  • Новость часаВоенный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
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    Трамп способен перевернуть ситуацию с Грузией
    Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России
    К иску против фон дер Ляйен присоединились более тысячи жителей стран ЕС
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и свержении Асада
    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти
    США пообещали сохранить военное присутствие в Сирии
    Guardian: Россия, Турция и Иран разошлись по поводу будущего Сирии
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    8 декабря 2024, 13:19 • Новости дня

    Галкин увеличил гонорары на новогодние корпоративы до 150 тыс. евро

    Галкин увеличил гонорары на новогодние корпоративы до 150 тыс. евро
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом) поднял свои гонорары для проведения новогодних корпоративов в России до 150 тыс. евро (около 15,9 млн рублей).

    Комик Галкин увеличил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративных мероприятиях с 80 тыс. до 150 тыс. евро, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Эта сумма приблизительно составляет 15,9 млн рублей по текущему курсу.

    Также в райдере артиста указаны бутылка 18-летнего виски, фрукты, сырные и мясные нарезки, а охрана по специальному соглашению с его директором. Также Галкин настаивает на проживании в номере пятизвездочного отеля.

    Напомним, в октябре Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева, решили покинуть Израиль из-за обострения ситуации на границе с Ливаном, а также отменили свои запланированные концерты в этой стране.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    7 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть

    Востоковед Семенов: Террористы захватывают сирийские города без боя

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть
    @ SPA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Ситуация в Сирии развивается очень быстро... Террористы дошли до Хомса без боя, то же самое было в Хаме... Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены», - рассказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу Россия, Турция и Иран проводят в Дохе переговоры по ситуации в Сирии.

    «Участники переговоров в Дохе могут лишь условно повлиять на ситуацию в Сирии, потому что сейчас все решается на земле. Ситуация развивается очень быстро и сложно оценить влияние на происходящее со стороны внешних акторов», – отметил эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Семенов считает преждевременным верить сообщениям о предложении властей Иордании и Египта к президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну и сформировать временный совет, в который войдут представители оппозиции. «Сложно отделять фейки от того, что просачивается из-за закулисья. Посольство Иордании в Вашингтоне официально опровергло информацию о предложении Асаду. Поступает много противоречивых сведений, поэтому сложно понимать сущность происходящих событий и кто на самом деле способен оказать влияние на ситуацию в Сирии», – пояснил эксперт. 

    Также остается неясным, есть ли у Турции рычаги влияния на группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра») и может ли Анкара потребовать от террористов остановить дальнейшее наступление. «Мне кажется, что Турция не может остановить продвижение, у Анкары не было настолько тесных отношений с повстанцами, чтобы раздавать им какие-то указания. Условно говоря, на словах могут договориться об одном, а на земле ситуация пойдет по совсем другому сценарию», – добавил Семенов.

    У Ирана тоже нет в этом конфликте решающего голоса. «Тегеран не отправил войска, пока граница Сирии с Ираком была открыта. Сейчас граница закрыта. Более того, проиранские войска сами сдали позиции прокурдским формированиям и ушли в Хомс, Латакию, Дамаск и Ирак», – рассказал эксперт, добавив, что ливанская шиитская военизированная организация «Хезболла» тоже не в состоянии перебросить в Сирию войска с фронта, потому что в любой момент может возобновиться война с Израилем. 

    Семенов разделяет пессимистические прогнозы по поводу шансов Асада удержать власть. «Террористы дошли до Хомса без боя, отряды самообороны представляют для них большую угрозу, чем национальная армия. То же самое было в Хаме, куда подходили подкрепления, а потом ее сдали. Поэтому сосредоточение где-либо крупной группировки правительственных войск еще не означает, что эти войска намерены воевать. Мы видели, как колонна правительственных войск двинулась освобождать Алеппо, а потом танки и артиллерия оказались брошены, а войска куда-то ушли», – напомнил собеседник.

    Российская авиация продолжает наносить удары, но количества самолетов недостаточно для остановки продвижения боевиков. «После 2015 года российская группировка стала меньше. Нет возможности наносить массированные авиаудары.

    Если бы даже и была сохранена численность российской группировки, то остановить наступление нельзя, если на земле никто не воюет,

    – отметил востоковед.

    Предсказать точное развитие событий вокруг Дамаска не представляется возможным. «Мы не знаем, сколько у Асада есть боеспособных сил, готовых воевать за него. Как поведут себя 4-я бронетанковая дивизия (элитное тактическое соединение Сирийской арабской армии), Республиканская гвардия или кто-то еще?» – задается вопросом эксперт. 

    Однако Семенов считает, что алавиты в Латакии и Тартусе, если у них есть оружие, будут воевать и дадут серьезный отпор боевикам. В Латакии расположен аэродромом Хмеймим, где находится российская авиация, а в Тартусе – морская военная база РФ. 

    «Побережье – самый устойчивый регион Сирии. Боевики знают, что там их не ждут, в отличие от других регионов, где населению уже все равно, кто находится у власти. Именно в Тартусе за всю гражданскую войну не было потеряно ни одного куска территории. Латакия и Тартус считаются оплотом правительства», – отметил Семенов.

    В субботу в катарской Дохе Россия, Турция и Иран проводят переговоры по ситуации в Сирии. Москву представляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Основное внимание уделено обострению, связанным с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

    По данным минобороны Сирии, национальная армия при поддержке авиации России продолжает наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс. По позициям боевиков наносятся артиллерийские и ракетные удары.

    С конца ноября боевики взяли под контроль провинцию Идлиб, города Алеппо и Хама на севере, и Дейр-эз-Зор на востоке. В субботу повстанческие группировки объявили, что установили контроль над городом Дараа, который считается символическим местом начала восстания против Асада в 2011 году.

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    7 декабря 2024, 18:23 • Новости дня
    Лавров объяснил выход российских кораблей с базы в сирийском Тартусе

    Лавров объяснил вывод кораблей из Тартуса военными учениями в Средиземно море

    Лавров объяснил выход российских кораблей с базы в сирийском Тартусе
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские корабли покинули базу в Тартусе в связи с проведением военных учений в Средиземном море, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал сообщения о выводе российских кораблей с базы в Тартусе. Он заявил, что информация о выводе кораблей является недостоверной, отметив, что в данный момент в Средиземноморском регионе проходят военные учения, передает ТАСС.

    «Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое», – заявил Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

    Он также указал на попытки некоторых СМИ интерпретировать события как поражение России в Сирии, подчеркнув, что не собирается строить догадки о будущем.

    Лавров отметил, что Россия прилагает усилия для предотвращения возвышения террористов в регионе, даже если о них говорят, что они больше не террористы. Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом в регионе и необходимость предотвращения роста влияния террористических группировок.

    Ранее Лавров сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками и подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов.

    В субботу в Дохе прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавится от статуса «просроченного президента».

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    7 декабря 2024, 17:49 • Новости дня
    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили

    Захарова указала на нацистских коллаборационистов среди предков Зурабишвили

    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост, в котором указала на нацистское прошлое предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где она указала на возможные нацистские корни президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...», – написала Захарова, поставив многоточие.

    В своем посте она привела ссылку на публикацию в Telegram-канале «Дипломатический источник», где говорится о родных дядях Зурабишвили. В публикации есть сведения о Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, который был обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчез в 1944 году. Второй – Михаил Кедия, брат матери президента Грузии, о котором не упоминается в официальных биографиях Зурабишвили.

    «Дипломатический источник» сообщает, что фотография Михаила Кедии с нацистскими офицерами могла затруднить его обучение в престижном парижском вузе. Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими фотоснимками, подчеркнув, что эти детали не освещаются в официальных источниках.

    В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед вице-премьера Канады Христи Фриланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.

    Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которые работали на Гитлера.

    Газета Bild ранее обнародовала документы о том, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.

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    7 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский после встречи с Трампом заявил о желании «быстро завершить войну»

    Зеленский после встречи с Трампом и Макроном заявил о желании «завершить войну как можно быстрее»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном заявил о желании закончить боевые действия на Украине как можно быстрее.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем стремлении завершить войну на Украине как можно быстрее после встречи с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, передает «Газета.Ru».

    Встреча лидеров состоялась в Париже, и, по словам Зеленского, прошла в конструктивном ключе.

    Украинский лидер охарактеризовал переговоры как «хорошие и продуктивные», подчеркнув решительный настрой Дональда Трампа.

    «Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо, – отметил Зеленский в своем сообщении.

    Зеленский добавил, что участники встречи договорились продолжать работать над решением конфликта. Завершил он свой пост словами: «Мир благодаря силе возможен!»

    Ранее трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского не представляют интереса, поскольку его позиция постоянно меняется от а до я.

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    7 декабря 2024, 18:45 • Новости дня
    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не следует участвовать в событиях в Сирии, поскольку это не американская война, надо дать ситуации решиться самой по себе, заявил избранный президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в события в Сирии, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Сирии является сложной, но это не война Соединенных Штатов, и вмешательство в нее нецелесообразно.

    «В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», – написал он на своей странице в Truth Social.

    По мнению Трампа, боевики в Сирии, готовят масштабную операцию по свержению президента Башара Асада, а также захватили несколько городов в стране, находятся на окраинах Алеппо. Он выразил уверенность, что Россия не может остановить эту атаку и, «возможно, ей будет лучше покинуть Сирию вместе с Асадом».

    «И русские, и Асад могут быть изгнаны из Сирии – что, возможно, для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии», – написал Трамп.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии, а также безопасность границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

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    8 декабря 2024, 07:14 • Новости дня
    Премьер Сирии выразил готовность передать власть в стране

    Премьер Сирии аль-Джаляли выразил готовность передать власть в стране мирным путем

    Премьер Сирии выразил готовность передать власть в стране
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что не покинет Дамаск, и выразил готовность передать власть в стране мирным путем.

    Аль-Джаляли заявил: «Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины <...>. Мы готовы работать с ними таким образом, чтобы предоставить им всю возможную помощь и постепенно передать правительственные дела, обезопасив государственные объекты», – передает ТАСС.

    «Дорогие сирийцы, я нахожусь в своем доме и не намерен его покидать, только если мирным путем», – приводит слова аль-Джаляли РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.

    Он обратился к гражданам с призывом не разрушать государственную собственность.

    «Мы готовы сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы», – сказал аль-Джаляли.

    Он также призвал сохранить общественные институты и сообщил о намерении обеспечить функционирование государственных учреждений.

    Кроме того, Al Jazeera сообщает, что боевики взяли под контроль тюрьму Сейдная в сирийской столице Дамаске и выпустили заключенных.

    При этом очевидцы сообщают, что в правительственном квартале Дамаска слышны звуки интенсивной перестрелки.

    Напомним, телеканал Al Hadath заявил, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, боевики берут город под контроль. По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад покинул столицу.

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    7 декабря 2024, 19:51 • Новости дня
    Стало известно о планах военных Южной Кореи ударить по КНДР

    YNA: ВС Южной Кореи до введения военного положения обсуждали удары по КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Южной Кореи до объявления военного положения обсуждали возможность нанесения ударов по КНДР в ответ на запуск воздушных шаров с мусором, сообщило агентство Ренхап.

    Вооруженные силы Южной Кореи обсуждали возможность нанесения ударов по КНДР, немного ранее, чем президент Юн Сок Ель объявил о военном положении, передает ТАСС со ссылкой на YNA.

    Депутат южнокорейского парламента Ли Ги Хон заявил, что экс-министр обороны Ким Ен Хен приказал председателю Объединенного командования начальников штабов Ким Мен Су вести предупредительный огонь и наносить удары по местам запуска шаров с мусором в Северной Корее.

    Однако его указания не планировалось исполнять благодаря противодействию со стороны председателя Ким Мен Су и главы оперативного штаба ОКНШ Ли Сын О.

    В Объединенном командовании заявили, что конкретных указаний на нанесение ударов они не получали, хотя обсуждения тактики действительно имели место. Источник в ОКНШ сообщил, что подобные обсуждения проводятся регулярно и не обязательно связаны с указаниями министра.

    Напомним, Юн Сок Ель объявил во время телевизионного обращения о введении военного положения в стране после ночного совещания в офисе президента. Эксперты считают, что это было сделано для удержания власти на фоне угрозы импичмента;.

    Позже Национальное собрание Южной Кореи не смогло объявить импичмент из-за нехватки голосов, так как только три депутата от правящей партии участвовали в голосовании.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как был сорван авантюрный военный переворот в Южной Корее.

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    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

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    7 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области

    Минобороны России сообщило об уничтожении более 380 военных ВСУ под Курском

    Российские военные отразили попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские вооруженные силы продолжают разгром подразделений ВСУ в Курской области, уничтожив более 380 украинских военнослужащих и значительное количество техники за прошедшие сутки, сообщает Минобороны.

    Российские военные продолжают отражать попытки вторжения ВСУ на территорию страны в Курской области, указано в Telegram-канале ведомства.

    В результате действий группировки войск «Север» поражены формирования нескольких механизированных и танковых бригад ВСУ в различных населенных пунктах, включая Агроном, Викторовку, Куриловку и другие.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде районов как в Курской, так и в Сумской областях Украины. За последние сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномёта. Кроме того, трое сдались в плен.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 38 тыс. 865 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. В числе уничтоженного - 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к финалу. Украинские войска лишились значительных ресурсов, включая каждого седьмого военнослужащего и каждый пятый танк, с начала вторжения в Курскую область.

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    7 декабря 2024, 15:34 • Новости дня
    И. о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных

    И. о. мэра Чернигова Ломако отказался от должности мэра Чернигова из-за угроз военной администрации

    И. о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военных

    Tекст: Евгения Караваева

    И. о. мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что подал в отставку из-за давления и угроз военной администрации, которые якобы пообещали погрузить город в хаос.

    Исполняющий обязанности мэра Чернигова, секретарь городского совета Александр Ломако заявил о своей отставке из-за давления со стороны городской военной администрации, передает РИА «Новости».

    Ломако заявил, что ему передали требования покинуть должность, иначе город погрузится в хаос.

    «Чиновники из военных администраций по указанию офиса... взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности», – написал он.

    По словам Ломако, из-за действий военной администрации в Чернигове остановлены общественный транспорт и сооружение оборонительных структур, а также возникла угроза срыва отопительного сезона. Он подчеркнул, что для снятия осады города и освобождения Чернигова из «залогов», он готов покинуть пост.

    Ломако занимает должность главы Черниговского горсовета с 2020 года, а с февраля 2023 года исполняет обязанности мэра. В сентябре украинские СМИ сообщали о конфликтах между городской и военной администрациями Чернигова, обвиняя друг друга в неудачах в укреплении фортификационных сооружений.

    Ранее сообщалось о проведении обысков у Ломако по делу о незаконном выделении земли, что он назвал продолжением политического давления.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о присоединении Чернигова будет зависеть от выбора их жителей.


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    7 декабря 2024, 19:39 • Новости дня
    Лавров заявил, что Запад высчитывает дальность пуска «Орешника»

    Лавров заявил, что Европа и Ближний Восток находятся под угрозой «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров ответил на вопрос журналиста относительно расчетов примерной дальности пуска комплекса «Орешник», если он будет размещен в Белоруссии. По словам журналиста, под радиус действия попадает вся территория Европы, а также базы НАТО на Ближнем Востоке.

    Когда министр уточнил, кто именно проводит такие расчеты, ему ответили, что это делают российские эксперты. На это Лавров заявил, что уверен: «Западные тоже считают», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

    До этого белорусский лидер Александр Лукашенко пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    Между тем, российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» признана западными аналитиками самым дальнобойным оружием, когда-либо использованным в конфликтах на Европейском континенте.

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    8 декабря 2024, 10:24 • Новости дня
    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти

    Премьер Сирии аль-Джаляли: Вопрос присутствия России решат новые власти

    Премьер Сирии: Вопрос присутствия России решат новые власти
    @ Пресс-служба Минобороны/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военное присутствие России в Сирии определят новые сирийские власти, заявил премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли.

    «Данный вопрос не в моей компетенции, это будет решаться в грядущий период новыми властями», – заявил аль-Джаляли, отвечая на соответствующий вопрос Al-Arabiya, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что обстановка в сирийском министерстве обороны пока «непонятная».

    Ранее премьер Сирии аль-Джаляли заявлял о готовности передать власть в стране мирным путем. По данным Bloomberg, президент Сирии Башар Асад через посредников пытался связаться с нынешней администрацией США, а также с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Утром в воскресенье СМИ сообщали, что сирийские правительственные войска покидают Дамаск, а город под контроль берут боевики.

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    8 декабря 2024, 12:24 • Новости дня
    Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

    Reuters: Президент Сирии Асад с высокой вероятностью мог погибнуть в авиакатастрофе

    Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Сирии Башар Асад мог стать жертвой авиакатастрофы, утверждают источники Reuters, которые указывают на вероятность сбития его самолета.

    Агентство Reuters утверждает, что Башар Асад, президент Сирии, мог погибнуть в результате авиакатастрофы. Информация основана на данных, полученных от источников в этой стране, передает ТАСС. Один из них сообщил: «Самолет исчез с радаров, возможно, был отключен транспондер, однако я считаю, что вероятность выше, что судно сбили». Этот источник отказался от дальнейших комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийская оппозиция заявила о свержении режима Башара Асада и освобождении столицы страны – Дамаска, из которой президент, предположительно, бежал. Израиль развернул силы на границе с Сирией. Самолет Ил-76 компании Syrian Air исчез с радаров в небе Сирии.

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    8 декабря 2024, 05:52 • Новости дня
    Школьница бросила торт в лицо учительнице в Нижегородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Дзержинске полиция проводит проверку в связи с инцидентом, в ходе которого школьница под одобрительные крики одноклассниц бросила торт в лицо учительнице, сообщили в главке МВД по Нижегородской области.

    В соцсетях появилась видеозапись, на которой несколько школьниц, громко матерясь, уговаривают учительницу посмотреть на принесенный ими торт. Одна из девочек бросила торт в лицо педагогу под одобрительные крики одноклассниц. Затем школьница подняла упавший торт и еще раз бросила его в лицо учительнице, передает РИА «Новости».

    В МВД сообщили, что видео, на котором «группа несовершеннолетних выражает явное неуважение к работнику школы», было замечено сотрудниками полиции в ходе мониторинга интернета. Полицейскими проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школе города Ковернино в Нижегородской области девятиклассник ударил учителя английского языка, который в результате получил сотрясение мозга и перелом носа.

    В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий защиту учителей от насилия и оскорблений. С 1 сентября закон вступил в силу, закрепляя за педагогами право на уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического и психического насилия.

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    7 декабря 2024, 21:04 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ сообщил об оперативном окружении ВСУ под Курахово

    Экс-полковник СБУ Стариков: Подразделения ВСУ численностью до трех бригад окружены под Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины численностью до трех бригад оказались в оперативном окружении под Курахово в Донецкой Народной Республике, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

    По словам Старикова, бои под Курахово являются одними из самых интенсивных, и если вовремя не выйти из окружения, ситуация может перерасти в котел, передает ТАСС.

    В свою очередь, Министерство обороны России также сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово. По данным российского ведомства, Южная группировка войск нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Бои происходят в районах населенных пунктов Улаклы, Курахово, Николаевка и Дачное. В результате отражения двух контратак штурмовых подразделений противника, потери ВСУ составили до 325 военнослужащих.

    Ранее глава комиссии по суверенитету, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что российские войска продвинулись на 500 метров на юг от Старых Терн к трассе Запорожье – Курахово.

    До этого сообщалось, что российские войска окружили Курахово на западе ДНР, контролируя подступы с нескольких сторон, и продолжают обхват города, где бои идут в центральных и южных районах.

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