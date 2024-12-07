Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.2 комментария
Россия, Турция и Иран начали переговоры в Дохе по ситуации в Сирии
Лавров, Фидан и Аракчи обсудили ситуацию в Сирии на встрече в Дохе
Глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Ирана Аббас Аракчи начали переговоры по Сирии в Дохе на фоне эскалации ситуации.
Главы внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана собрались в Дохе для обсуждения ситуации в Сирии. Переговоры проходят в закрытом формате, передает РИА «Новости».
Участниками встречи стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, его турецкий коллега Хакан Фидан и иранский министр Аббас Аракчи.
Основное внимание в ходе переговоров уделяется эскалации в Сирии. В последнее время там наблюдается обострение, связанное с атаками на правительственные войска Сирии со стороны боевиков экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра*»( признана террористической и запрещена в России) и их союзников.
Газета ВЗГЛЯД писала, насколько вероятен поход боевиков на столицу Сирии Дамаск и как его можно предотвратить.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ