Асаду придется показать силу против Эрдогана

Эксперты объяснили роль силы и дипломатии в урегулировании сирийского кризиса

Tекст: Роман Крецул

Подразделения сирийской армии в пятницу предотвратили попытку нападения боевиков на прибрежную провинцию Латакия. По данным газеты Al Watan, атаку планировали террористы из группировки «Исламская партия Туркестана*» (запрещена в РФ) и связанные с ней вооруженные формирования.

Сирийские войска продолжают вести бои с террористическими группировками. Как сообщили в минобороны САР, Дамаск при поддержке российских ВКС нанес удары по скоплениям боевиков на севере и юге провинции Хама. В результате были ликвидированы и ранены десятки террористов, уничтожены военная техника и транспортные средства, передает ТАСС.

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк сообщил, что самолеты российских ВКС и сирийских ВВС уничтожили не менее 300 террористов и важные военные объекты в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. Кроме того, были поражены девять реактивных систем залпового огня, семь танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц автомобильной техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотников.

В то же время курдские «Сирийские демократические силы» фиксируют активизацию боевиков в Сирийской пустыне, на юге и западе провинции Дейр-эз-Зор и в провинции Ракка, передает Reuters. Тем временем российское посольство в Дамаске рекомендовало гражданам РФ воспользоваться коммерческими рейсами для эвакуации из Сирии.

На фоне эскалации кризиса в Сирии глава МИД Сергей Лавров выразил надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. В интервью журналисту Такеру Карлсону он напомнил об «Астанинском формате» с участием России, Турции и Ирана, и в этом формате в ближайшее время должна состояться встреча представителей Москвы, Анкары и Тегерана.

«Надеюсь, удастся встретиться в Дохе «на полях» международной конференции. Мы хотели бы обсудить необходимость возвращения к строгому выполнению Идлибских соглашений, потому что идлибская зона деэскалации стала тем местом, откуда террористы двинулись на захват Алеппо», – сказал министр.

Он отметил, что происходящее в Сирии – сложная игра, в которую вовлечено много действующих лиц, и выразил надежду, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию. По данным источника ТАСС, встреча в «астанинском формате» по на уровне глав МИД состоится в катарской столице на площадке Дохийского форума в субботу, 7 декабря.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обращался к президенту Башару Асаду с призывом «встретиться и вместе определить будущее Сирии», однако положительного ответа так и не было получено. Он добавил, что надеется на то, что продвижение оппозиционных сил в Сирии «продолжится без неприятностей».

«Марш оппозиции продолжается. С Идлибом уже все ясно. Хомс в руках оппозиции, и речь идет об их походе на Дамаск. Регион в тяжелой ситуации, и эти марши – не то, что мы бы хотели видеть. Мы искренне такого не хотим», – отметил Эрдоган.

При этом оставление Хамы иллюстрирует всю глубину деградации сирийской военной машины, считает военкор Александр Коц. «Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех. Скорее всего, планировали создать для нас точку напряжения, на которую мы отвлечем часть своих ресурсов. Но теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится не иллюзорной», – отметил он.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, риски для российских баз в Сирии усиливаются: боевики выходят на те рубежи, с которых удобно запускать дроны-камикадзе по прибрежным городам, где находятся базы.

Подобные атаки были и раньше, но сейчас боевики могут их устраивать чаще и намного масштабнее.

«Есть и другая проблема: города Хама и Хомс – это та ось, на которой держатся связи между разными частями Сирии. Сейчас боевики захватили Хаму. Если им удастся продвигаться дальше, возникнет угроза отрезания побережья от остальной части страны. Ситуация уже развивается по очень плохому сценарию, и если боевиков не сдержать – тогда возможен катастрофический сценарий: боевики могут пойти частично на Дамаск, частично на побережье», – отметил эксперт.

В такой ситуации поиск дипломатических решений, о которых говорил Лавров, действительно может лучшим выходом из кризиса, полагает востоковед Кирилл Семенов. «Возможно, есть расчет на то, что Турция сможет остановить продвижение боевиков. Тогда дипломатические усилия станут актуальными, потому что пока их остановить не удается. Возможно, найдутся решения иного характера. Любые инструменты сейчас актуальны.

Но не факт, что боевики прислушаются к мнению Анкары.

Они вышли на оперативный простор и сейчас, по большому счету, не так уж зависят от турецкой поддержки. Там все очень сложно. Турция сама не ожидала такого прорыва. Ситуация меняется быстрее, чем в Афганистане в 2021 году», – пояснил Семенов.

Сергей Лавров абсолютно прав в том, что отводит дипломатии решающую роль в урегулировании ближневосточных конфликтов, считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Если мы говорим о краткосрочном прекращении огня, то переговоры – лучший способ достичь этого», – заметил он.

«Однако полностью решить вопрос можно лишь с помощью комплекса мер, куда помимо дипломатии должна входить демонстрация силы. Восток – дело тонкое. Конечно, способность найти компромисс здесь ценится, но все же военную мощь на Ближнем Востоке уважают больше. Сейчас, с ближневосточной точки зрения, Эрдоган выглядит ситуативным победителем», – полагает собеседник.

«Он оседлал волну, «ухватил Бога за бороду». Останавливаться ему нет смысла.

Поэтому, скорее всего, для разрешения противоречий партнерам Асада необходимо продемонстрировать силу – дать равноценный отпор. После этого станет понятен итоговый расклад сил, и стороны смогут приблизиться к полноценному урегулированию конфликта», – акцентирует собеседник.

«В принципе, для Востока характерна круговая схема войны и дипломатии, когда они чередуют друг друга. Это не значит, что России и другим странам не нужно инициировать переговорные процессы. Но учитывая специфику Ближнего Востока, нам необходимо готовиться и к силовым методам урегулирования противоречий», – завершил Ткаченко.