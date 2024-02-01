  • Новость часаРоссийская ПВО сбила шесть украинских дронов в Воронежской и Белгородской областях
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    Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов
    В США сказали, когда Зеленский уволит Залужного
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    Депутат: Улицкая за финансирование ВСУ лишится и имущества, и своих книг
    ВСУ на Донецком направлении безуспешно пытались атаковать позиции ВС России
    Путин призвал банки России начать работу в Донбассе и Новороссии
    Украинская община Крыма назвала лживыми обвинения суда ООН
    Госдума намерена потребовать от Конгресса США прекратить поддержку Украины
    Хуситы обстреляли ракетами американское торговое судно
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    17 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    17 комментариев
    1 февраля 2024, 10:42 • Новости дня

    Бах призвал ужесточить санкции к окружению пойманных на допинге спортсменов

    Томас Бах призвал ужесточить санкции к окружению уличенных в допинге спортсменов

    Tекст: Ольга Никитина

    К окружению спортсменов, уличенных в употреблении допинга, необходимо относиться более внимательно, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

    Бах обратился с призывом «внимательнее посмотреть на окружение» к организациям, ответственным за борьбу с допингом. При этом он считает, что санкции по отношению к окружению спортсмена, пойманного на допинге, должны быть еще более жесткими, когда дело касается несовершеннолетних, передает ТАСС.

    Также Бах заявил, что МОК согласится с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Тех, кто имеет по этой ситуации собственное мнение, он призвал уважать решение суда.

    Между тем один из судей коллегии Спортивного арбитражного суда, которая принимала решение по делу о злоупотреблении допингом со стороны Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом, согласного которому спортсменку дисквалифицировали на четыре года.

    31 января 2024, 18:56 • Новости дня
    Депутат: Улицкая за финансирование ВСУ лишится и имущества, и своих книг

    Депутат Матвейчев объяснил юридические последствия для оказывающей финансовую помощь ВСУ писательницы Людмилы Улицкой

    Депутат: Улицкая за финансирование ВСУ лишится и имущества, и своих книг
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Закон о конфискации имущества за фейки о ВС России распространится и на тех россиян, которые присылают «донаты ВСУ», сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя признание писательницы Людмилы Улицкой в переводе российских гонораров армии Украины.

    Российская писательница, публицист Людмила Улицкая в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что гонорары, вырученные от продаж ее книг в России, идут на поддержку ВСУ.

    «Закон о конфискации имущества, который только-только был принят, как раз относится к таким случаям. В нем речь идет не только о фейках, но и о любой дискредитации, любой помощи врагу. В том числе донаты ВСУ полностью подпадают под этот закон», – говорит Матвейчев.

    Напомним, Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому в Уголовном кодексе водится возможность конфискации имущества за распространение фейков о Российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

    «Поэтому и госпожа Улицкая, и иные лица, ведущие себя подобным образом, подвергнутся по этому закону конфискации того имущества и той собственности, которая послужила орудием для помощи нашим врагам или орудием в их дискредитации нашего правительства, наших Вооруженных сил. Если продажа от книг, как она сказала, идет на это, то и книги, и иное имущество будет у нее конфисковано. Закон как раз именно это и регулирует», – объяснил депутат.

    На ваш взгляд
    После признания писательницы Людмилы Улицкой о финансировании ВСУ вы будете покупать ее книги?





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    Ранее жительницу Хабаровска суд приговорил к восьми годам лишения свободы за государственную измену. Уточняется, что хабаровчанка отправляла деньги украинским военным для покупки оружия.

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    31 января 2024, 13:05 • Новости дня
    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76

    ТАСС: Ил-76 был сбит, предположительно, с помощью ЗРК Patriot

    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский самолет Ил-76, на борту которого перевозились украинские военнопленные, с большой долей вероятности был сбит ВСУ с использованием западного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

    Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    Он добавил, что экспертиза в настоящее время продолжается.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 12:09 • Новости дня
    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

    Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве

    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве
    @ Холод/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

    Богданова в ходе интернет-дебатов даже выразила готовность спонсировать это военное преступление, пишет «Московский комсомолец».

    Сопутствующие жертвы правнучку летчика не испугали, на своих мать и бабушку, как призналась женщина, ей плевать.

    Москвичам, по ее мнению, «не мешает услышать воздушную тревогу». Эмигрантка рассказала, что спонсирует вооруженные силы Украины на деньги, заработанные в России.

    Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты, историк Армен Гаспарян в своем Telegram-канале призвал Следственный комитет России «обратить внимание на эту тварь».

    Он напомнил, что еще в прошлом году призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Дарьи Богдановой в социальных сетях на предмет того, не нарушают ли они ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Также он призывал признать Богданову иностранным агентом.

    Гаспарян подчеркивал, что правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова, командира экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку, «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

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    31 января 2024, 12:45 • Новости дня
    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты

    Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что отправляет гонорары на Украину

    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что перечисляет гонорары на Украину.

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

    В ходе общения с «Ермаком» писательница призналась, что у нее в коридоре висит «украинский флажок», а первым делом по утрам она открывает украинские новости.

    Кроме того, она призналась, что испытывает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является «человеком из другой профессии». Вместе с тем писательница считает, что уровень коррупции на Украине очень высокий, она выразила желание посмотреть на то, как Зеленский справится с этим.

    На вопрос о терактах на российской территории, в том числе убийстве Дарьи Дугиной, Улицкая заявила, что у киевского режима «есть на это право». Кроме того, она отказалась считать человеком писателя Захара Прилепина, который пережил покушение.

    Русских в Крыму писательница назвала «асоциальными людьми», при этом себя она считает «в некотором роде крымчанкой». В случае захвата Крыма украинскими боевиками, Улицкая предлагает «каким-то народам двинуться по пути переселения» и поиска нового дома.

    Писательница уверена, что боевые действия на Украине приведут к тому, что эта страна сможет «отделиться от московской Руси» и найти «свое место в европейском обществе».

    Ранее пранкеры разыграли писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). В настоящее время Чхартишвили объявлен в России в уголовный розыск.

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    31 января 2024, 20:48 • Новости дня
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ

    Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной

    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, после того как «русские закончат свое наступление», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».

    Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.

    В среду стало известно, что  США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    31 января 2024, 19:59 • Новости дня
    ВС России отразили массированную атаку на Севастополь

    Губернатор Севастополя сообщил, что ВС России отразили массированную атаку на город

    ВС России отразили массированную атаку на Севастополь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, сбито более шести ракет, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале Развожаев сообщил, что предварительно было сбито шесть украинских ракет над городом, в районе улицы Федоровской обломки ракеты упали в частном секторе. В садовом товариществе «Усть-Бельбек» от обломков пострадало 12 строений: выбиты стекла, повреждены заборы. Жертв и пострадавших среди населения нет.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили свыше двух десятков украинских беспилотников.

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    31 января 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ

    Политолог: Буданов и Сырский не хотят нести ответственность за будущее поражение ВСУ

    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Буданова и Сырского есть личные причины отказа от поста главкома ВСУ. Но оба понимают положение украинской армии на фронте и не хотят отвечать перед западными кураторами за поражение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что и глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов, и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались сменить Залужного на посту главкома ВСУ.

    «Никто из военного руководства Украины не хочет занять место Валерия Залужного по очевидным причинам. Дела у ВСУ плохи, они несут большие потери. В таких условиях и Буданов, и Сырский попросту боятся возглавлять армию и связывать свое имя с Владимиром Зеленским, который олицетворяет поражение взятого Украиной курса. Они явно не хотели бы брать на себя ответственность», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По его мнению, если бы Буданов или Сырский приняли предложение Зеленского, это обернулось бы для них «политической смертью». Это понимают и западные политики, с которым, как полагает Скачко, начальник ГУР МО Украины и командующий сухопутными войсками ВСУ обсудили возможность перехода на новую должность.

    Собеседник напомнил, что Буданов считается британским протеже. «Отпускать и дискредитировать своего человека в Лондоне, конечно, не хотят, – указал политолог. – У Сырского также есть свои причины отказаться от «повышения». Он боится попасть под жернова политических амбиций Зеленского и Залужного. Поскольку эти двое в конечном счете могут выставить командующего сухопутными войсками ВСУ виноватым в поражении на фронте».

    При этом точно сказать, кому еще могут предложить занять пост главкома ВСУ, пока сложно, добавил Скачко. «До начала СВО на Украине было много генералов. Какой-нибудь желающий найдется», – допускает политолог.

    Ранее британские СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

    По данным The Times, Залужный был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как тому докладывают советники. Источники издания рассказали, что главкома ВСУ попросили уйти в отставку. После его отказа Зеленский якобы заявил, что подпишет указ о его увольнении. Однако он был вынужден «отменить свое решение под давлением со стороны высокопоставленных военных командиров и международных партнеров», утверждает издание. Отмечается, что на решение Зеленского также повлиял отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного.

    Как отметил в своем Telegram-канале на этом фоне политолог Алексей Чеснаков, у Зеленского наблюдается кризис политической воли. «По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например?» – задался вопросом эксперт.

    Именно Залужный, по его словам, в этой истории выглядит однозначным победителем, он «зарабатывает очки». «Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки», – прогнозирует Чеснаков.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.

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    31 января 2024, 21:36 • Новости дня
    Тарасова указала на повлекшие дисквалификацию Валиевой промахи Тутберидзе

    Тарасова рассказала, что сделала бы на месте Тутберидзе в скандале с Валиевой

    Тарасова указала на повлекшие дисквалификацию Валиевой промахи Тутберидзе
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что на месте тренера Этери Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.

    Тарасова в интервью «Матч ТВ» отказалась давать оценку действиям Тутберидзе, но призналась, что на ее месте сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка».

    Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших Валиеву в суде. Тарасова удивилась словам коллеги и отметила, что тренер не могла не знать, кто защищал Валиеву в суде: «Это первое, чем тренер должен интересоваться. К ситуации причастна не только Валиева, но и сама Этери Тутберидзе. Как же она может этого не знать? Это мы должны у нее спросить, кто защищал Камилу в суде».

    Ранее Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом Валиевой, по ее мнению, по итогам разбирательств осталось много вопросов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.

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    31 января 2024, 15:50 • Новости дня
    Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены
    Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Необходимо проверить на предмет госизмены призыв правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой нанести удар ядерным оружием по Москве, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    Климов рассказал «Ленте.ру» о том, что напротив его дома в Перми есть школа №22, на которой закреплена памятная табличка в честь встречи в 1937 году Чкалова со школьниками. Сенатор задался вопросом, «какие мысли и чувства испытал бы наш легендарный летчик, если бы он был жив».

    Климов подчеркнул, что эта история показала необходимость заняться патриотизмом в России. Он также добавил, что слова Богдановой надо проверить на признаки 275 статьи УК РФ («Государственная измена»).

    Напомним, правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

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    31 января 2024, 18:50 • Новости дня
    Суд оштрафовал Ксению Собчак за нарушение правил банкротства
    Суд оштрафовал Ксению Собчак за нарушение правил банкротства
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировой суд в Москве оштрафовал на 10 тыс. рублей журналистку Ксению Собчак за отказ оплатить в установленный срок штраф за неправомерные действия при банкротстве, сказано в тексте решения мирового судебного участка № 405.

    Как указано в документе, Собчак не уплатила административный штраф в размере 5 тыс. рублей, наложенный за совершение правонарушения, предусмотренного статьей «Неправомерное действие при банкротстве», решение по которому вступило в законную силу, тем самым совершив новое правонарушение, предусмотренное статьей «Уклонение от исполнения административного наказания», передает ТАСС.

    Суд постановил назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей. Суть не уточняется, на заседание суда Собчак не явилась.

    Ранее Арбитражный суд Москвы прекратил производство по отозванному иску предпринимательницы Анны Лариной, требовавшей взыскать около 874 тыс. рублей с Ксении Собчак.

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    31 января 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    Путин: Ил-76 сбит американской системой Patriot с территории Украины
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пуск ракеты комплекса Patriot был произведен по Ил-76 с подконтрольной Украине территории, Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «Кстати говоря, надо бы добавить, отвечая на ваш вопрос, что самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия настаивает на международном расследовании произошедшего.

    «Украинские вооруженные силы сбили наш самолет Ил-76, в котором находились 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», – добавил он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин назвал способ обезопасить территорию России от украинских обстрелов

    Путин: Линию фронта нужно отодвинуть от границ России на расстояние, которое обезопасит территорию страны от обстрелов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию фронта нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы противник не мог обстреливать территорию страны из дальнобойных орудий, заявил Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами на выборах президента РФ в 2024 году.

    «Эта линия [фронта] должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая обеспечила бы безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что фундамент воспитания в России достаточно прочный, на это указала ситуация вокруг специальной военной операции на Украине.

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    31 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России

    Суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма

    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России
    @ Wang Xiangjiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной, постановил Международный суд ООН.

    Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Россия не нарушила ни один указанный в инициированном Киевом иске пункт конвенции, кроме одного, передает ТАСС.

    В решении утверждается, что Москва якобы не выполнила «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые могли быть причастны к финансированию терроризма на Украине.

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    1 февраля 2024, 01:18 • Новости дня
    Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне за нарушение санкций

    Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в его доме в Лондоне за нарушение санкций

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне в своем доме задержан экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников.

    Британские власти подозревают экс-губернатора в нарушении санкционного режима и отмывании денег, предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что бывший чиновник получал переводы на общую сумму в 82,5 тыс. долларов на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Великобритании. По условиям санкций такие действия запрещены.

    В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что Овсянников обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. В ходе задержания у него были изъяты 77,5 тыс. фунтов стерлингов (98,5 тыс. долларов) наличными, которые, по данным агентства, также были получены в результате незаконных финансовых операций.

    Овсянников находится в санкционном списке Великобритании с ноября 2017 года. Также бывший чиновник находился в черных списках Евросоюза и США, однако в 2022 году Европейский суд по его запросу аннулировал это решение.

    В суде Овсянников обращал внимание на то, что больше не является губернатором Севастополя, и заявлял, что ограничения мешают ему вести бизнес, в частности на Кипре.

    В 2020 году Овсянников был уволен с должности замминистра промышленности и торговли России после скандала в аэропорту Ижевска. Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал его на 2 тыс. рублей по административному делу о хулиганстве.

    Было установлено, что 5 апреля 2020 года он «громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу».

    Сам он объяснял свое поведение тем, что «впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт».

    После инцидента министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Овсянников не будет продолжать работу в ведомстве. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга «в связи с сокращением этой должности».

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