеву 60 млрд долларов
Американский сенатор Пол счел законопроект о выделении Киеву 60 млрд долларов оскорбительным
Законопроект, предлагающий направить Украине 60 млрд долларов, является оскорбительным для каждого американца, заявил член Сената США Рэнд Пол.
Пол заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что указанную сумму предлагается направить «в дополнение к предыдущим 113 млрд долларов» прямо «в казну печально известного коррумпированного режима».
По мнению сенатора, предложение «не просто ошибочно», оно является «прямым оскорблением каждого американца». Пол указал, что границы США «остаются незащищенными», а «Болото» предлагает «фальшивые реформы».
Он призвал американцев требовать от сенаторов голосовать против законопроекта. По его мнению, в Сенате хотят передать деньги, «сэкономленные за счет отказа от охраны американских границ», на «зарплаты украинских чиновников».
Напомним, проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса. В Палате представителей США также выступили против соответствующего законопроекта.
Бывший президент США Дональд Трамп поклялся «осушить вашингтонское болото», вытеснив из власти представителей «глубинного государства». Определение «вашингтонское болото» относится не только к демократам, но к более широкому союзу элиты и бюрократии. Так, его частью считается республиканка Никки Хейли – кандидат от политических элит и партийных бонз, олигархов с Уолл-стрит и пентагоновских «ястребов».