Полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси

Полицейские начали задерживать протестующих в Тбилиси после использования пиротехники

Tекст: Максим Попов

Сотрудники МВД Грузии начали массовые задержания участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщает ТАСС . Решение о задержании было принято после того, как протестующие несколько раз выстрелили пиротехникой в сторону мобилизованных у парламента стражей порядка. В результате задержаний многие люди начали разбегаться и покинули площадь перед зданием парламента.

Согласно последним сообщениям, ситуация на площади нормализуется, однако количество задержанных к настоящему моменту не уточняется.

Ранее МВД Грузии во время обысков изъяло у оппозиции большое количество незарегистрированного оружия и значительные суммы денег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.





