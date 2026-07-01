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    Мнения
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    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    19 комментариев
    1 июля 2026, 08:36 • Новости дня

    Проводник провел две штурмовые роты в Константиновку без потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проводник Южной группировки с позывным Марс рассказал, как безопасно сопроводил в Константиновку две штурмовые роты 77-го мотострелкового полка.

    Боец Южной группировки войск рассказал о скрытной переброске штурмовиков 77-го полка в Константиновку, передает РИА «Новости». В обязанности специалиста входит тщательная проверка маршрутов на наличие мин и безопасное сопровождение пехоты к местам выполнения задач.

    «Две роты, как минимум, я уже завел. Мы считаем статистику с проводниками, у кого на маршруте случаются «двухсотые» или «трехсотые». Я своей головой отвечаю за них, и по статистике у меня ни одного «трехсотого» и тем более «двухсотого», – рассказал Марс.

    Военный пояснил, что пехоту заводят разными путями для максимального охвата противника. Главными правилами успеха он назвал скрытность, внимательность под ногами и постоянный контроль за вражескими беспилотниками.

    Константиновка находится в 55 километрах от Донецка. Этот населенный пункт долгое время служил важным логистическим узлом украинских подразделений. Освобождение города позволит российским силам продолжить уверенное наступление на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о полном окружении украинской группировки в Константиновке.

    Российские артиллеристы уничтожили отступающих из городской застройки боевиков.

    Штурмовые подразделения ликвидировали до 95 солдат противника за одни сутки.

    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

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    30 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск успешно отразили наступление украинских подразделений, уничтожив живую силу и танки противника с помощью FPV-дронов.

    «Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».

    Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.

    Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.

    Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.

    До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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    30 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Минобороны: Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары беспилотниками по линии электропередачи в находящемся под контролем Киева Запорожье, сообщили в Минобороны.

    В результате атаки были полностью обесточены промышленные предприятия, работающие на нужды украинской армии, передает РИА «Новости».

    Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую момент поражения украинских энергетических объектов. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

    «В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольт в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в российском военном ведомстве.

    Несколькими днями ранее российские беспилотники обесточили промышленные предприятия ВСУ в Конотопе. В тот же день дроны «Герань» поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье. Накануне этого аппараты «Герань-2 Сикер» уничтожили пять украинских локомотивов.

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    30 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.

    Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Ровное и Лесное в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки, Гавриловки Днепропетровской области, Новоукраинки, Нового Поля, Любицкого и Тимошевки Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 455 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Лужками, Суходолом и Краснопольем Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Лосевки, Старицы и Бугаевки, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Малеевки, Изюмского, Червоного Става Харьковской области, Волчьего Яра и Пискуновки ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожены пять, две самоходные артиллерийские установки и две станции РЭБ «Дамба».

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Веселого, Новоподгородного, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья и Светлого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 270 военнослужащих и две бронемашины.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    За день до того они освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

    А до ранее российские войска освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

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    30 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили 25 автозаправок ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно атаковали топливные объекты на территории Украины, поразив 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    «Дальними ударами расчеты беспилотников обр ВБпС «Варяг» поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка», – сообщили в Министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве также отметили, что украинские мониторинговые каналы уже подтвердили факт успешного поражения указанных топливных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    За последний месяц войска уничтожили более 150 подобных объектов топливной инфраструктуры противника.

    Украинские военные активно задействуют гражданские заправки для снабжения своих подразделений.

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    1 июля 2026, 06:34 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области
    В результате атаки БПЛА повреждена ЛЭП в Пензенской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили беспилотник, обломки которого повредили ЛЭП, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    По словам губернатора утром силы ПВО Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат над территорией региона. Глава области сообщил в «Максе», что обломки дрона повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание.

    Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия падения беспилотника. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских беспилотников в ДНР погибли двое мирных жителей, еще девять пострадали.

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект.

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    30 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Су-34 уничтожили позиции ВСУ авиабомбой ФАБ-3000 у Орехова
    Су-34 уничтожили позиции ВСУ авиабомбой ФАБ-3000 у Орехова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции украинских военных возле Орехова в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Снаряд ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) ударил по пунктам временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады (до 20 боевиков) у Орехова, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Четыре ФАБ-500 с УМПК ударили по опорному пункту подразделения 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии (до 20 боевиков) возле Краснополья в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские войска поразили тяжелой авиабомбой ФАБ-3000 временное укрытие украинских солдат в ДНР.

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    30 июня 2026, 22:12 • Новости дня
    Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке дрона на Горловку
    Сотрудники скорой помощи пострадали при атаке дрона на Горловку
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Никитовском районе Горловки в результате удара украинского беспилотника пострадали три сотрудника бригады скорой помощи, сообщил мэр города Иван Приходько.

    «В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи», – сообщил Приходько в Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время тушения загоревшихся грузовиков в Донецке пожарные попали под повторный сброс взрывчатки с украинского дрона, смертельные ранения получил командир отряда.

    Накануне в результате ударов беспилотников украинских войск по территории Донецкой народной республики погибли трое мирных жителей, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

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    1 июля 2026, 03:59 • Новости дня
    Войска России за первое полугодие освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов
    Войска России за первое полугодие освободили в зоне СВО 128 населенных пунктов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За первые шесть месяцев 2026 года российские войска освободили 128 населенных пунктов в зоне СВО, потери ВСУ превысили 223 тыс. военнослужащих, следует из данных Минобороны России.

    По подсчетам РИА «Новости», основанным на данных Минобороны, с 1 января по 30 июня под контроль российских войск перешли 128 населенных пунктов. Больше всего из них пришлось на Донецкую Народную Республику – 39, в Харьковской области освобождены 32 населенных пункта, в Запорожской – 29, в Сумской – 20, в Днепропетровской – восемь.

    Наиболее интенсивным месяцем стал февраль, когда было освобождено 24 населенных пункта. В январе и марте под контроль Вооруженных сил России перешли по 23 населенных пункта, в мае – 21, в апреле – 17 и в июне – 20. На ДНР, Харьковскую и Запорожскую области пришлось 100 населенных пунктов, или 78% от общего числа.

    По тем же данным, за первое полугодие потери украинских войск составили 223290 военнослужащих. Наибольшие потери пришлись на июнь – 41397 человек, в марте они достигли 39060, в январе – 38737, в мае – 34962, в апреле – 34579, в феврале – 34555 военнослужащих. Больше всего противник потерял в зоне ответственности группировки «Центр» – 60345 человек.

    В зоне группировки «Восток» потери ВСУ, по подсчетам агентства, составили 57270 военнослужащих, «Север» – 35520, «Запад» – 33450, «Южная» группировка – 27920, «Днепр» – 8785.

    Средства ПВО России за полугодие сбили над российской территорией не менее 63993 украинских беспилотников самолетного типа и нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, российские войска за этот период уничтожили 11 пусковых установок РСЗО HIMARS и сбили 486 реактивных снарядов к ним. Также уничтожены 1575 складов боеприпасов, горючего, материальных средств и других объектов хранения украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные Силы России заявили об уничтожении более 1250 украинских военнослужащих и об освобождении населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

    Подразделения Южной группировки освободили Малиновку в Донецкой народной республике, а группировка «Восток» взяла под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Богодаровку в Днепропетровской области.

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    1 июля 2026, 01:58 • Новости дня
    При взрыве в Монако рядом с Ермолаевым оказалась не жена, а другая женщина

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в Монако супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна не пострадала, ее не было на месте взрыва, «в тяжелом состоянии находится другая женщина», пишут украинские СМИ.

    Украинское ТВ сообщило, что «официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте».

    Из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что в тяжелом состоянии находится другая женщина», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Монако сообщили о детонации взрывного устройства, спрятанного в посылке.

    Телеканал BFMTV назвал одним из пострадавших от взрыва украинского олигарха Ермолаева, Анна Ермолаева, супруга олигарха, заявила о своем отсутствии на месте взрыва в Монако.

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    30 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о завершении изоляции Константиновки российскими войсками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска завершают изоляцию Константиновки ДНР, попыток прорыва со стороны ВСУ практически нет, эвакуация пресекается подразделениями ВС России, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Российские силы успешно завершают процесс изоляции Константиновки в Донецкой народной республике, пресекая любые попытки украинских военных покинуть город, сообщил глава региона Денис Пушилин каналу «Вести».

    «Продолжается зачистка разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта [Константиновка]. По сути, завершается фаза изоляции города. Попыток прорыва со стороны противника практически нет. Фиксируются лишь отдельные попытки эвакуации, но они также пресекаются нашими подразделениями», – рассказал руководитель республики.

    Кроме того, армия России берет в охват Красный Лиман. Боевые действия уже развернулись в центральной части населенного пункта около железнодорожных путей, а также на севере в районе озер Лиман и Голубое. Группировка войск «Запад» методично лишает противника возможности для отхода.

    Западнее Красного Лимана российские военные перерезают логистические маршруты ВСУ, нанося массированные удары по переправам и тропам. В результате этих действий украинские подразделения столкнулись с острой нехваткой провизии и критическим дефицитом личного состава, потеряв возможность осуществлять ротацию и получать снабжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные изолировали украинскую группировку в Константиновке.

    Штурмовые группы подавили сопротивление окруженных подразделений противника на юго-западной окраине города.

    Вооруженные силы России продвинулись к населенному пункту Щурово для обрезания логистики ВСУ на краснолиманском направлении.

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    1 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    Украинские военные вооружили беспилотники дисками от циркулярных пил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ массово используют на FPV-дронах самодельные снаряды, начиненные поражающими элементами в виде множества заточенных дисков от циркулярных пил, сообщил боец 18-й общевойсковой армии с позывным Воробей.

    Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотники с необычной боевой частью, передает РИА «Новости». В качестве поражающих элементов противник использует заточенные лезвия от строительных инструментов.

    «Сталкивались со снарядами самодельными, они сделаны как циркулярная пила. Внутри них находится заряд боевой, а сам поражающий элемент – это и есть эти диски заточенные», – рассказал российский боец с позывным Воробей. По его словам, в каждом таком устройстве содержится до 20 металлических кругов.

    Военнослужащий добавил, что кассета со взрывчаткой крепится прямо к днищу аппарата. Диаметр каждого лезвия составляет от десяти до 15 сантиметров. Подобная самодельная конструкция отличается малым весом, позволяя дрону сохранять высокую скорость полета и наносить множественные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник с поражающими элементами атаковал жилой дом в Орле.

    Военные медики рассказали о начиненных пластиковыми деталями боеприпасах ВСУ.

    Уничтоженный над Севастополем дрон содержал внутри металлические шарики для увеличения площади поражения.

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    30 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Украинский пулеметчик получил 16 лет за теракты под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области, информирует пресс-служба СК.

    Украинский пулеметчик Назарий Боднар приговорен к 16 годам лишения свободы за совершение терактов в Курской области, информирует пресс-служба СК в Max.

    Весной 2025 года осужденный в составе вооруженного подразделения незаконно пересек государственную границу. Во время блокирования и удержания поселка Краснооктябрьский Глушковского района он вел наблюдение за населенным пунктом, местными жителями и российскими военнослужащими.

    Боднар был признан виновным в совершении террористического акта. «Суд приговорил Боднара к наказанию в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года российский суд вынес приговоры четверым украинским военнослужащим за терроризм в Курской области.

    В апреле Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы.

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    30 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Отключения света произошли в Харьковской области после взрывов
    Отключения света произошли в Харьковской области после взрывов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Аварийные отключения электроэнергии произошли в Изюме Харьковской области Украины после серии взрывов, сообщила городская военная администрация.

    По данным, опубликованным властями города, перед отключением были зафиксированы взрывы, передает ТАСС.

    Взрывы также прогремели в Николаевской области Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всей территории Украины во вторник ввели вечерние почасовые отключения электроэнергии.

    На северо-востоке Харькова на днях также прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

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