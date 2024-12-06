Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Полиция начала задерживать протестующих у парламента в Тбилиси
Полицейские начали задерживать протестующих в Тбилиси после использования пиротехники
В Тбилиси сотрудники МВД начали задерживать участников акции протеста у парламента после инцидента с пиротехникой, что привело к массовому бегству людей с площади Свободы.
Сотрудники МВД Грузии начали массовые задержания участников акции протеста у здания парламента в Тбилиси, сообщает ТАСС . Решение о задержании было принято после того, как протестующие несколько раз выстрелили пиротехникой в сторону мобилизованных у парламента стражей порядка. В результате задержаний многие люди начали разбегаться и покинули площадь перед зданием парламента.
Согласно последним сообщениям, ситуация на площади нормализуется, однако количество задержанных к настоящему моменту не уточняется.
Ранее МВД Грузии во время обысков изъяло у оппозиции большое количество незарегистрированного оружия и значительные суммы денег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер радикальной оппозиции в Грузии был отправлен в заключение на 12 суток. Во время столкновений с полицией участники протеста в Тбилиси кричали «Аллах Акбар». Также задержали украинца за участие в радикальных акциях протеста в Тбилиси.