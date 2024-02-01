В США объяснили, почему поставки российской нефти не нарушают санкции

Bloomberg: В США поступила российская нефть, импортируемая на Багамы до введения эмбарго

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, представитель Управления энергетической информации (EIA) Морган Баттерфилд рассказал, что в ноябре прошлого года в Уилмингтон, штат Делавэр, поступила сырая нефть, которая экспортировалась из России на Багамы до введения эмбарго США, поэтому поставка топлива не нарушает санкционного законодательства, передает РБК.

Он добавил, что топливо перед отправкой в США смешивали с другой нефтью. Из данных EIA и таможенных отчетов следует, что партия нефти прибыла на нефтеперерабатывающий завод PBF Energy в Делавэр-Сити. Затем импортер уточнил, что частично нефть – российского происхождения, уточнил Баттерфилд.

Представитель нефтеперерабатывающего завода Майкл Карпович подчеркнул, что груз соответствует санкционному законодательству США в отношении России, не предоставив дополнительных подробностей.

Напомним, статистика министерства торговли США неожиданно показала, что в прошлом году США покупали российскую нефть, несмотря на запрет, введенный 1 апреля 2022 года. В октябре 2023 года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на сумму 2,7 млн долларов по цене 74 доллара за баррель. В ноябре США купили еще 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов по цене 76 долларов за баррель.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в США признались в закупке российской нефти.