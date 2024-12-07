Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси
Полицейский спецназ перекрыл проспект Руставели и оттеснил протестующих
Отряды специального назначения в Тбилиси усилил меры по разгонам протестующих, перекрыв проспект Руставели и пытаясь оттеснить людей на прилегающие улицы. Демонстранты рассеялись по всей длине проспекта.
Полицейский спецназ в Тбилиси пытается рассеять протестующих на проспекте Руставели, сообщает РИА «Новости». Полицейские со щитами блокировали выход на площадь Первой Республики и начали оттеснять людей в переулки. Время от времени они демонстративно бегут за протестующими, формируя крупные отряды.
Протестующие, в свою очередь, пытаются покинуть место событий, вызывая такси или разбегаясь по прилегающим улицам. Несмотря на действия полиции, демонстранты остаются на проспекте и в близлежащих переулках, создавая хаотичное движение в центре города.
Ранее полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси. До этого лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.