  • Новость часаЭксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть
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    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    7 декабря 2024, 16:43 • Новости дня

    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии

    Лавров подчеркнул важность территориальной целостности Сирии и нормализации отношений с Турцией

    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии , одновременно с обеспечением безопасности границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров, выступая на форуме в Дохе, подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Сирии и нормализации связей между Сирией и Турцией, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что отношения между Дамаском и Анкарой должны прийти в норму, и Россия готова содействовать этому процессу.

    Лавров также сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками. Он подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов. Министр отметил, что такое сотрудничество продолжится, однако воздержался от прогнозов относительно развития ситуации в Сирии.

    Комментируя сообщения СМИ о выводе российских кораблей из Тартуса, Лавров заявил, что в Средиземноморье проходят военные учения, которые могли быть ошибочно восприняты как что-то иное.

    «Недопустимо использовать террористов запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам*» в геополитических целях, как это происходит сейчас в Сирии», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в Дохе начались переговоры  между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    6 декабря 2024, 23:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами

    ВСУ использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост

    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника.

    ВСУ попытались атаковать Крымский мост с использованием новейших польских безэкипажных катеров «Гавия». Кроме них, в атаке также участвовали катера Magura-V5 и Sea Baby, сообщила «Лента.Ру».

    По замыслу украинских военных, до Крымского моста должны были добраться не менее десяти безэкипажных катеров. Однако все они были уничтожены российскими военными.

    Напомним, в августе Вооруженные силы отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

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    7 декабря 2024, 07:48 • Новости дня
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области

    ВСУ использовали мины с сейсмическими датчиками и маскировали их под предметы

    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали применять мины с сейсмическими датчиками в Курской области, что затрудняет выполнение задач российским войскам, сообщил командир инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов.

    Ляпунов подчеркнул, что мины с сейсмическими датчиками реагируют на движение, что делает их особенно опасными. Кроме того, ВСУ применяют самодельные мины, известные как «Джоники», которые также производятся российской стороной, передает ТАСС.

    Полковник отметил использование ВСУ разнообразных иностранных мин и их маскировку под предметы, такие как камни, для введения в заблуждение противника. Он добавил, что ВСУ располагают большим количеством западных кассетных боеприпасов, которые замаскированы под обычные предметы. Ляпунов подчеркнул, что российская сторона также предпринимает меры по маскировке мин и использует различные тактики.

    Кроме того, командир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска в Курской области. По его словам, противник активно использует радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления работы беспилотных летательных аппаратов и вычисления операторов дронов. Это создает значительные затруднения для выполнения задач и наносит урон личному составу, затрудняя работу саперов и выполнение других задач.

    До этого командир батальона рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском.  

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    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    6 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    Путин заявил о готовности разместить комплекс «Орешник» в Белоруссии
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения серийного выпуска этих систем в России.

    Такое заявление он сделал после заседания Высшего госсовета Союзного государства, передает ТАСС. Путин отметил, что это связано с подписанным договором о гарантиях безопасности и сможет быть реализовано благодаря наращиванию серийного выпуска ракетных систем в России.

    «Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как «Орешник» на территории Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как «Орешник», на территории Республики Беларусь возможным», – сказал российский лидер.

    Комплекс «Орешник» будет частью ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, но определение целей будет оставлено за Минском, сообщил Путин.

    До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко публично попросил Путина разместить «Орешник» на белорусской территории, подчеркнув важность новых систем вооружений.

    Путин также отметил, что комплексы будут поступать на вооружение России и Белоруссии параллельно.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии. МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к «шутке» Лукашенко об «Орешнике».

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    6 декабря 2024, 17:16 • Новости дня
    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск

    Эрдоган рассказал об отказе Асада от переговоров с Турцией

    Эрдоган заявил о планах противников Асада взять Дамаск
    @ Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не получила ответа от Башара Асада на предложение обсудить проблемы в двустороннем формате. Он заявил, что цель противников президента Сирии – взять Дамаск.

    Эрдоган сообщил , что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского президента Башара Асада на предложение провести двусторонние переговоры об актуальных проблемах, передает ТАСС.

    «Мы позвонили Асаду. Мы сказали: «Давайте определим будущее Сирии вместе». Не получили положительный ответ», – рассказал Эрдоган.

    Турецкий лидер также выразил надежду, что продвижение оппозиционных сил в Сирии «продолжится без неприятностей». «С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск», – пояснил президент Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию, а ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме.

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    6 декабря 2024, 21:38 • Новости дня
    Курдские силы взяли под контроль сирийский город Дейр-эз-Зор

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор, уступив контроль курдским силам СДС, которые ранее держали только часть провинции, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, теперь город Дейр-эз-Зор находится под контролем курдских «Сил демократической Сирии» (СДС), которые поддерживаются Соединенными Штатами. До этого момента город находился под контролем сирийского правительства, передает Газета.Ru.

    В пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не получила ответа от Башара Асада на предложение обсудить проблемы в двустороннем формате. Он заявил, что цель противников президента Сирии – взять Дамаск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии, сирийские войска сорвали попытку нападения террористов на Латакию, а ВС Сирии при поддержке ВКС России нанесли удары по боевикам в Хаме.

    Коментарии (7)
    7 декабря 2024, 05:51 • Новости дня
    Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии

    Иран начал эвакуацию военного командования из Сирии в Ирак и Ливан

    Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии
    @ Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Иран начал экстренную эвакуацию военных и гражданских из Сирии после захвата Алеппо террористами, сообщила New York Times.

    По информации издания, власти Ирана начали эвакуацию своего военного командования, сотрудников дипмиссии и гражданских лиц из Сирии. Среди эвакуированных в Ирак и Ливан находятся высокопоставленные командиры КСИР (Корпуса стражей Исламской революции), сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население, передает РИА «Новости».

    Эвакуация проводится частично на рейсах в Тегеран, а также по наземным маршрутам в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

    Причиной эвакуации стало наступление джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, признанная террористической в России) и вооруженных формирований сирийской оппозиции, которые продвинулись в направлении городов Алеппо и Хама, захватив 30 ноября второй по величине город в Сирии и его стратегические объекты.

    Напомним, Алеппо впервые с начала кризиса в 2011 году полностью перешел под контроль террористов. В 2016 году сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила оппозицию из восточной части города. Командование сирийской армии сообщило о контрнаступлении в районе Хама и освобождении нескольких населенных пунктов.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании.

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    7 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Командование ВСУ сократило дезертирство у села Надия в ЛНР

    Марочко сообщил о снижении дезертирства украинских солдат у села Надия в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинскому командованию удалось снизить уровень дезертирства среди своих солдат, дислоцированных вблизи населенного пункта Надия в ЛНР, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что украинские силы усилили свою группировку на отдельных участках фронта, однако такие действия могут привести к значительным и неоправданным потерям. «Положение украинских боевиков там весьма незавидное. Подобные боевые распоряжения – держать некоторые участки фронта – чреваты большими, необоснованными потерями», – подчеркнул он.

     Марочко подчеркнул, что для полного контроля над территорией ЛНР российским военным необходимо выбить украинских солдат из пяти населенных пунктов, включая Надию, Новоегоровку, Петровское, Новолюбовку и Белогоровку.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись к центральной части Часова Яра.

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    6 декабря 2024, 23:20 • Новости дня
    Дети после конфликта в краснодарской школе переведены на амбулаторное лечение

    Все дети, пострадавшие в конфликте в краснодарской школе, выписаны домой

    Tекст: Максим Попов

    В результате конфликта в школе Краснодара пострадали пять детей, которые после оказания медицинской помощи переведены на амбулаторное лечение, говорится в сообщении оперативного штаба.

    По информации штаба, врачи оказали пострадавшим детям необходимую медицинскую помощь и выписали их домой для дальнейшего лечения, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в результате конфликта в краснодарской школе травмы получили пять человек. Нападавший задержан.

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    7 декабря 2024, 04:04 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в центре Часова Яра

    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из нескольких позиций в центре Часова Яра, укрепив свои рубежи возле стадиона «Авангард» и микропоселка Северный Новый, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, часовяровское направление показало наибольшую результативность среди зон ответственности в ДНР, передает ТАСС. Он отметил, что российские военнослужащие захватили новые рубежи и позиции, выбив несколько опорных пунктов противника в районе стадиона «Авангард».

    Подполковник в отставке также подчеркнул, что российские силы добились значительных успехов в часовяровском микрорайоне Северный Новый, где за минувшие сутки удалось «серьезно продвинуться».

    До этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра.


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    6 декабря 2024, 22:31 • Новости дня
    Мигрантам установили единую стоимость экзаменов в России

    Мишустин утвердил стоимость экзаменов для мигрантов на гражданство и работу

    Мигрантам установили единую стоимость экзаменов в России
    @ Ekaterina Sychkova/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, в том числе на гражданство и разрешение на работу.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, передает ТАСС. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, размер платы за сдачу экзаменов для приобретения гражданства, разрешения на временное проживание и работы в России теперь унифицирован.

    В постановлении указано, что стоимость сдачи экзамена по русскому языку, а также по истории России и основам законодательства, составляет 2 950 рублей. Для получения разрешения на временное проживание установлена стоимость в 5 900 рублей, а для разрешения на работу – 3 800 рублей.

    Ранее Рособрнадзор предложил постепенный переход на компьютерное тестирование письменной части экзамена для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.

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    7 декабря 2024, 02:16 • Новости дня
    WSJ: Египет и Иордания призвали Асада срочно покинуть страну

    Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию и создать правительство в изгнании

    Tекст: Максим Попов

    Представители Египта и Иордании обратились к президенту Сирии Башару Асаду с просьбой покинуть страну и создать правительство в изгнании, сообщила The Wall Street Journal.

    По информации издания, чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, передает ТАСС. Издание сообщило, что в пятницу Асад все еще находился на территории Сирии, несмотря на призывы.

    Как отметили обозреватели, на прошлой неделе супруга и дети Асада выехали в Россию. Кроме того, сам президент Сирии обратился за помощью к Турции с просьбой вмешаться и остановить повстанцев, а также просил Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты предоставить оружие и разведывательную поддержку, но получил отказ.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах противников Асада захватить Дамаск. При этом турецкий лидер отметил, что Анкара так и не получила положительного ответа от сирийского руководства на предложение провести двусторонние переговоры.

    Напомним, 29 ноября джихадисты захватили Алеппо, второй по величине город в Сирии, включая его международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис. Это стало первым полным захватом города со времени начала кризиса в 2011 году. Ранее вооруженные оппозиционные силы контролировали лишь восточную часть города, однако были выбиты оттуда сирийской армией к концу 2016 года.

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    7 декабря 2024, 14:13 • Новости дня
    Российские ВКС и сирийская армия ударили по боевикам в Хаме и Хомсе
    Российские ВКС и сирийская армия ударили по боевикам в Хаме и Хомсе
    @ Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийская армия, поддерживаемая авиацией России, продолжила наступление на террористов в провинциях Хама и Хомс, нанося артиллерийские и ракетные удары, сообщило Министерство обороны Сирии.

    Министерство обороны Сирии сообщило, что сирийская армия при поддержке российских ВКС продолжает активно наносить удары по позициям боевиков террористических группировок в провинциях Хама и Хомс, передает ТАСС.

    Ранее сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям боевиков на северо-востоке провинции Хомс, ликвидировав десятки террористов и их технику.

    Между тем, Иран начал эвакуацию военных и гражданских из Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2024, 11:49 • Новости дня
    Российские и сирийские самолеты уничтожили десятки боевиков в Хомсе

    Министерство обороны Сирии: российские и сирийские самолеты атаковали боевиков в Хомсе

    Tекст: Евгения Караваева

    Сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям боевиков на северо-востоке провинции Хомс, ликвидировав десятки террористов и их технику, сообщили в Министерстве обороны Сирии.

    По информации ведомства, в результате авиаударов уничтожены десятки террористов, а также их транспортные средства и техника. Удары нанесли по северо-восточной части провинции, где сосредоточены участники незаконных вооруженных формирований, сообщает ТАСС.

    В заявлении министерства отмечается, что операции проводятся совместно с интенсивным артиллерийским и ракетным обстрелом в сельской местности Хамы и Хомса. Сирийская и российская стороны продолжают координировать усилия в борьбе с терроризмом на территории Сирии, уделяя особое внимание уничтожению инфраструктуры и логистических сетей боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Иран начал эвакуацию военного командования из Сирии в Ирак и Ливан.

    Сирийская армия передислоцировалась и создала кордон обороны в Дераа и Эс-Сувейде в ответ на усиление действий боевиков, противодействующих президенту Башару Асаду.

    Антиправительственные боевики, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на Хомс, что создает угрозу для Дамаска и российских военных баз.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 14:48 • Новости дня
    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии

    Лавров, Фидан и Аракчи обсудили ситуацию в Сирии на встрече в Дохе

    Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии
    @ МИД РФ/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Ирана Аббас Аракчи начали переговоры по Сирии в Дохе на фоне эскалации ситуации.

    Главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана собрались в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. Переговоры проходят в закрытом формате, передает РИА «Новости».

    Участниками встречи стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, его турецкий коллега Хакан Фидан и иранский министр Аббас Аракчи.

    Основное внимание в ходе переговоров уделяется эскалации в Сирии. В последнее время там наблюдается обострение, связанное с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра»( признана террористической и запрещена в России) и их союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 04:49 • Новости дня
    Чиновников ДНР задержали за хищение на сумму 500 млн рублей

    Чиновников ДНР обвинили в хищении металлоконструкций на 500 млн рублей

    Tекст: Максим Попов

    В ДНР задержали бывшего заместителя председателя правительства и министра промышленности и торговли Владимира Рущака, его помощника и других чиновников, обвиняемых в хищении металлоконструкций с завода на сумму более полумиллиарда рублей.

    Чиновников ДНР задержали по обвинению в мародерстве, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет. Им инкриминируется хищение металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь» на сумму более полумиллиарда рублей. Добычу планировали перепродать.

    В настоящее время задержанные, включая бывшего заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака и его помощника Сергея Голощапова, находятся под стражей в Москве. Они обвиняются в мародерстве в период вооруженного конфликта по статье УК РФ.

    Следствие также установило причастность к преступлению руководителя ГУП «Торговый дом «Втормет» Максима Солдатова, говорится в публикации.

    Напомним, в конце ноября глава ДНР Денис Пушилин проехал с инспекцией по промышленным объектам и сообщил о плачевном состоянии угольных шахт в регионе.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский холод – русская радость

      Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Развяжет ли Трамп войну с Китаем

      Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Как Грузии не пойти по пути Украины

      Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

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    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    • «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

      Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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