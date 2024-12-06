Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
«Единая Россия» передала 500 тыс. подарков находящимся на лечении детям
«Единая Россия» вручила более 500 тыс. подарков детям на лечение в рамках акции «Коробка храбрости»
«Единая Россия» в рамках акции «Коробка храбрости» передала более 500 тыс. подарков детям, находящимся на длительном лечении, подчеркнув важность поддержки и сострадания.
В ежегодной акции «Коробка храбрости» приняли участие почти 170 тыс. человек, а количество точек сбора игрушек превысило 2,8 тыс., распределяясь по региональным приемным и штабам общественной поддержки партии, говорится на сайте партии.
Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что эта акция объединяет людей светлой идеей поддержки детей, добавив, что рост числа участников делает ее по-настоящему народной. По его словам, акция важна не только для детей, но и для взрослых, которые через простое действие участвуют в социально значимом проекте.
Председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко привезла подарки в Национальный исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии. Она выразила благодарность всем, кто поддержал акцию, подчеркнув, что каждая игрушка помогает детям переносить сложное лечение и является символом силы и надежды.
Научный руководитель онкоцентра Александр Румянцев добавил, что создание позитивных моментов в сложный период лечения крайне важно для укрепления духа маленьких пациентов, и такие акции, как «Коробка храбрости», дарят радость и поддержку.