Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.2 комментария
ФСБ задержала хакера за DDos-атаки на инфраструктурные объекты России
ФСБ России задержала в Москве математика Артема Хорошилова, который подозревается в совершении компьютерных атак (DDos-атак) на объекты критической информационной инфраструктуры России, сообщили в правоохранительных органах.
Как уточнили источники, во время оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о DDos-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ был установлен и задержан Хорошилов Артем Леонидович, передает ТАСС.
Отмечается, что ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, на данный момент он арестован и находится под стражей в СИЗО «Лефортово».
Ранее ФСБ задержала жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, ведущих атаки на российские информационные ресурсы.