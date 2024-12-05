Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.26 комментариев
Российская авиация уничтожила 300 террористов и технику в Сирии
Российские ВКС и сирийские ВВС уничтожили пункты управления и склады боевиков в Идлибе
Самолеты ВКС России и ВВС Сирии нанесли удары по объектам боевиков, уничтожив не менее 300 террористов и важные военные объекты в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, сообщил
По словам Игнасюка, авиационные удары были направлены на места скопления боевиков, их пункты управления и укрытия, передает ТАСС.
«ВКС России продолжают оказывать содействие Сирийской арабской армии в операции по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо. За прошедшие сутки самолеты ВКС России и ВВС Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожено не менее 300 террористов, 9 реактивных систем залпового огня, 7 танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц автомобильной техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов», – сказал Игнасюк.
Сообщается, что авиаудары привели к значительным потерям среди террористов, включая уничтожение девяти реактивных систем залпового огня, семи танков и двадцати восьми боевых бронированных машин. Также были уничтожены важные инфраструктурные объекты боевиков, такие как пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов.
Накануне армия Сирии и ВКС России уничтожили за сутки до 120 боевиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам*». Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев.