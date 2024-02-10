  • Новость часаУкраинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киргизии предстоит отказать США
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    Посмотреть интервью с Путиным генсеку ООН помешало изучение Средневековья
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Трюдо уклонился от ответа на вопрос о приглашении нациста Гуньки в парламент
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    6 комментариев
    10 февраля 2024, 08:45 • Новости дня

    Генконсул пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Генконсул Буравов пояснил, как повредят турецким поставщикам проблемы с платежами из России

    Tекст: Александра Юдина

    Проблемы с платежами из России в турецкие банки наносят ущерб в первую очередь турецким поставщикам, заявил генеральный консул в Стамбуле Андрей Буравов.

    По его словам, незаконные односторонние санкции, введенные в отношении России Западом, касаются проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, которые даже не имеют никакого отношения к санкционной продукции, передает РИА «Новости»

    Буравов добавил, что прямой ущерб от этого несут прежде всего сами турецкие поставщики.

    Накануне в Анкаре заявили, что проблема с платежными переводами между Россией и Турцией до конца не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортеров.

    Ранее уже сообщалось, что турецкие банки после выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях отказываются работать с российскими кредитными организациями.

    Министерство торговли Турции составило список имеющихся проблемы с платежами из России компаний и заверило, что предпринимаются меры для устранения неполадок.

    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (60)
    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
    @ Zuma/ТАСC

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени Восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

    Коментарии (45)
    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (39)
    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

    Коментарии (41)
    8 февраля 2024, 11:34 • Новости дня
    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР

    Сенатор Климов: Претензии Украины на зарубежные активы СССР юридически ничтожны

    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР
    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Претензии Украины на собственность СССР юридически ничтожны, так как Россия взяла на себя долги республик Союза и лишь она имеет право на советские активы. Тем не менее Москве не стоит расслабляться, так как попытки конфисковать имущество еще будут продолжаться. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР.

    «В юридическом отношении претензии Украины на советские активы ничтожны. Россия имеет полное право на собственность СССР, так как выплатила долги за все республики, входившие в состав Союза, включая УССР и Прибалтику. Однако никакой благодарности от этих стран Москва так и не получила», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Претензии Украины на советские активы – это пиар-акция ее руководства. Офис Зеленского понимает неправомерность этих требований. Однако из-за снижения зарубежной финансовой помощи властям страны стало сложнее воровать, и теперь они пытаются изобрести все новые способы для получения денег», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России не следует расслабляться. Грабительские попытки конфискации нашего зарубежного имущества еще могут произойти. Поэтому Москва должна быть готова к принятию ответных мер на такие действия», – резюмировал Климов.

    Ранее на Украине захотели вернуть «свою» часть зарубежных активов СССР, которые после распада Советского Союза якобы были несправедливо и незаконно захвачены Россией. Для достижения этой цели фонд госимущества страны создает рабочую группу. О каких именно объектах идет речь, а также об их количестве и местонахождении не сообщается.

    Любопытно, но на фоне этого Украина старательно пытается уничтожить все, что связано с наследием СССР. Так, в конце января Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских монументов. Глава военной администрации региона Максим Козицкий отметил, что за 2023 год в регионе снесли 312 памятников.

    В середине декабря в Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». По сути, он являлся надгробным, так как располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат Белой армии. В августе в столице Украины демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать». Вместо него был установлен трезубец, а сам памятник переименовали в «Украину-мать».

    2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР, напоминает ТАСС. Сделка получила название «нулевой вариант». Так, России достался весь внешний долг в размере 96,6 млрд долларов.

    В соответствии с соглашением между правительствами России и Украины, подписанным 9 декабря 1994 года, РФ определялась правопреемницей бывшего СССР по внешнему долгу и активам, включая и зарубежную собственность. Документ определил, что на Украину приходится 16,37%, или 12,1 млрд долларов долга.

    Коментарии (19)
    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

    Коментарии (13)
    7 февраля 2024, 23:24 • Новости дня
    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса

    «Роскосмос» опубликовал снимок циклона «Ольга», вызвавшего сильный снегопад в Москве

    Циклон «Ольга» над Москвой сфотографировали из космоса
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское космическое агентство обнародовало спутниковый снимок циклона «Ольга», который в среду, 7 февраля, вызвал сильный снегопад в Москве и Подмосковье.

    Снимок сделан российским аппаратом «Метеор-М», сообщает РИА «Новости». 

    Отмечается, что циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья.


    По прогнозам синоптиков, к выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, высота московских сугробов может достичь 58 сантиметров.

    Аналогичный уровень осадков был зафикисрован последний раз в 1999 году.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье из-за метели столкнулись почти три десятка автомобилей. Массовое ДТП произошло в подмосковном Ступине на 86 километре трассы М-4 «Дон». В результате один человек погиб.



    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

    Коментарии (7)
    9 февраля 2024, 06:12 • Новости дня
    Путин: Запад начинает осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Путин: На Западе начинают осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Tекст: Денис Тельманов

    Странам Запада никогда не удастся добиться стратегического поражения России и они начинают это осознавать, в том числе среди правящего класса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше», – призвал Путин западных политиков, передает ТАСС.

    На вопрос Карлсона, не будет ли для НАТО слишком унизительно признать контроль России над Донбассом и Новороссией, Путин ответил, что альянсу необходимо «подумать, как сделать это достойно».

    «Варианты есть, но если желание есть», – подчеркнул российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (12)
    7 февраля 2024, 12:54 • Новости дня
    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России

    Политолог Ципис: Публичная позиция посла Израиля в России Симоны Гальперин устраивает Тель-Авив

    Израильский эксперт заметил предвзятость посла Симоны Гальперин к России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В заявлениях Гальперин имеется предвзятость к России, однако за последнее время отношения Тель-Авива и Москвы действительно ухудшились. Тем не менее, стороны имеют все шансы на то, чтобы сохранить связи на приемлемом уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее посол Израиля в РФ Симона Гальперин была вызвана в МИД из-за ее высказываний в интервью.

    «Дипломат – лицо, крайне зажатое нормами протокола. Он не может выражать личный взгляд на международные события. Его слова всегда будут восприниматься как официальная позиция страны, интересы которой этот человек представляет. Поэтому высказывания Гальперин стоит воспринимать как мнение Тель-Авива», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Стоит обратить внимание на то, что наше руководство давно выражало настороженность по поводу отношений России и Ирана, а переговоры Москвы с членами ХАМАС неоднократно критиковались и до ее заявлений. Однако в интервью заметна предвзятость Гальперин к РФ. Данный факт может негативно отразиться на том, как она будет исполнять свои дипломатические обязанности», – подчеркивает собеседник.

    «Однако тот факт, что МИД Израиля не стал отзывать своего посла для консультаций, говорит о том, что ее позиция более-менее устраивает Тель-Авив. Не думаю, что это существенно отразится на связях двух стран. Наш диалог переживает не лучшие времена. За последнее время эти отношения несколько ухудшились», – акцентирует он.

    «Однако Россия и Израиль имеют все шансы на то, чтобы сохранить контакты на приемлемом уровне. Стороны до сих пор стараются уважительно относиться друг к другу. Более того, Тель-Авив, в отличие от западных стран, не стремится полностью обрывать все связи с Москвой. Это важные моменты, которые свидетельствуют о возможности преодоления имеющихся противоречий», – резюмирует Ципис.

    Ранее посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в российский МИД из-за непозволительных публичных высказываний. Как сообщил заместитель главы дипломатического ведомства Михаил Богданов, данное решение было принято в связи с негативной реакцией Москвы на «искаженные интерпретации и неприемлемые оценки» действий РФ, высказанные ею в интервью изданию «Коммерсант».

    По ее мнению, руководство России не поняло, что после 7 октября Ближний Восток «попал в другую, страшную реальность». Гальперин указала на неудовлетворенность тем фактом, что ХАМАС до сих пор не внесен властями страны в список террористических организаций. Она отметила, что в Израиле «не могут понять», почему Москва принимает представителей этого формирования и ведет с ними переговоры.

    Кроме того, Гальперин подчеркнула, что от России «не слышно ни слова осуждения в СБ ООН» в отношении «Хезболлы» и хуситов, которые «препятствуют свободе судоходства по Суэцкому каналу». По ее мнению, все это указывает на то, что Москва, «сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу» Тель-Авива против терроризма.

    «Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», – указала она. Гальперин посетовала и на то, что «международный день памяти холокоста пока не является официальным днем в государственном календаре РФ». Дипломат подчеркнула, что намерена обсуждать это с российскими коллегами.

    Разговор Гальперин с представителями МИД продлился более полутора часов. В ведомстве заявления посла Израиля назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Россия придерживается нейтралитета в конфликте на Ближнем Востоке.

    Коментарии (18)
    9 февраля 2024, 21:12 • Новости дня
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций

    Посол Келин заявил о перспективе решения вопроса с санкциями Британии против России

    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    @ Qian Yi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решить вопрос снятия санкций, введенных Британией против России, можно в судебном порядке, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Дипломат в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что ограничения против России были введены незаконно, поэтому существует перспектива судебного разрешения снятия санкций, передает РИА «Новости».

    «Все это незаконно, это было с самого начала очевидно, и даже не пытается здесь парламент и правительство поставить это на законную основу. Поэтому перспектива судебного разрешения снятия санкций – она, я бы сказал, все-таки есть», – сказал Келин.

    По словам посла, на сегодняшний день в санкционном списке находятся около 1,5 тыс. российских физических и 250 юридических лиц.

    Ранее аналитики рассказали об обратном эффекте антироссийских санкций.

    Коментарии (12)
    9 февраля 2024, 04:41 • Новости дня
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Путин заявил, что решение США ограничить расчеты в долларах с Россией нанесли удар по валюте США

    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

    «Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, что до 2022 года около 80% расчетов России во внешней торговле были в долларах и евро, а доллар занимал не менее 50% в расчетах с третьими странами. Сейчас же, по словам российского президента, в американских долларах проводится только 13% всех внешних расчетов России.

    «Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах», – заявил Путин.

    Он добавил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно 3% до более чем 34%. Кроме того, по словам Путина, другие страны, в том числе нефтепроизводящие, начинают переходить при продаже нефти на юани.

    «Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», – отметил Путин.

    «Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло», – заключил российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (8)
    9 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине колоссальной политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, о договоренностях между руководством России и США в 2014 году.

    «Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования», – рассказал Путин. – «Мы сказали: «Хорошо, согласны, давайте так и сделаем». Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот».

    Российский президент добавил, что переворот произошел «при поддержке ЦРУ, конечно», передает ТАСС.

    «Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет... Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», подчеркнул Путин.

    Ранее на сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.


    Коментарии (16)
    9 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России

    Депутат Бундестага Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России

    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области, заявил депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.

    Эрнст отметил, что было бы лучше, если бы опять началась покупка природного газа России. По его словам, это увеличило бы спрос, кроме того, российский газ сильно дешевле, чем американский СПГ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у него нет информации о том, произойдет ли это снова, поскольку их правительство придерживается идеологического подхода и не учитывает интересы Германии, а в ее интересах было бы снова покупать российский природный газ.

    Как указал Эрнст, отказ от российских ресурсов «привел сейчас к огромным экономическим трудностям», сейчас в стране происходит рецессия, а российская экономика растет.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – подчеркнул российский лидер.

    Коментарии (9)
    9 февраля 2024, 03:05 • Новости дня
    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»

    Путин считает, что за взрывами трубопроводов «Северный поток» стоит ЦРУ

    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин считает, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» осуществили спецслужбы США.

    Отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона кто взорвал трубопроводы, Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Когда журналист в ответ сказал, что у него есть алиби, президент уточнил: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA (ЦРУ) такого алиби нет», передает ТАСС выдержки из интервью Путина Карлсону.

    Он подчеркнул, что «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все». 

    «Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может», – пояснил Путин.

    Взрыва на газопроводах Nord Stream AG произошли 27 сентября 2022 года. Американский публицист Сеймур Херш сообщил, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

    Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США.

    Ранее на сайте Карлсона журналиста появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

    Коментарии (4)
    Главное
    Назван размер индексации социальных пенсий
    Стало известно новое название российской «дочки» Siemens
    Военкоматы на Украине будут работать круглосуточно
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    Блогерам пригрозили наказанием за рекламу в запрещенных соцсетях
    Михаил Боярский перенес операцию на сердце
    Представители актера Ефремова начали переговоры об УДО с семьей погибшего

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............