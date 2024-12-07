Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.5 комментариев
Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии
Лавров подчеркнул важность территориальной целостности Сирии и нормализации отношений с Турцией
Необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии , одновременно с обеспечением безопасности границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, выступая на форуме в Дохе, подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Сирии и нормализации связей между Сирией и Турцией, передает РИА «Новости»
Он отметил, что отношения между Дамаском и Анкарой должны прийти в норму, и Россия готова содействовать этому процессу.
Лавров также сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками. Он подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов. Министр отметил, что такое сотрудничество продолжится, однако воздержался от прогнозов относительно развития ситуации в Сирии.
Комментируя сообщения СМИ о выводе российских кораблей из Тартуса, Лавров заявил, что в Средиземноморье проходят военные учения, которые могли быть ошибочно восприняты как что-то иное.
«Недопустимо использовать террористов запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам*» в геополитических целях, как это происходит сейчас в Сирии», – заявил Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в Дохе начались переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ