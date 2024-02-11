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В Элисте возбудили дело после ранения росгвардейцев из-за взрыва
Следователи возбудили дело по факту ранения трех сотрудников регионального управления Росгвардии в квартире мужчины, который устроил взрыв в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Калмыкии.
Как указали в ведомстве, около 1.20 по месту проживания мужчины, осуществившего накануне подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, передает ТАСС.
Отмечается, что из-за взрыва пострадали трое сотрудников управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. В СУ СК отчитались о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
В пресс-службе добавили, что пострадавшие сотрудники управления Росгвардии находятся в медучреждении, сейчас врачи оказывают им необходимую помощь, пишет РИА «Новости».
Напомним, в субботу мужчина, состоявший, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере в Элисте, устроил взрыв в центре по оказанию психологической помощи.
В воскресенье стало известно, что во время обыска в частном доме, где жил мужчина, устроивший взрыв в центре психологической помощи в Элисте, произошел новый взрыв.