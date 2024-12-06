В Москве открылся патриотический медиафорум «Без срока давности»

В Москве стартовал Всероссийский медиафорум «Без срока давности». Форум собрал экспертов, журналистов и молодых контентмейкеров для обсуждения ключевых тем патриотического контента и информационной безопасности.

На пленарной сессии «Контент сегодня», депутат Госдумы Елена Цунаева подчеркнула важность создания патриотического контента.

«Чтобы донести ценности, действительно значимые для общества, необходимо глубоко проанализировать каждый аспект, связанный с патриотизмом. Мы должны понимать не только исторический контекст, но и как современные тренды формируют взгляды молодежи», – заявилаЦунаева.

Андрей Благодыренко, заместитель главного редактора Sputnik, отметил значимость подхода в привлечении внимания к патриотической тематике, сославшись на опыт телеграм-канала «Спутник. Ближнее зарубежье». «В издании »Спутник. Ближнее зарубежье« существует популярный телеграм-канал, который носит то же название. И достаточно давно, уже несколько лет первая смена начинает публикации первых сообщений в 6 утра. И сегодня мы начали этот день с публикации о Дне начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой», – рассказал Благодыренко.

Директор по региональному развитию продюсерского центра «Инсайт Люди» Анна Куликова выступила на сессии, посвященной молодым патриотическим контентмейкерам. Она подчеркнула важность нахождения уникальной темы и приверженности ей, акцентируя внимание на поддержке государственной повестки.

«По большому счету, нужно следить за выступлениями президента и в момент, в каких-то очень ярких, ключевых заявлений – это подхватывать и комментировать у себя в блоге, в группе поискового отряда, например. То есть пропустить эту информацию через себя. Задавать вопрос, как это заявление или мысль совпадает с тем, что делаем мы», – заявила Куликова.

Особое внимание было уделено вопросам защиты от фейков и личного бренда в блогинге.

Ведущий специалист Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Алина Третьякова рассказала о важности персональной безопасности в интернете и поделилась статистикой преступлений в цифровом пространстве. Она подчеркнула необходимость использования сложных паролей и осторожности при переходе по неизвестным ссылкам:

«Призываю вас всегда внимательно относиться к своим личным данным, минимизировать присутствие информации о себе в цифровом пространстве с целью сбережения своих персональных данных, к которым нужно относиться очень бережно и аккуратно», – отметила Третьякова.

На форуме также прошли занятия по блогингу и созданию личного бренда. Блогер Карен Саргсян рассказал о том, как сделать свой канал заметным, акцентируя внимание на важности взаимодействия с аудиторией. Он отметил, что успех в блогинге требует как творческого подхода, так и понимания потребностей целевой аудитории.

Мастер-класс по ораторскому искусству провел профессиональный тренер по публичным выступлениям и психологии влияния Дмитрий Мезенцев, подчеркнувший значение личного бренда в мире информационных технологий. Он заявил, что способность уверенно излагать мысли и создавать эмоциональную связь с аудиторией – ключевые навыки для блогера.

