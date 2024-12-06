Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
ФОМ зафиксировал стабильно высокий уровень доверия россиян Путину
ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 82%
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину по-прежнему стабильно высокий и согласно опросу составляет 82% , сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) отметил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается высоким. Согласно данным ФОМ, 82% опрошенных заявили о своем доверии президенту, передает РАПСИ.
Согласно опросу ВЦИОМ, с 25 ноября по 1 декабря уровень одобрение работы президента составил 75,7%. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов. Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина и самого правительства России положительно оценили 51,2% и 49,9% опрошенных соответственно.
Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 81% граждан России выражает доверие президенту России, а 82% респондентов считают, что Владимир Путин успешно справляется со своими обязанностями.