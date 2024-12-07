Спецназ разогнал протестующих в центре Тбилиси

Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«В своем обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Просто атмосфера сейчас такая, что выдерживают не все. Да и «семейные обстоятельства» – это возможный намек на то, что в семьях налицо серьезные политические разногласия».

«Пока это все же единичный случай, поэтому я не склонен видеть раскол в правоохранительных структурах», – отметил он.

Петрэ Мамрадзе подчеркнул, что «в государственных органах по сей день остаются люди саакашвилевского режима, которых пока не расшифровали».

«Сейчас, как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, происходит процесс самоочищения, который, по идее, должен оздоровить систему государственной службы, выявить «мины замедленного действия», – считает Петрэ Мамрадзе.

Также аналитик отметил, что один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Георгий Гахария, занимал также пост главы МВД, и «было это совсем недавно».

«Люди Гахария тоже вполне могут до сегодняшнего дня оставаться в системе. Вроде бы лояльны, но в какой-то момент могут ударить в спину», – отметил Петрэ Мамрадзе.

Эксперт обратил внимание на уход нескольких послов Грузии.

«Это тоже показательно, так как МИД Грузии должен был пройти этот процесс очищения, – считает он. – К тому же настоящим дипломатам особенно больно, что Запад мерзко, лицемерно продолжает говорить о «мирных акциях протеста» в Грузии, закрывая глаза на погромщиков».

Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений.