Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.2 комментария
ФСБ задержала вступившего в украинское киберподразделение российского хакера
ФСБ задержала жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, ведущих атаки на российские информационные ресурсы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По сообщению ЦОС, в Белове Кемеровской области пресечена направленная против безопасности РФ противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации, передает ТАСС. Там добавили, что задержанный, используя интернет-мессенджер, вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб Украины, в составе которого осуществлял компьютерные атаки с применением вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы России, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической инфраструктуры страны.
В ФСБ отметили, что по адресам его проживания и работы, а также у связанных с ним лиц проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты средства вычислительной техники и связи, получены данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность, отметили в ФСБ.
«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», – сообщили в ЦОС. Он заключен под стражу.
Ранее ростовский хакер был осужден на два года лишения свободы и штраф в 0,5 млн рублей за атаку на сайты президента и Минобороны.